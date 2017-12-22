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Московский листок

О Болдыреве, НПСР и моменте истины для КПРФ

Опубликовано 22.12.2017 в разделе комментариев 13

Беседа Максима Калашникова и директора Череповецкого литейно-механического завода Владимира Боглаева об итогах Второго съезда НПСР, о выдвижении Юрия Болдырева в качестве единого кандидата национально-патриотических сил и злободневном.

- Удивительно, что находятся люди, причем совсем неглупые вроде бы люди, которые полагают, что и спустя 25 лет сплошного предательства, с партией Зюганова можно еще о чем-то договариваться, - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Вопрос даже не в том, что можно, оказывается, чем-то в ней "очаровываться" - вопрос в том, что возможны еще какие-то разочарования.



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Всего комментариев к статье: 13
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Re: неприлично
Про болдырева написал 23.12.2017 01:01
в самую суть.
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Re: неприлично
недоумение написал 22.12.2017 22:49
"Однако Грудинина-то уже выдвинули."-неужели ? А, если завтрашний день не наступит?Или..подручных главного придворного холопа - киндер сюр прайза,уже всполошили, класть свои кучки на любое решение, заранее?
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Re:
недоумение написал 22.12.2017 22:43
"Кучеренко - бездельник и дармоед ,"-не все , завидуют такому щастю?
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Re:
недоумение написал 22.12.2017 22:40
"И рыбку съесть и на трамвае покататься.Давно пора дать ему "- а, разве можно всем дать в реале ,сакральную мечту большинства населения? Зато, многие вполне могут себя потешить сублимацией...
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неприлично
Дарья написал 22.12.2017 22:18
Однако Грудинина-то уже выдвинули. А что касается Кучеренко(Калашникова), то вопли в блоге - это просто неприлично! Сделали же вам, мальчики, как вы хотели, так что, извините, вонять-то? А что Грудинин? Россия - это не Белоруссия. Тут помасштабнее личности нужны. А уж что касается Болдырева... Вялый, многословный интеллигентишко-приспособленчешко с пышными усами. Никакой харизмы и энергетики! Так что пролетаете по любому.
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ЖщьджьДдт написал 22.12.2017 15:39
Есно, не смотрел.
Еврей - "единый кандидат от национально-патриотических сил(и "р" - х.з.), - о каг!
нах, нах, - лучче уж вован, чем такие патрийоты с нацианалистаме
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Долой выборы!!!
Лис написал 22.12.2017 13:43
Вот именно- буржуй Грудинин.КПРФ-это фейк.Настоящие коммунисты просто не могут быть легальной оппозицией анти-народному режиму.
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Re: Момент
Ага, написал 22.12.2017 13:37
кандидатом от "коммунистов" будет буржуй Грудинин.
АП старается для заманивания на выборы лопухов для увеличения явки.
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Момент
Сергей 58 написал 22.12.2017 13:07
По словам нескольких источников "Ъ" в КПРФ, на президиуме ЦК обсуждали кадровые вопросы. В частности, Геннадий Зюганов поднял вопрос о кандидате в президенты. Лучшим кандидатом он видит Павла Грудинина, сказал "Ъ" один из источников...
https://www.kommersant.ru/doc/3503472?tg
-
Вот так - дождемся 23.12.2017.
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Кучеренко - бездельник и дармоед ,
тусующийся написал 22.12.2017 12:59
с разномастными "защитниками отечества"-буржуями или людьми
с буржуазной или мелкобуржуазной идеологией.
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(без названия)
Кремлядским провокаторам написал 22.12.2017 12:46
Если эта кучка наци-анально-ориентированных предателей нашей Родины является столь значимой силой, то чего же тогда не выставляет своего кандидата, а просто стремятся ездить на плечах коммунистов и их же шантажировать? Это хуцпа, свойственная одной малюсенькой "нации"))))))))))))
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нужны новые суррогаты?
алексс настоящий написал 22.12.2017 12:23
Или кто то верит в лохотрон под названием выборы?Лично мне хватило президентских "выборов" 1996 года.Их итоги анулированы?Кого то наказали за них?Может итоги приватизации пересмотрели?Так что изменилось то?
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(без названия)
Лис написал 22.12.2017 12:16
Корпускулярно-волновой дуализм папы "Зю" уже всех достал.И рыбку съесть и на трамвае покататься.Давно пора дать ему отлуп.Суррогаты уже никому не интересны.
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О Болдыреве, НПСР и моменте истины для КПРФ
О Болдыреве, НПСР и моменте истины для КПРФ
22.12.2017
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