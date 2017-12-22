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Московский листок

Шведский "социализм" оказался каким-то асексуальным

Опубликовано 22.12.2017 в разделе комментариев 45

социализм швеция секс
Шведский "социализм" оказался каким-то асексуальным

Риксдаг, парламент Швеции, принял закон, регламентирующий интимную сферу жизни: "мужчина обязан получать однозначное согласие женщины на сексуальный акт, женщина должна ясно продемонстрировать желание половой связи", и это требование касается "всех этапов акта". В противном случае даже секс по обоюдному согласию будет считаться изнасилованием. 

Если партнёрша или партнёр хоть немного сомневается, говорят парламентарии, необходимо воздержаться. Закон распространяется и на супружеские пары. Он вступит в силу в июле 2018 года. 

Шведский премьер-министр Челль Стефан Лёвен (председатель Социал-демократической партии Швеции), чья коалиция добивалась принятия закона с 2014 года, поддержал принятие в стране закона о введении нового определения добровольного вступления в половые отношения. "Это должно быть очевидно. Секс должен быть добровольным. Если он не добровольный, это незаконно. Если вы не уверены, оставьте это", - заявил глава шведского правительства.

- Вот я что думаю, - прокомментировал событие главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Нам в горбачевские времена и позже рекламировали "шведский социализм". А хотел бы я жить при "социализме", в котором даже у собственной жены нужно получать однозначное согласие на секс, да еще на всех этапах: "Любимая, ты все еще хочешь? А сейчас? А вот так? Выражай согласие яснее!" Социализм-то это хорошо, но без секса оно как-то и незачем... Хотя вот наш опрос показывает, что не всем.

Как часто вы занимаетесь сексом?:
 
Каждый день (19)
 
Несколько раз в неделю (67)
 
Несколько раз в месяц (92)
 
Несколько раз в год (44)
 
Совсем не занимаюсь (136)

- Получается по нашему опросу, что больше всех тех, кому это не больно-то и нужно, - продолжил Анатолий Баранов. - Если сложить тех, кто вообще никак и тех, кто несколько раз в году, то больше половины этот вопрос не слишком и интересует. А те, кому по-настоящему надо - в полном и безнадежном меньшинстве! Боюсь, что это противоречие не менее антагонистическое, чем между трудом и капиталом... И что тут поделать, я вам, товарищи, на сегодня не отвечу. Я в задумчивости, товарищи...



