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Московский листок

Ради проведения мундиаля Москву декоммунизируют, а памятник Ленину в Лужниках превратят в рекламный щит

Опубликовано 22.12.2017 в разделе комментариев 12

москва позор силовигархия мундиаль декоммунизация
Ради проведения мундиаля Москву декоммунизируют, а памятник Ленину в Лужниках превратят в рекламный щит

ФИФА объявила о достижении договорённости с Россией о ликвидации коммунистической символики на улицах городов, которые будут принимать Чемпионат мира по футболу в 2018 году. Как сообщили в пресс-службе международной федерации, речь идёт о временном переименовании улиц и драпировке либо уничтожении советской символики на зданиях и объектах инфраструктуры.

«В долгосрочной перспективе сохранение или осуждение и ликвидация тоталитарной символики — внутреннее дело России, которое мы не можем комментировать. Однако на время проведения чемпионата 2018 года мы договорились о том, что иностранных болельщиков это не будет шокировать. Потому что это немыслимо, чтобы зрители из Венгрии, Германии, Чехии, Украины и других стран, пострадавших от советского режима, приезжали и селились на улицах имени Ленина, Сталина, Люксембург или любых других деятелей режима», — пояснил пресс-секретарь ФИФА на брифинге.

Согласно достигнутым договорённостям, власти городов, принимающих ЧМ, будут должны к началу проведения мероприятия скрыть или убрать с улиц любые объекты, которые инспекторы ФИФА квалифицируют как «элементы пропаганды советского режима» — в частности, памятники Ленину будут помещены в специальные кубы, на гранях которых разместят рекламу спортивных мероприятий. Также ряд улиц получат временные названия. По словам представителей ФИФА, власти отдельных городов выразили готовность выполнить не временные, а постоянные переименования и избавиться от коммунистического наследия окончательно.

«Большое содействие в этом вопросе оказывают власти Екатеринбурга, которые решили избавиться от тоталитарной символики не на время, а на постоянной основе. Этот российский город решил, что наши требования отвечают его устремлениям в будущее, и мы это можем только приветствовать», — сказал источник газеты «Рязанский спорт» в исполкоме ФИФА.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный хмурится:

- Ну что, волки позорные, силовигархи всесильные - памятник Ленину с территории Лужников уже продумываете, как выкорчевать? Или привычно "задрапируете", как мавзолей? Впрочем, такой крупный памятник задрапировать будет довольно-таки сложно. Скорее всего, ради счастья провести этот чёртов мундиаль Путин даст приказ Собянину, а тот ночью, как когда-то Сталина из мавзолея - безвозвратно вывезет памятник с территории Лужников (причём дружественная Собянину московская организация КПРФ не вякнет ни слова на это, договорённости есть и на этом уровне). Впрочем, рекламный "кубизм декоммунизации" - ещё позорнее. Вдобавок к нейтральным флагам нашей сборной для олимпиады-2018 - национальный позор под выборы перевыборы Путина привалил просто какой-то запредельный. Большего позора Москва Спортивная, город олимпийской славы, Олимпиады-1980 и не ведала - придётся, наверное, и Метрополитен им. Ленина переименовывать, ведь им будут пользоваться досточтимые господа из Венгрии, Украины, экс-ГДР и экс-Чехословакии, так сильно пострадавших от "тоталитаризма", что до сих пор инфраструктура работает, дома стоят... Придётся, несомненно, переименовать и Улицу 10-летия Октября, на которую выходит станция метро "Спортивная", ведь сие печальное событие, Великий Октябрь - повлиял на судьбы стран-участниц мундиаля. Венгры даже вскоре свою революцию учинили и советскую республику - но недолго она прожила, а уж после Великой Отечественной и вовсе едва фашистский путч не победил под студенческими занмёнами, когда коммунистов за ноги вешали и кислотой лица выжигали у трупов... Очень венгры пострадали тогда от тоталитаризма, сразу же после позорного ХХ съезда, очень! И это, конечно же, мы должны от них прятать лицо Ленина, а не они свой тогда вполне явно спонсировавшийся США и Англией фашизм, недобитый Красной Армией. Для меня это не просто позор московский, для меня это позор личный - ведь Лужники как спортивную точку на карте Москвы (вместо болот и сараев-мастерских, где смолили лодки) выдумал, работая через Москву-реку перед войной, мой дедушка, Михаил Фёдорович Таборко. И уж он-то в самом страшном сне, оставаясь в Москве под бомбёжками и готовя на Ленгорах бойцов-лыжников, не подумал бы, что страна будет стыдиться Ленина и символики, под которой она освободила Европу от нацизма - именно она, а не США! Но, каков Путин - таков и антисоветский позор. Лучше, наверное, и москвичей на время мундиаля вывезти из Москвы - вдруг кто в майке с символикой социализма прогуляется и шокирует господ из декоммунизированной Украины? Может, проще дать Энтео и его православным погромщикам госзаказ - чтобы дешевле вышла декоммунизация к мундиалю? Он, пожалуй, и бюст Дзержинского большой, на территории МУРа (МВД Москвы) свалил бы забесплатно - только кран дайте...

