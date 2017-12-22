Биткоин продолжает рушиться на глазах у изумлённых юзеров и геймеров

Курс биткоина упал за сутки на 17%, сообщает портал CoinMarketCup. По его данным, к утру 22 декабря курс самой популярной криптовалюты составляет 14 207 долларов. Портал Coindesk отмечает, что минимальный уровень стоимости биткоина за истекшие сутки был зафиксирован на уровне 13 128 долларов.
При этом в понедельник, 17 декабря, биткоин стоил 20 089 долларов. Таким образом, за пять дней падение курса составило 35%. Эксперты отмечают, что на курс криптовалюты влияют негативные прогнозы о ее будущем. Так, во вторник соучредитель компании Bitcoin.com Эмиль Ольденбург заявил, что у биткоина нет перспектив в качестве торговой валюты, а министр финансов Японии, одной из немногих стран, где биткоин легализован, заявил, что не считает его надежным активом.
А уже в среду, 20 декабря, криптовалюта биткоин упала на 15% до $16,626.42 по сравнению с абсолютным рекордом в понедельник, 17 декабря, когда криптовалюта стоила $20089. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Как отмечается в сообщении, это самое низкое падение стоимости биткоина с момент открытия торгов первыми фьючерсами на чикагской бирже Cboe Global Markets 10 декабря. Тогда фьючерсы на эту криптовалюту поднялись на 25%.
Однако затем курс выровнялся. По данным Coinmarket, стоимость биткоина на 06:58 мск составляет $17 258. Капитализация этой криптовалюты — $289,1 млрд.
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Демократия это колбаса написал 22.12.2017 19:11
еслибытактоУРА написал 22.12.2017 18:15
кто-то не хило поднимется написал 22.12.2017 17:15
красное 35.ой нет. я бы потерпел до 12 400.а потом бы сделал ставку и срубил разницу на 18600. а потом потерпел бы до 15 и срубил на 22. веселое спортлото. спортивное.но нету у меня 12 тыс баксов.только советы
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так уже активная скупка пошла
кто-то не хило поднимется
Наблюдательный написал 22.12.2017 16:36
Я не думаю, что этот пузырь может оттянуть напряжение с остальных пузырей. Скорее, он может помочь отмыть деньги, сделанные на других пузырях.
-9 написал 22.12.2017 15:50
все еще будет написал 22.12.2017 14:46
с одной стороны его нельзя напечатать в неограниченных количествах как какой нибудь регулярно обваливающийся рубль или usd. с другой его похоронят технические проблемы
- никаких технических проблем не вижу - для передачи блоков можно применить простое архивирование с шифрованием и привязкой - это позволит увеличить скорость передачи в разы и расширит диапазон биткойна в сотни миллионов раз. Просто никому пока не пришло в голову передавать вместо блоков сжатые зашифрованные блоки..
вполне возможно написал 22.12.2017 14:36
вполне возможно - просто очень по крупному играет и делает на этих бросках феерические деньги - получая фантастическое бабло.
я знаю что с биткойном написал 22.12.2017 14:13
а счас биткойн может хоть до нуля падать. кто то наебал путинскх ушлепков прожав им цифрки в мониторе в обмен на валюту)
Леня Голубков написал 22.12.2017 14:11
........ . . написал 22.12.2017 12:43
Сергей Петров написал 22.12.2017 12:03
алексс настоящий написал 22.12.2017 11:50
Лис написал 22.12.2017 11:49
.......... . . написал 22.12.2017 10:54