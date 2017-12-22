Пучдемон празднует победу над испанской монархией и государственностью

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон приветствовал победу своих единомышленников на парламентских выборах, назвав ее "пощечиной" премьер-министру Испании Мариано Рахою. "Рахой проиграл плебисцит, которого он сам хотел", - заявил в ночь на пятницу журналистам в Брюсселе Пучдемон. "Испанское государство потерпело поражение", - считает он.

"Европа должна понять, что решение, предложенное Рахоем, не работает. Все, кто поддерживает Рахоя - пусть даже своим молчанием - должны это заметить. Каталония должна сама определять свое будущее", - заявил Пучдемон. Сторонники независимости одержали победу на прошедших в четверг выборах в парламент Каталонии, получив 70 из 135 мандатов. Партия Пучдемона - "Вместе за Каталонию" - набрала 34 места.

Сам экс-глава Каталонии в данный момент находится в Бельгии. В Испании ему грозит арест по обвинениям в мятеже, неповиновении властям и растрате государственных средств и тюремное заключение сроком до 30 лет.

Напомним, Пучдемон и еще четверо бывших членов каталонского правительства решили остаться в Бельгии «на некоторое время». Незадолго до этого Испания отозвала международный ордер на арест экс-главы Каталонии.

В данный момент на улицах Барселоны наблюдаются усиленные патрули. Правоохранители королевства взяли под контроль административные здания, а также туристические объекты и площади.

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