Рейтинг:   4.63,  Голосов: 30
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Всего комментариев к статье: 45
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Re: это ужас, товарищи!
biobachter написал 23.12.2017 20:47
Дашенька, душечка, а что Вы ожидали? Каков посыл в заметке &#8211; таков ответ в коментах&#8230;
Проблема в том, как обойтись без четкого правового регламентирования в любом актуальном вопросе. А проблема, которую пытаются разрешить социалисты в Швеции, весьма остра. Вспомните хотя бы горемыку Асанджа.
Ошибка как бы коммунистов, на которую указал Оруэл, состояла в игнорировании Права. Без четкой регламентации поведения членов коллектива формируется Ферма животных (скотный двор). Это следует из правил социального поведения, открытых в середине прошлого века. Неотроцкист сначала должен был бы изложить свою позицию по существу. Без ссылок типа: &#171;Читайте Ленина (Троцкого, Бухарина&#8230;)&#187;. Тогда бы получилось обсуждение проблемы.
Учиться, учиться и, еще раз, учиться, как завещал великий Ленин.
Теория коммунизма все. Остальное &#8211; ничто.
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 23.12.2017 00:55
""_мужчина_ обязан получать однозначное согласие женщины на сексуальный акт, _женщина_ должна ясно продемонстрировать желание половой связи", и это требование касается "всех этапов акта""
- - - - - - -
Значит ли это, что Швеция гомосексуалистам право на изнасилование сохраняет?
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(без названия)
........ . . написал 23.12.2017 00:16
вообще это даже неплохо что женшины по такому закону будут вынуждены четко выражать свою позицию а не в манере кошки стоящей в дверном проеме.
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(без названия)
Нероссиянин написал 22.12.2017 23:47
В РФ не так- власть "имеет" народ в любой позе и в любое время без всякого на то "однозначного согласия".
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Re: Шведки славятся тем, что их довести до оргазма совсем непросто
alexa написал 22.12.2017 21:20
Фригиднам,а это большинство женского пола, господь их такими создал,оргазм не нужен для зачатия,надо изучать анатомию и главное историю ,особенно жидовскую,про непорочтое......!
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Re: мужчина обязан получать однозначное согласие женщины на сексуальный акт
Знание-сила написал 22.12.2017 19:20
Социализм здесь при всем, речь идет о цивилизованном правильном поведении. Фокус в том, что правила отличаются от принятых в США и ЕС. Бумага говорит, что поцелуя недостаточно. Кстати, из-за незнания правил наши девицы попадают в весьма неприятные ситуации. И Шведы ясно говорят, что они имеют право отличаться от Европы.
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(без названия)
Тагир написал 22.12.2017 18:54
Равноправие будет тогда, когда заявлений на изнасилование будет поровну, как от женщин, так и от мужчин!
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(без названия)
жэншыны-дуры написал 22.12.2017 17:15
сними дук святой ни прастроишь.аммаццуыну-дурней, савсим дыьило.
----------
стакими уродами
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(без названия)
почему тртий рпим? написал 22.12.2017 17:09
почему ни утроая ВИЗАНТИЯ?чапаму такия увросы задаить
-----------
ПОЧЕМУ ТРЕТЬИЙ РИМ АНЕ ФТОРЯАЯ ВИЗАНТИЯ?ъ
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мужчина обязан получать однозначное согласие женщины на сексуальный акт
Мытарь написал 22.12.2017 16:54
Не пойму только, а социализм здесь при чем?
https://www.youtube.com/watch?v=KHdAKJhROjc
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Привыкайте
Лаборатория Реальности написал 22.12.2017 16:44
Матриархат, а проще говоря большинство избирателей есть женщины
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Re: Вот она аудитория Форума
гоблен написал 22.12.2017 16:38
Дарья, опрос ВЦИОМа показывает тоже самое. Не ту вы, Дарья, Россию выбрали...
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(без названия)
предложение шведским товарищам написал 22.12.2017 15:57
Гляжу, шведы далеко продвинулись в сексе, передовой народ. Значит им должен понравиться телевизор с вмонтированным влагалищем. Достаточно включить любой музканал, на котором черномазые (как бы люди и как бы певицы) как бы поют, и так двигают характерными частями тела, что не остается сомнений в ясно продемонстрированном желании половой связи. Обычным способом европейцам еб.. ть черных как бы людей запрещено - могут привлечь за расизм, а вот за сношение с черным телевизором очевидно статьи пока нет. Таким образом, если шведа-расиста и поймают с поличным за еб.. лей ,он сможет запросто доказать, что согласие было, показав ролик полиции.
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(без названия)
ЖщоЖщошдошдо написал 22.12.2017 15:54
Прочел комменты и озарило мене...
Тов,Бвранов!
Наступаю на горло песне песней ради победы Мировой Революции и открываю вам путь достижения экономического базиса для ея всепланетарного свершения:
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СЕКСА
Под эгидой, ясен хрен, адептов единственноверного учения, где вы - главный начальник департамента половых сношений.
(оно канешно, коррупция - зло, как там Нагульнов говорил: "Скажи мне, что надо, - для революции надо, я их всех с пулеме.., тьфу - без гроша оставлю!"
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Re: Шведки славятся тем, что их довести до оргазма совсем непросто
kirilis написал 22.12.2017 14:57
А не надо им размножаться, хлопот с этими детьми. Лучше пусть домашних животных трахают.
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Формалисты поганые
СоциалистЪ написал 22.12.2017 14:41
"мужчина обязан получать однозначное согласие женщины на сексуальный акт, женщина должна ясно продемонстрировать желание половой связи"
.
На Западе есть правило, которого, кстати, нет в России. Люди демонстрируют это самое "однозначное согласие" поцелуем. Поцелуй с голливудском фильме и есть эта самая демонстрация.
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мы онанисты,парни плечисты...
как то оно так... написал 22.12.2017 14:37
главное, чтоб ***** запрета не было и справки на разрешение никакой не требовали!
а то ведь, эти гомолиберасты бесполые додумаются....
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Ну так это... они ж не дают-с!
истинный коммунист написал 22.12.2017 14:37
Подходишь так к товарке и говоришь: товарищ Женщина, не хотите ли заняться половым актом?
А она в ответ: нет-с, товарищ, до Революции ну никак нельзя!
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это ужас, товарищи!
Дарья написал 22.12.2017 13:57
М-да-ааа! Вот она аудитория Форума. Не грустите, Анатолий Юрьевич, это просто здесь такие люди собрались. А Вы хотите политической активности и революционного сознания!...
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(без названия)
LAM написал 22.12.2017 13:49
И что тут поделать, я вам, товарищи, на сегодня не отвечу. Я в задумчивости, товарищи...
&#180;================================================================
Надо учиться у товарища Ким Чен Ына непреклонности и храбрости
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