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Рейтинг:   4.27,  Голосов: 11
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Всего комментариев к статье: 12
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Re: фейк
Корнет 5 написал 23.12.2017 20:39
Думаю и надеюсь, что декоммунизации городов - это фейк, так как источник этой новости ИА Панорама, главный редактор - Борис Гонтермахер, находится в Монте-Карло! Кажется этим все сказано!
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Хорошая новость!
когда-то так и будет! написал 22.12.2017 16:56
Жалко,что фейк.
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найдите отличия от укрофашистов
НООСКОП написал 22.12.2017 16:51
Хорошая информация
Духоподъемная и скрепоносная
Главный Кандидат сами знаете куда вчерась говорил. что очень уважает кое что из советского прошлого, говорил что там были даже социальные завоевания. просто минутная слабость великого человека.
А так чем же мы отличаемся от банд укрофашистов устроивших ленинопад?
Стесняемся своего прошлого? Лучше бы боялись будущего.
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Re: фейк
на самом деле написал 22.12.2017 16:42
задрапируют коммунистов-иуд- Собянинда,Путинда,Медведева,и всю гнилостную единую Россию.
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дно пробито
Влад777 написал 22.12.2017 16:05
Понятно что пользователи этого форума интеллектом никогда не блистали равно как и "нахмуренный редактор", но обсуждение всерьез этого голимого фейка демонстрирует нам их очередные успехи в области деградации.
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Метро
злой кот написал 22.12.2017 13:24
Или метро просто задрапируют? Но тогда ФИФА сама накажет фанатов - они не увидят всю красоту подземных дворцов, созданных при социализме советскими людьми. С другой стороны, футбольные дегенераты и животные не поймут этой красоты и недостойны ее созерцать. Хотя и драпировку терпеть немыслимо!
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Метро
злой кот написал 22.12.2017 13:16
А как же метро? Там же почти везде, особенно в центре, коммунистические символы. Это что: разрушат скульптуры на Площади Революции и Бауманской, сдерут мозаику в вестибюле на переходе на Киевской, полностью разрушат стены в Царицино (Ленино) и на Кантемировской, сдерут барельефы и мозаику на всей Кольцевой и в центре и не только? А на Курской-кольцевой вообще замечательное высказывание. Это так что ли? И мы об этом ничего не знаем. Получается, что на потеху толпе международных футбольных дегенератов и шайки долларовых мультимиллионеров обезьян - пинателей мяча должен быть ликвидирован памятник архитектуры - Московское метро? Это так?
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(без названия)
Сергей Ковальчук написал 22.12.2017 11:05
Да уж, нет у предательства начала, - нет предательству конца.
А ведь дело Ленина, - это по настоящему Божие дело. Ведь например Моисей по прямой Воле Бога уничтожал поклонников культа золотого тельца. А Иисус Христос учил богатых вообще раздавать богатства, ради обретения Царства Божьего. Что в раннем Христианстве было зафиксировано во множестве случаев. И тогда же были организованы настоящие островки Коммунизма на Земле - множественные Коммуны = Церкви.
Нынешние же власть имущие, вместе с продажными церковниками, служат не Богу Живому, а настоящему сатане. Поэтому на Западе уже продают церкви и переделывают их в бары и отхожие места, а у нас сначала пытаются выветрить память о Ленине и Коммунизме, а затем будет и в России как на Западе. Если конечно ничего не изменится.
Но Жив Бог, в Духе Который Истинный Коммунист - а значит должны помнить иуды продажные, что Будет Суд Праведный, - обязательно будет.
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Осталось только убрать с флага РФ красный цвет, а орла заменить стерхом.
В лад написал 22.12.2017 10:37
Живу в Нижнем Новгороде в районе Красное Сормова, вокруг улицы Коминтерна,Вождей революции, Страж революции, Баррикадная,и т.д.и т.п.Сколько же нужно вколотить бабла на их переименование, при этом мнение населения никого не интересует. Страной вытирают пятую точку, может хватит уже идти на поводу у разных ФИФов и вадов?
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(без названия)
надодрать написал 22.12.2017 08:16
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(без названия)
стоик1071 написал 22.12.2017 08:09
Суд на Сионизмом-Коммунизмом-Фашизмом - назревшая необходимость?
Существование Израиля - вызов Человечеству и Человечности?
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фейк
хам написал 22.12.2017 07:45
общеизвестный позавчерашний фейк. источники газеты "рязанский спорт" в руководстве фифа... дальше первоисточник можно не читать.
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