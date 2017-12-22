Биткоин продолжает рушиться на глазах у изумлённых юзеров и геймеров

Курс биткоина упал за сутки на 17%, сообщает портал CoinMarketCup. По его данным, к утру 22 декабря курс самой популярной криптовалюты составляет 14 207 долларов. Портал Coindesk отмечает, что минимальный уровень стоимости биткоина за истекшие сутки был зафиксирован на уровне 13 128 долларов.

При этом в понедельник, 17 декабря, биткоин стоил 20 089 долларов. Таким образом, за пять дней падение курса составило 35%. Эксперты отмечают, что на курс криптовалюты влияют негативные прогнозы о ее будущем. Так, во вторник соучредитель компании Bitcoin.com Эмиль Ольденбург заявил, что у биткоина нет перспектив в качестве торговой валюты, а министр финансов Японии, одной из немногих стран, где биткоин легализован, заявил, что не считает его надежным активом.

А уже в среду, 20 декабря, криптовалюта биткоин упала на 15% до $16,626.42 по сравнению с абсолютным рекордом в понедельник, 17 декабря, когда криптовалюта стоила $20089. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Как отмечается в сообщении, это самое низкое падение стоимости биткоина с момент открытия торгов первыми фьючерсами на чикагской бирже Cboe Global Markets 10 декабря. Тогда фьючерсы на эту криптовалюту поднялись на 25%.

Однако затем курс выровнялся. По данным Coinmarket, стоимость биткоина на 06:58 мск составляет $17 258. Капитализация этой криптовалюты — $289,1 млрд.

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