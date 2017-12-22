О Болдыреве, НПСР и моменте истины для КПРФ

Беседа Максима Калашникова и директора Череповецкого литейно-механического завода Владимира Боглаева об итогах Второго съезда НПСР, о выдвижении Юрия Болдырева в качестве единого кандидата национально-патриотических сил и злободневном.
- Удивительно, что находятся люди, причем совсем неглупые вроде бы люди, которые полагают, что и спустя 25 лет сплошного предательства, с партией Зюганова можно еще о чем-то договариваться, - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Вопрос даже не в том, что можно, оказывается, чем-то в ней "очаровываться" - вопрос в том, что возможны еще какие-то разочарования.
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Всего комментариев к статье: 13
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Re: неприлично Про болдыреванаписал 23.12.2017 01:01
"Однако Грудинина-то уже выдвинули."-неужели ? А, если завтрашний день не наступит?Или..подручных главного придворного холопа - киндер сюр прайза,уже всполошили, класть свои кучки на любое решение, заранее?
Однако Грудинина-то уже выдвинули. А что касается Кучеренко(Калашникова), то вопли в блоге - это просто неприлично! Сделали же вам, мальчики, как вы хотели, так что, извините, вонять-то? А что Грудинин? Россия - это не Белоруссия. Тут помасштабнее личности нужны. А уж что касается Болдырева... Вялый, многословный интеллигентишко-приспособленчешко с пышными усами. Никакой харизмы и энергетики! Так что пролетаете по любому.
По словам нескольких источников "Ъ" в КПРФ, на президиуме ЦК обсуждали кадровые вопросы. В частности, Геннадий Зюганов поднял вопрос о кандидате в президенты. Лучшим кандидатом он видит Павла Грудинина, сказал "Ъ" один из источников... https://www.kommersant.ru/doc/3503472?tg - Вот так - дождемся 23.12.2017.
Если эта кучка наци-анально-ориентированных предателей нашей Родины является столь значимой силой, то чего же тогда не выставляет своего кандидата, а просто стремятся ездить на плечах коммунистов и их же шантажировать? Это хуцпа, свойственная одной малюсенькой "нации"))))))))))))
нужны новые суррогаты? алексс настоящийнаписал 22.12.2017 12:23
Или кто то верит в лохотрон под названием выборы?Лично мне хватило президентских "выборов" 1996 года.Их итоги анулированы?Кого то наказали за них?Может итоги приватизации пересмотрели?Так что изменилось то?
Про болдырева написал 23.12.2017 01:01
недоумение написал 22.12.2017 22:49
недоумение написал 22.12.2017 22:43
недоумение написал 22.12.2017 22:40
Дарья написал 22.12.2017 22:18
ЖщьджьДдт написал 22.12.2017 15:39
Еврей - "единый кандидат от национально-патриотических сил(и "р" - х.з.), - о каг!
нах, нах, - лучче уж вован, чем такие патрийоты с нацианалистаме
Лис написал 22.12.2017 13:43
Ага, написал 22.12.2017 13:37
АП старается для заманивания на выборы лопухов для увеличения явки.
Сергей 58 написал 22.12.2017 13:07
https://www.kommersant.ru/doc/3503472?tg
-
Вот так - дождемся 23.12.2017.
тусующийся написал 22.12.2017 12:59
с буржуазной или мелкобуржуазной идеологией.
Кремлядским провокаторам написал 22.12.2017 12:46
алексс настоящий написал 22.12.2017 12:23
Лис написал 22.12.2017 12:16