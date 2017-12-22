В Москве вводят имущественный ценз на должность депутата

20 декабря Совет Депутатов МО Тимирязевский принял решение о возвращении депутатского поощрения в бюджет города Москвы. 14 декабря схожее решение принял МО «Бутырский». Такие же решения приняты и во многих других муниципальных округах, что позволяет говорить об организованной сверху кампании.

Сейчас это подается, как то, что депутаты от известной партии стоят на страже интересов народа.

Давайте разбираться тогда, что такое это поощрение и почему "Единая Россия" решила вернуть его в бюджет Москвы.

Данное поощрение введено на основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» За эти отдельные полномочия города Москвы и выделялось путем межбюджетного трансферта деньги из бюджета города Москвы. Всего таких полномочий 30 и они создают значительную нагрузку на местных депутатов (от1/4 до 1/2 от всей депутатской деятельности).

Это поощрение из расчета 20 тыс. рублей, минус налоги в месяц на депутата, распределялось поквартально. Во многих районах, включая Тимирязевский поощрение распределялось не огульно, а в зависимости от активности конкретного депутата по реализации переданных полномочий города Москвы. В прошлом созыве, в Совете депутатов были народные избранники, не получавшие ни копейки поощрений, в связи с тем, что не участвовали в реализации таких полномочий.

С чем же связано, данное решение "Единой России" о возврате денег в бюджет Москвы?

Они посчитали, что неправильно получать за это деньги из бюджета Москвы? Очевидно, что нет. Ведь на протяжении нескольких последних лет по всей Москве депутаты, члены "Единой России" получали спокойно эти поощрения.

Другую мотивировку данного решения предложил депутат от ЕР МО «Бутырский» Василий Спесивцев ««Мы многое сделали для района и будем делать. Мы работаем всего 2 месяца и на премию мы еще не наработали!». Честно говоря, такая причина отказа от поощрения, тоже вызывает большие сомнения. Не знаю как в Бутырском районе, а в Тимирязевском как и во многих других районах депутаты активно работали по реализации переданных государственных полномочий. В Тимирязевском районе за 74 дня IV квартала 2017г, депутатами было принято 227 видов работ зафиксированных актами, не говоря об множестве других действий связанных с реализацией полномочий.

Видимо реальной причиной отказа "Единой России" является та, что была высказана на заседании Совета депутатов Тимирязевского района. Один из депутатов от ЕР сформулировал ее следующим образом обращаясь к депутатам от оппозиции - «Вы неправильно себя ведете». Видимо потому, что оппозиционные депутаты ставят неудобные вопросы, беспокоят начальство и вообще добиваются, например аудита и проверки финансовых расходов.

То есть цель возврата поощрения в бюджет это наказать депутатов от оппозиции. Каким образом? И здесь надо перейти к цифрам. Эти цифры мы можем взять из открытых источников, деклараций депутатов и решений советов депутатов.

Из депутатов предыдущего созыва в новый состав Совета депутатов МО «Тимирязевский» от ЕР было избрано 5 человек. А от оппозиции 3 человека. Если мы возьмем данные по их доходам (за исключением 1 депутата предыдущего созыва не участвовавшего в распределении поощрения в силу занимаемой должности), то мы увидим следующею картину.

В 2016 г, по которому имеются декларации, среднемесячный доход (в основном з/п) в среднем на депутата от ЕР без депутатского поощрения составлял 224817,04 рубля. В то время как в среднем, среднемесячный доход на депутата от оппозиции составлял 24183,09 рубля. Как видим разница в 9,3 раза в пользу среднего дохода депутата от ЕР.

Именно поэтому депутатское поощрение в среднем давало 8,18% от общегодового дохода депутатам от ЕР за 2016г., в то время как для депутата от оппозиции в среднем дало 52,06% от общего дохода. Проще говоря, только депутатское поощрение позволяло депутатам от оппозиции сводить концы с концами. Такая же ситуация и во многих других районах.

Хотелось бы подчеркнуть, что депутаты от оппозиции высококвалифицированные специалисты, способные хорошо зарабатывать, но перед которыми стоит выбор или зарабатывать деньги или заниматься помощью людям в качестве депутатов. Совместить то и другое по существу крайне сложно, так как даже самый лояльный работодатель рано или поздно поставит вопрос или работа или депутатство, устав от постоянных отлучек и отпрашиваний. По существу выбирая стезю депутата от оппозиции, человек становится представителем народа, жертвуя своим доходом в интересах жителей.

Особый цинизм в решении "Единой России" состоит в том, что имея в совете депутатов 53,3% голосов они должны были получить только 40% от общей суммы поощрения, в то время как оппозиционное меньшинство должно было получить 60% от общей суммы премии. И понятно, что в предыдущем составе, где у партии власти было большинство голосов, а оппозиция была в подавляющем меньшинстве решений о возврате денег в бюджет Москвы не принималось.

"Единая Россия" рассчитывает, что таким шагом она или заставит вести депутатов от оппозиции «правильно» или в силу необходимости оппозиционные депутаты снизят свою активность.

Но хотелось бы сказать, что не дождетесь.

Будем "дошираками" питаться, но под ЕР и московские власти не ляжем. Напрасно кто-то думает, что нас простых людей (быдло как нас иногда называют) можно нагнуть. У нас нет больших денег, но у нас есть честь и гордость.

P.S. Думаю, что борьба с оппозиционными депутатами, на этом не остановится. Уже на этом заседании бегали непонятные лица с разными распечатками против оппозиционных депутатов, на нас орали, что мы агенты госдепа.

Будет давление на наших работодателей, на предмет продолжения нашей работы, будут распространяться грязные, зачастую фальшивые материалы про оппозиционных депутатов. И если сегодня депутатов толкали и обзывали, то дальше будут бить. Уже пишут жалобы в полицию на депутатов. Дальше и в этом направлении давление будет усиливаться.

Но я уверен - выдержим.