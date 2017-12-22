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Московский листок

Советская бабушка Трусова не из трусливых: Брянск отнял холодильник, она не выселяется в гетто

Опубликовано 22.12.2017 в разделе комментариев 9

деградация приставы позор пенсионеры брянск
Советская бабушка Трусова не из трусливых: Брянск отнял холодильник, она не выселяется в гетто

В Брянске продолжается противостояние судебных приставов и 88-летней ветерана Великой Отечественной войны Екатерины Митрофановны Трусовой. Напомним, что администрация Советского района Брянска подала в суд, который постановил переселить бабушку на окраину города в Бежицкий район.

Дом по улице Матвеева, в котором жила пенсионерка, был признан аварийным.  Однако Екатерина Трусова отказывается переезжать на новое место. Она говорит, что рядом нет магазинов, аптек и больниц.

Тем временем, брянские власти всеми правдами и неправдами продолжают попытки переселить ветерана. Как рассказал брянский активист КПРФ Константин Павлов, на этот раз действия приставов по цинизму превзошли всё мыслимое и немыслимое.

Они заставили бабушку выложить продукты, в том числе замороженные, после чего забрали у нее холодильник. Чуть ранее брянское МУП "Жилспецсервис" вывесило на двери подъезда ветерана объявление.

Коммунальщики пригрозили прекратить подачу электроэнергии, холодной воды и газа.

От редакции: Сколь тут всё символично и "пилотно" - и название района, Советского, за который, как за СССР, держится вопреки воле оккупационной адимнистрации гражданка Трусова. Кстати, это же самое - выселение из центра на окраины и за МКАД ожидает и москвичей по программе реновации, так что не надо себя успокаивать тем, что это - провинция... Сырьевая империя Путина давно торгует с заграницей самым последним, нефтью и газом, тем самым НЗ, который оставил СССР. Эта заведомо уродливая, ущербная экономика, для которой нахлебников слишком много - порождает и в общественном сознании, в сознании чинуш, которые ближе к нефтебюджету, зверское отношение к согражданам. Забрать холодильник у советской бабушки Трусовой, у той, кто вместе с поколением победителей отстоял СССР вовсе не для капитализма - что ещё может сделать нынешняя ублюдочная власть? Не строить же ради этих самых "изгоев", доставшихся по наследству от СССР вместе с нефтью, зданиями и газом: не возводить же для них на окраинах больницы и прочую инфраструктуру? Выселки таковой не предполагают - не жить туда беднейших граждан пенсионеров выселяют, а умирать, и кто этого ещё не понял из "совков", тот поймёт на следующем сроке Путина. Сейчас народу в РФ уже меньше, чем было до Великой Отечественной в СССР, но эти показатели "улучшит" дальнейшее правление силовигархии во главе с Путиным. Кстати, и в Сибири опыт "прямого финансирования" по линии нефтяников - вполне уже внедрён в жизнь. Те, кто грабит население, пока ещё расселённое по поверхности зоны нефтедобычи - объявляют себя единственными источниками финансирования ремонта больниц, школ, детсадов - государство миллиардеров давно не выделяет по линии нефтебюджета столь далеко (Томская область) достаточных средств.

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 9
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(4) написал 22.12.2017 19:34
Вот так фашистская хунта Путина, совершившая государственный переворот и узурпировавшая власть относится к Ветеранам.
.
При этом, однако, путинская криминальная банда не забывает попиариться на Победе Советского народа над фашизмом... разыгрывая спектакль, любят носиться с портретами Гогенцоллерна-Готторпа-Гольштейна-кровавого, который никакого отношения к Победе Советского Народа не имел.
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(без названия)
Эрменгельдт написал 22.12.2017 18:05
Да похоже так, если в 90-е и то только в Москве до какой-то степени было идеологическое пртивостояние коммунисты(плюс к ним Русские националисты, Белый дом в октябре 93 защищали коммунисты и Баркашевцы и Союз Советских офицеров), с другой стороны- демократы. Да сейчас совсем совсем другое противотояние однозначно не идеологическое. А чисто связанное с переделом собственности, если в 90-е только на уровене ларьков рынков, во второй половине90-х -кримиальная приватизация предприятий, то сейчас- вообще все сферы, воююют соседи друг с другом родственики. Однозначно истинная линия проходит между теми КТО отнимает и у КОГО отнимают. Политич взгляды значения не имеют. Гражданская война из за идеологических причин практически невозможна. была в Москве 2 недели в 1993 году и все. А вот из-за передела дааа я вижу банды Дубровских уже...
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шумел сурово Брянский лес
жоржик. написал 22.12.2017 16:15
1.жоржик. "Шумел сурово Брянский лес,
Спускались синие туманы,
И сосны слышали окрест,
Как шли на немцев партизаны".
2.интересно, а вот исполнение данной песни как будет оценено теми, кто за это заплату получает?
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докторжЫдохохлокамунякобараномудаковедовД\альССкий
Александр ДВ написал 22.12.2017 15:17
да потому, что любая савейская мурзилка = ОБЯЗАНА БЫЛА,- сотрудничать с органами.
ОБЯЗАНА! и мУфлоныч не исключение = знаю, что говорю...
*
Дык, тады и ты, как любой и ОБЯЗАННЫЙ, из стукачков будешь?
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Re: Замкадию
аксиома: написал 22.12.2017 15:05
ждать и догонять - хуже нету - чем дольше ждем, тем меньше дождемся - раздербанят. У упырей совести нет - они НЕ устанут никогда.
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мОте Дрочеру , нарциссу, поету, писателю,профеССианальному рев=.....!( это он сам себя так называет
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковедовД\альССкий написал 22.12.2017 13:26
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(без названия)
Замкадие написал 22.12.2017 13:16
Ждем одного, когда обширный караул из тонтон-макутов устанет. Устанет морально. Дело даже не в деньгах, которые макутам платят. Они ведь тоже люди, и когда человеческое достоинство у них неизбежно возьмет верх.... мало жителям домика с уточками не покажется.
И никакая "святая вера", "святая водка" и прочие средства успокоения и промывки мозгов не спасут. Человек неизмеримо более сложное существо, чем думают ужравшиеся . И героическая пенсионерка это доказала.
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Вот с такими судьями и приставами, нам похоже и придется схлеснуться в Гражданской войне
алексс настоящий написал 22.12.2017 12:39
Разочарую тя.Не придется.Не встречал ни одного идейного служителя нынешней власти.Ни одного.Все за бабки,и очень многие сквозь зубы ее же ругают.Ибо свинское отношение к нижестоящим по служебной лестнице повсеместное.Не будет никакой белой армии,местечковый бандитизм и вредительство,так,со злости-максимум с чем столкнется новая советская власть.Белые прошлой гражданской-они тоже идейные были,республиканцы.Щас таких нет.Совсем.
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Гибридной войной провоцируют ответку
Домик дядюшки Тыквы. написал 22.12.2017 09:11
Вот с такими судьями и приставами, нам похоже и придется схлеснуться в Гражданской войне,
на смерть, за жизнь. Они провоцируют ее своими действиями. Хотя только гражданской ли? Ведь они ведут, скажем так, гибридную войну, против ветерана противостоящего оккупации и фашизму. А вообще против одной ли только этой бабушки? Это похоже одновременно будет носить признаки и Великой Отечественной войны!
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