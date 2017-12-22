Ради проведения мундиаля Москву декоммунизируют, а памятник Ленину в Лужниках превратят в рекламный щит

ФИФА объявила о достижении договорённости с Россией о ликвидации коммунистической символики на улицах городов, которые будут принимать Чемпионат мира по футболу в 2018 году. Как сообщили в пресс-службе международной федерации, речь идёт о временном переименовании улиц и драпировке либо уничтожении советской символики на зданиях и объектах инфраструктуры.

«В долгосрочной перспективе сохранение или осуждение и ликвидация тоталитарной символики — внутреннее дело России, которое мы не можем комментировать. Однако на время проведения чемпионата 2018 года мы договорились о том, что иностранных болельщиков это не будет шокировать. Потому что это немыслимо, чтобы зрители из Венгрии, Германии, Чехии, Украины и других стран, пострадавших от советского режима, приезжали и селились на улицах имени Ленина, Сталина, Люксембург или любых других деятелей режима», — пояснил пресс-секретарь ФИФА на брифинге.

Согласно достигнутым договорённостям, власти городов, принимающих ЧМ, будут должны к началу проведения мероприятия скрыть или убрать с улиц любые объекты, которые инспекторы ФИФА квалифицируют как «элементы пропаганды советского режима» — в частности, памятники Ленину будут помещены в специальные кубы, на гранях которых разместят рекламу спортивных мероприятий. Также ряд улиц получат временные названия. По словам представителей ФИФА, власти отдельных городов выразили готовность выполнить не временные, а постоянные переименования и избавиться от коммунистического наследия окончательно.

«Большое содействие в этом вопросе оказывают власти Екатеринбурга, которые решили избавиться от тоталитарной символики не на время, а на постоянной основе. Этот российский город решил, что наши требования отвечают его устремлениям в будущее, и мы это можем только приветствовать», — сказал источник газеты «Рязанский спорт» в исполкоме ФИФА.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный хмурится:

- Ну что, волки позорные, силовигархи всесильные - памятник Ленину с территории Лужников уже продумываете, как выкорчевать? Или привычно "задрапируете", как мавзолей? Впрочем, такой крупный памятник задрапировать будет довольно-таки сложно. Скорее всего, ради счастья провести этот чёртов мундиаль Путин даст приказ Собянину, а тот ночью, как когда-то Сталина из мавзолея - безвозвратно вывезет памятник с территории Лужников (причём дружественная Собянину московская организация КПРФ не вякнет ни слова на это, договорённости есть и на этом уровне). Впрочем, рекламный "кубизм декоммунизации" - ещё позорнее. Вдобавок к нейтральным флагам нашей сборной для олимпиады-2018 - национальный позор под выборы перевыборы Путина привалил просто какой-то запредельный. Большего позора Москва Спортивная, город олимпийской славы, Олимпиады-1980 и не ведала - придётся, наверное, и Метрополитен им. Ленина переименовывать, ведь им будут пользоваться досточтимые господа из Венгрии, Украины, экс-ГДР и экс-Чехословакии, так сильно пострадавших от "тоталитаризма", что до сих пор инфраструктура работает, дома стоят... Придётся, несомненно, переименовать и Улицу 10-летия Октября, на которую выходит станция метро "Спортивная", ведь сие печальное событие, Великий Октябрь - повлиял на судьбы стран-участниц мундиаля. Венгры даже вскоре свою революцию учинили и советскую республику - но недолго она прожила, а уж после Великой Отечественной и вовсе едва фашистский путч не победил под студенческими занмёнами, когда коммунистов за ноги вешали и кислотой лица выжигали у трупов... Очень венгры пострадали тогда от тоталитаризма, сразу же после позорного ХХ съезда, очень! И это, конечно же, мы должны от них прятать лицо Ленина, а не они свой тогда вполне явно спонсировавшийся США и Англией фашизм, недобитый Красной Армией. Для меня это не просто позор московский, для меня это позор личный - ведь Лужники как спортивную точку на карте Москвы (вместо болот и сараев-мастерских, где смолили лодки) выдумал, работая через Москву-реку перед войной, мой дедушка, Михаил Фёдорович Таборко. И уж он-то в самом страшном сне, оставаясь в Москве под бомбёжками и готовя на Ленгорах бойцов-лыжников, не подумал бы, что страна будет стыдиться Ленина и символики, под которой она освободила Европу от нацизма - именно она, а не США! Но, каков Путин - таков и антисоветский позор. Лучше, наверное, и москвичей на время мундиаля вывезти из Москвы - вдруг кто в майке с символикой социализма прогуляется и шокирует господ из декоммунизированной Украины? Может, проще дать Энтео и его православным погромщикам госзаказ - чтобы дешевле вышла декоммунизация к мундиалю? Он, пожалуй, и бюст Дзержинского большой, на территории МУРа (МВД Москвы) свалил бы забесплатно - только кран дайте...

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