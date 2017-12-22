Бойцов легендарного "Вымпела", отказавшихся штурмовать ВС РСФСР, судят как мошенников

Московский гарнизонный военный суд в четверг, 21 декабря, вынес обвинительный приговор двум офицерам ФСБ. Бывший командир легендарной спецгруппы "Вымпел" генерал-майор Владимир Подольский и начальник отдела управления "П" Службы экономической безопасности (СЭБ) полковник Сергей Горбунов получили по четыре года заключения за мошенничество с трудоустройством. Как сообщает газета "Коммерсант", они были взяты под стражу в зале суда.

Уголовное дело о махинациях, совершенных в федеральном государственном унитарном предприятии (ФГУП) "Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации", расследовалось с прошлого года. Заседания суда начались в феврале 2017-го. Судья назначил дату оглашения приговора на 20 декабря. Однако в День чекиста слушания не состоялись, и подсудимые смогли отметить 100-летний юбилей органов госбезопасности на свободе, говорится в статье.

По данным следствия, в 2012 году гендиректор ФГУП Подольский, советник главы Минпромторга Сергей Горбунов и его сестра, бухгалтер ОАО "Авиазапчасти" Татьяна Литягина, фиктивно устроили на работу на предприятие, сотрудники которого занимаются обеспечением безопасности объектов ядерной, химической и военной промышленности, Владимира Белого.

Белый, не зная об этом, полтора года числился советником Подольского, и ему была начислена зарплата в размере 3,3 млн рублей, которую вместо него получили обвиняемые.

Кроме того, по данным следствия, полковнику Горбунову ФГУП незаконно выделяло для личных поездок служебный транспорт, а также секретарей и помощников.

Обоим фигурантам было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Подольского также обвинили в незаконном хранении боеприпасов (ст. 222 УК РФ) - при обыске в его служебном кабинете нашли около 100 патронов к пистолетам Макарова и Ярыгина.

Обвинение просило для подсудимых по четыре года и шесть месяцев заключения. Суд, учитывая смягчающие вину обстоятельства, в том числе боевые заслуги Подольского, а также то, что Горбунов, работая в СЭБ, добился возвращения в бюджет нескольких миллиардов рублей, уменьшил каждому из осужденных по полгода срока. Отбывать наказание они должны в колонии общего режима. Лишать званий и наград осужденных суд не стал, однако назначил каждому из них по 100 тыс. рублей штрафа. Защита осужденных обжалует приговор.

Напомним, спецгруппа "Вымпел", которой командовал Подольский, была создана по инициативе КГБ в 1981 году и предназначалась для проведения спецопераций. В задачи группы входили: разведывательные действия в глубоком тылу противника, агентурная работа, диверсии на стратегических объектах, захват судов и подлодок, охрана советских учреждений за рубежом, борьба с террористическими организациями.

Бойцы "Вымпела" вели деятельность в Афганистане, в диверсионных подразделениях Кубы, Никарагуа, Вьетнама, в Анголе и Мозамбике они действовали в качестве военных советников. Бойцы побывали во всех горячих точках бывшего СССР.

После того как группа отказалась в октябре 1993 года штурмовать здание Верховного Совета РФ, ее перевели в МВД РФ. Правопреемником "Вымпела" стало созданное в октябре 1995 года на базе антитеррористического центра ФСБ России спецподразделение "В" (сейчас управление "В" Центра специального назначения ФСБ России).

От редакции: Обкатанная и на политических процессах, на безоружных врагах правящего класса, буржуазная Фемида способна сейчас на многое. И не нам судить в данный момент, реальное ли тут дело (аналогичное Роскомнадзорному), или типичная для нынешних силовичков (как в случае полковника Захарченко) "подстава". Да, Система меняет и заражает мерзостями своих правил даже непреклонных прежде людей, которые могли быть её идейными врагами. Относительно товарища Горбунова у нас наибольшие сомнения, однако сперва мы всё же уточним, тот ли это Горбунов, который в ранге отца подарил нашей стране и голос и образ первейшего в своём поколении (девяносников) советского патриота, своего сына Вячеслава (первый вокалист в "28 Гвардейцах Панфиловцах").

Д.Ч.

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