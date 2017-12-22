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Московский листок

Биткоин продолжает рушиться на глазах у изумлённых юзеров и геймеров

Опубликовано 22.12.2017 в разделе комментариев 14

кризис валюта биткойн
Биткоин продолжает рушиться на глазах у изумлённых юзеров и геймеров

Курс биткоина упал за сутки на 17%, сообщает портал CoinMarketCup. По его данным, к утру 22 декабря курс самой популярной криптовалюты составляет 14 207 долларов. Портал Coindesk отмечает, что минимальный уровень стоимости биткоина за истекшие сутки был зафиксирован на уровне 13 128 долларов.

При этом в понедельник, 17 декабря, биткоин стоил 20 089 долларов. Таким образом, за пять дней падение курса составило 35%. Эксперты отмечают, что на курс криптовалюты влияют негативные прогнозы о ее будущем. Так, во вторник соучредитель компании Bitcoin.com Эмиль Ольденбург заявил, что у биткоина нет перспектив в качестве торговой валюты, а министр финансов Японии, одной из немногих стран, где биткоин легализован, заявил, что не считает его надежным активом.

А уже в среду, 20 декабря, криптовалюта биткоин упала на 15% до $16,626.42 по сравнению с абсолютным рекордом в понедельник, 17 декабря, когда криптовалюта стоила $20089. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Как отмечается в сообщении, это самое низкое падение стоимости биткоина с момент открытия торгов первыми фьючерсами на чикагской бирже Cboe Global Markets 10 декабря. Тогда фьючерсы на эту криптовалюту поднялись на 25%.

Однако затем курс выровнялся. По данным Coinmarket, стоимость биткоина на 06:58 мск составляет $17 258. Капитализация этой криптовалюты — $289,1 млрд.

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Всего комментариев к статье: 14
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(без названия)
Демократия это колбаса написал 22.12.2017 19:11
Месть Мавроди!
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Re: путинские ушлепки выводили ворованное бабло в биткойны, вот он и рос
еслибытактоУРА написал 22.12.2017 18:15
!!!!!
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так уже активная скупка пошла
кто-то не хило поднимется написал 22.12.2017 17:15
10 написал 22.12.2017 15:54
красное 35.ой нет. я бы потерпел до 12 400.а потом бы сделал ставку и срубил разницу на 18600. а потом потерпел бы до 15 и срубил на 22. веселое спортлото. спортивное.но нету у меня 12 тыс баксов.только советы
-
так уже активная скупка пошла
кто-то не хило поднимется
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Re: мутная история с ним
Наблюдательный написал 22.12.2017 16:36
Это замкнутая схема - биткойн стоит ровно столько, сколько вложили в него игроки за вычетом цены обслуживания. Большое казино - игроки богатеют или беднеют за счет друг друга, ну и платят казино за потеху. Биткойн анонимен, заложить его нельзя. Биржевой пузырь вытягивает деньги из неигроков, из экономики, из всех нас. В тоже время часть этих денег инвестируется, поэтому иногда биржевой пузырь может быть полезен. Это же совершенно другая схема - одни игроки вытягивают деньги у других и никто до последнего момента не знает свой баланс. В казино это более наглядно - выигрыш ясен только после обмена фишек на деньги. Здесь же сам процесс обмена влияет на курс. Все считают, что они в выигрыше, но в итоге суммарный баланс должен быть нулевой. Несложная модель, ее можно описать нелинейным дифф. уравнением. Единственный глюк здесь - если те кто заведуют кассой после продажи биткойнов тут же будут тратить деньги на эти же самые биткойны. Лучше просчитывается модель, когда они инвестируют все в стабильный товар, например в золото.
Я не думаю, что этот пузырь может оттянуть напряжение с остальных пузырей. Скорее, он может помочь отмыть деньги, сделанные на других пузырях.
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(без названия)
-9 написал 22.12.2017 15:50
12-30 . диапазон качания и нервотрепки вложившихся.до выбора путина.по крайней мере точно.
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никаких технических проблем не вижу
все еще будет написал 22.12.2017 14:46
.......... . . написал 22.12.2017 10:54
с одной стороны его нельзя напечатать в неограниченных количествах как какой нибудь регулярно обваливающийся рубль или usd. с другой его похоронят технические проблемы
- никаких технических проблем не вижу - для передачи блоков можно применить простое архивирование с шифрованием и привязкой - это позволит увеличить скорость передачи в разы и расширит диапазон биткойна в сотни миллионов раз. Просто никому пока не пришло в голову передавать вместо блоков сжатые зашифрованные блоки..
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впоследствии рост будет феерический
вполне возможно написал 22.12.2017 14:36
RE:-- впоследствии рост будет феерический--
вполне возможно - просто очень по крупному играет и делает на этих бросках феерические деньги - получая фантастическое бабло.
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путинские ушлепки выводили ворованное бабло в биткойны, вот он и рос
я знаю что с биткойном написал 22.12.2017 14:13
и крупные игроки им продавали этот вакуум по максимальной цене.
а счас биткойн может хоть до нуля падать. кто то наебал путинскх ушлепков прожав им цифрки в мониторе в обмен на валюту)
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(без названия)
Леня Голубков написал 22.12.2017 14:11
Упер-Инвест отличная компания! Куплю жене сапоги!
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(без названия)
........ . . написал 22.12.2017 12:43
в любом случае сейчас уже поздно суетиться у подножия этой пирамиды.
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(без названия)
Сергей Петров написал 22.12.2017 12:03
Закупайтесь, глупцы, пока дешево. Хотя через пару дней может быть еще дешевле, а может и не быть. Вангую, что впоследствии рост будет феерический. Скриньте.
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мутная история с ним
алексс настоящий написал 22.12.2017 11:50
ох мутная.Выдуманная кем то, ничем не обеспеченная валюта,не привязанная ни к государству,ни к банкам и корпорациям.Или привязанная?По моему просто очередной пузырь,предназначенный оттянуть напряжения с остальных пузырей.
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(без названия)
Лис написал 22.12.2017 11:49
"Биток" будет жить до тех пор пока не переведутся лохи.
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(без названия)
.......... . . написал 22.12.2017 10:54
с одной стороны его нельзя напечатать в неограниченных количествах как какой нибудь регулярно обваливающийся рубль или usd. с другой его похоронят технические проблемы.
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