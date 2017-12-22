Австралия сбежала из антиигиловской коалиции

Австралийские ВВС завершили участие в авиаударах по боевикам "Исламского государства" в Сирии и Ираке в составе возглавляемой США международной коалиции. Об этом, как сообщает The Sydney Morning Herald, объявила в пятницу, 22 декабря, министр обороны страны Мариз Пейн. "После обсуждения с Ираком и членами международной коалиции австралийское правительство приняло решение о возвращении домой с Ближнего Востока наших шести штурмовиков Super Hornet", - заявила министр журналистам.

В то же время Пейн отметила, что остальные австралийские военные, находящие в Ираке в составе специальной оперативной группы коалиции, продолжат нести службу.

До недавнего времени около 800 военнослужащих Австралии участвовали в военной операции на Ближнем Востоке, в основном в Ираке, - в том числе примерно 300 военнослужащих ВВС, 300 армейских инструкторов и несколько десятков человек из войск специальных сил, оказывающих консультации иракцам. За период участия в боевых действиях австралийские ВВС провели 2750 бомбардировок.

9 декабря премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади объявил о том, что страна "полностью освобождена" от террористов ИГ. Он пояснил, что вооруженные силы Ирака взяли под контроль пустынные районы на западе, а также участок сирийско-иракской границы, контролировавшиеся боевиками.

Напомним, тем кто продолжает их бомбить, игиловцы не обещали ничего хорошего. 14-го декабря террористическая группировка "Исламское государство" (да будет она проклята на всей территории Руси Святой) предупредила о подготовке терактов на территории США в ответ на решение администрации президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Соответствующие угрозы размещены в аккаунтах боевиков в мессенджере Telegram.

"Мы будет проводить больше операций на вашей земле, до последнего часа, и мы сожжем вас огнем войны, которую вы начали в Ираке, Йемене, Ливии, Сирии и Афганистане. Ждите", - цитирует сообщение террористов Reuters.

Никаких подробностей планирующихся атак боевики не сообщили. Однако они сопроводили свои угрозы изображениями улиц Нью-Йорка, а также изображениями неких устройств, напоминающих бомбы и детонатор.

О признании Иерусалима столицей Израиля Трамп заявил в середине минувшей недели. После этого в регионе произошли вспышки насилия, участились запуски ракет, а "Хамас" объявил "день гнева", призвав арабскую молодежь и активистов всех палестинских фракций к новому этапу восстания.

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