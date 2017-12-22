Шведский "социализм" оказался каким-то асексуальным

Риксдаг, парламент Швеции, принял закон, регламентирующий интимную сферу жизни: "мужчина обязан получать однозначное согласие женщины на сексуальный акт, женщина должна ясно продемонстрировать желание половой связи", и это требование касается "всех этапов акта". В противном случае даже секс по обоюдному согласию будет считаться изнасилованием.

Если партнёрша или партнёр хоть немного сомневается, говорят парламентарии, необходимо воздержаться. Закон распространяется и на супружеские пары. Он вступит в силу в июле 2018 года.

Шведский премьер-министр Челль Стефан Лёвен (председатель Социал-демократической партии Швеции), чья коалиция добивалась принятия закона с 2014 года, поддержал принятие в стране закона о введении нового определения добровольного вступления в половые отношения. "Это должно быть очевидно. Секс должен быть добровольным. Если он не добровольный, это незаконно. Если вы не уверены, оставьте это", - заявил глава шведского правительства.

- Вот я что думаю, - прокомментировал событие главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Нам в горбачевские времена и позже рекламировали "шведский социализм". А хотел бы я жить при "социализме", в котором даже у собственной жены нужно получать однозначное согласие на секс, да еще на всех этапах: "Любимая, ты все еще хочешь? А сейчас? А вот так? Выражай согласие яснее!" Социализм-то это хорошо, но без секса оно как-то и незачем... Хотя вот наш опрос показывает, что не всем.

Как часто вы занимаетесь сексом?: Каждый день (19) Несколько раз в неделю (67) Несколько раз в месяц (92) Несколько раз в год (44) Совсем не занимаюсь (136)

- Получается по нашему опросу, что больше всех тех, кому это не больно-то и нужно, - продолжил Анатолий Баранов. - Если сложить тех, кто вообще никак и тех, кто несколько раз в году, то больше половины этот вопрос не слишком и интересует. А те, кому по-настоящему надо - в полном и безнадежном меньшинстве! Боюсь, что это противоречие не менее антагонистическое, чем между трудом и капиталом... И что тут поделать, я вам, товарищи, на сегодня не отвечу. Я в задумчивости, товарищи...