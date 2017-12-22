О Болдыреве, НПСР и моменте истины для КПРФ Беседа Максима Калашникова и директора Череповецкого литейно-механического завода Владимира Боглаева об итогах Второго съезда НПСР, о выдвижении Юрия Болдырева в качестве единого кандидата национально-патриотических сил и злободневном. - Удивительно, что находятся люди, причем совсем неглупые вроде бы люди, которые полагают, что и спустя 25 лет сплошного предательства, с партией Зюганова можно еще о чем-то договариваться, - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Вопрос даже не в том, что можно, оказывается, чем-то в ней "очаровываться" - вопрос в том, что возможны еще какие-то разочарования.



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