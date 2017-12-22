Советская бабушка Трусова не из трусливых: Брянск отнял холодильник, она не выселяется в гетто

В Брянске продолжается противостояние судебных приставов и 88-летней ветерана Великой Отечественной войны Екатерины Митрофановны Трусовой. Напомним, что администрация Советского района Брянска подала в суд, который постановил переселить бабушку на окраину города в Бежицкий район.

Дом по улице Матвеева, в котором жила пенсионерка, был признан аварийным. Однако Екатерина Трусова отказывается переезжать на новое место. Она говорит, что рядом нет магазинов, аптек и больниц.

Тем временем, брянские власти всеми правдами и неправдами продолжают попытки переселить ветерана. Как рассказал брянский активист КПРФ Константин Павлов, на этот раз действия приставов по цинизму превзошли всё мыслимое и немыслимое.

Они заставили бабушку выложить продукты, в том числе замороженные, после чего забрали у нее холодильник. Чуть ранее брянское МУП "Жилспецсервис" вывесило на двери подъезда ветерана объявление.

Коммунальщики пригрозили прекратить подачу электроэнергии, холодной воды и газа.

От редакции: Сколь тут всё символично и "пилотно" - и название района, Советского, за который, как за СССР, держится вопреки воле оккупационной адимнистрации гражданка Трусова. Кстати, это же самое - выселение из центра на окраины и за МКАД ожидает и москвичей по программе реновации, так что не надо себя успокаивать тем, что это - провинция... Сырьевая империя Путина давно торгует с заграницей самым последним, нефтью и газом, тем самым НЗ, который оставил СССР. Эта заведомо уродливая, ущербная экономика, для которой нахлебников слишком много - порождает и в общественном сознании, в сознании чинуш, которые ближе к нефтебюджету, зверское отношение к согражданам. Забрать холодильник у советской бабушки Трусовой, у той, кто вместе с поколением победителей отстоял СССР вовсе не для капитализма - что ещё может сделать нынешняя ублюдочная власть? Не строить же ради этих самых "изгоев", доставшихся по наследству от СССР вместе с нефтью, зданиями и газом: не возводить же для них на окраинах больницы и прочую инфраструктуру? Выселки таковой не предполагают - не жить туда беднейших граждан пенсионеров выселяют, а умирать, и кто этого ещё не понял из "совков", тот поймёт на следующем сроке Путина. Сейчас народу в РФ уже меньше, чем было до Великой Отечественной в СССР, но эти показатели "улучшит" дальнейшее правление силовигархии во главе с Путиным. Кстати, и в Сибири опыт "прямого финансирования" по линии нефтяников - вполне уже внедрён в жизнь. Те, кто грабит население, пока ещё расселённое по поверхности зоны нефтедобычи - объявляют себя единственными источниками финансирования ремонта больниц, школ, детсадов - государство миллиардеров давно не выделяет по линии нефтебюджета столь далеко (Томская область) достаточных средств.

Д.Ч.

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