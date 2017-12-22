Шведский "социализм" оказался каким-то асексуальным

Риксдаг, парламент Швеции, принял закон, регламентирующий интимную сферу жизни: "мужчина обязан получать однозначное согласие женщины на сексуальный акт, женщина должна ясно продемонстрировать желание половой связи", и это требование касается "всех этапов акта". В противном случае даже секс по обоюдному согласию будет считаться изнасилованием.
Если партнёрша или партнёр хоть немного сомневается, говорят парламентарии, необходимо воздержаться. Закон распространяется и на супружеские пары. Он вступит в силу в июле 2018 года.
Шведский премьер-министр Челль Стефан Лёвен (председатель Социал-демократической партии Швеции), чья коалиция добивалась принятия закона с 2014 года, поддержал принятие в стране закона о введении нового определения добровольного вступления в половые отношения. "Это должно быть очевидно. Секс должен быть добровольным. Если он не добровольный, это незаконно. Если вы не уверены, оставьте это", - заявил глава шведского правительства.
- Вот я что думаю, - прокомментировал событие главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Нам в горбачевские времена и позже рекламировали "шведский социализм". А хотел бы я жить при "социализме", в котором даже у собственной жены нужно получать однозначное согласие на секс, да еще на всех этапах: "Любимая, ты все еще хочешь? А сейчас? А вот так? Выражай согласие яснее!" Социализм-то это хорошо, но без секса оно как-то и незачем... Хотя вот наш опрос показывает, что не всем.
|Как часто вы занимаетесь сексом?:
|Каждый день (19)
|Несколько раз в неделю (67)
|Несколько раз в месяц (92)
|Несколько раз в год (44)
|Совсем не занимаюсь (136)
- Получается по нашему опросу, что больше всех тех, кому это не больно-то и нужно, - продолжил Анатолий Баранов. - Если сложить тех, кто вообще никак и тех, кто несколько раз в году, то больше половины этот вопрос не слишком и интересует. А те, кому по-настоящему надо - в полном и безнадежном меньшинстве! Боюсь, что это противоречие не менее антагонистическое, чем между трудом и капиталом... И что тут поделать, я вам, товарищи, на сегодня не отвечу. Я в задумчивости, товарищи...
|
|
biobachter написал 23.12.2017 20:47
Проблема в том, как обойтись без четкого правового регламентирования в любом актуальном вопросе. А проблема, которую пытаются разрешить социалисты в Швеции, весьма остра. Вспомните хотя бы горемыку Асанджа.
Ошибка как бы коммунистов, на которую указал Оруэл, состояла в игнорировании Права. Без четкой регламентации поведения членов коллектива формируется Ферма животных (скотный двор). Это следует из правил социального поведения, открытых в середине прошлого века. Неотроцкист сначала должен был бы изложить свою позицию по существу. Без ссылок типа: «Читайте Ленина (Троцкого, Бухарина…)». Тогда бы получилось обсуждение проблемы.
Учиться, учиться и, еще раз, учиться, как завещал великий Ленин.
Теория коммунизма все. Остальное – ничто.
Левон Георгиевич Казарян написал 23.12.2017 00:55
- - - - - - -
Значит ли это, что Швеция гомосексуалистам право на изнасилование сохраняет?
........ . . написал 23.12.2017 00:16
Нероссиянин написал 22.12.2017 23:47
alexa написал 22.12.2017 21:20
Знание-сила написал 22.12.2017 19:20
Тагир написал 22.12.2017 18:54
жэншыны-дуры написал 22.12.2017 17:15
----------
стакими уродами
почему тртий рпим? написал 22.12.2017 17:09
-----------
ПОЧЕМУ ТРЕТЬИЙ РИМ АНЕ ФТОРЯАЯ ВИЗАНТИЯ?ъ
Мытарь написал 22.12.2017 16:54
https://www.youtube.com/watch?v=KHdAKJhROjc
Лаборатория Реальности написал 22.12.2017 16:44
гоблен написал 22.12.2017 16:38
предложение шведским товарищам написал 22.12.2017 15:57
ЖщоЖщошдошдо написал 22.12.2017 15:54
Тов,Бвранов!
Наступаю на горло песне песней ради победы Мировой Революции и открываю вам путь достижения экономического базиса для ея всепланетарного свершения:
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СЕКСА
Под эгидой, ясен хрен, адептов единственноверного учения, где вы - главный начальник департамента половых сношений.
(оно канешно, коррупция - зло, как там Нагульнов говорил: "Скажи мне, что надо, - для революции надо, я их всех с пулеме.., тьфу - без гроша оставлю!"
kirilis написал 22.12.2017 14:57
СоциалистЪ написал 22.12.2017 14:41
.
На Западе есть правило, которого, кстати, нет в России. Люди демонстрируют это самое "однозначное согласие" поцелуем. Поцелуй с голливудском фильме и есть эта самая демонстрация.
как то оно так... написал 22.12.2017 14:37
а то ведь, эти гомолиберасты бесполые додумаются....
истинный коммунист написал 22.12.2017 14:37
А она в ответ: нет-с, товарищ, до Революции ну никак нельзя!
Дарья написал 22.12.2017 13:57
LAM написал 22.12.2017 13:49
´================================================================
Надо учиться у товарища Ким Чен Ына непреклонности и храбрости