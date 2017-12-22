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Московский листок

Навальный неожиданно раскрыл синекуру МИДа и разведки

Опубликовано 22.12.2017 в разделе комментариев 10

навальный париж песков

Навальный выложил очередное расследование, которое не стало слишком большой сенсацией - во-первых, его героем стал не премьер и даже не генпрокурор, а всего лишь пресс-секретарь. А во-вторыз сам Навальный признается: "Честное слово, думал, что уже невозможно ничего нового про него накопать. Мы все шкуры уже, казалось, с него содрали — писали и про часы за 37 млн, и про яхты, и про дома, и про безработного сына-миллионера. Вы, конечно, уже догадались о ком я. О бессменном путинском пресс-секретаре Пескове".

Ну, в общем, Навальный прав - удивить не удалось. Даже квартирой за 2 миллиона евро - и подороже видали. Хотя для пресс-секретаря неплохо. Видимо, "доступ к телу" работает не хуже, чем доступ к залежам нефти или газа.

Но мы об этом кренделе тоже много писали.

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И еще примерно 286 материалов, включая запросы в генпрокуратуру и ФСБ, разумеется, оставшиеся безответными. 

Вот прямо сейчас звонит Александр Головенко, автор большей части "пескинианы" на ФОРУМе.мск, напомнил, что Зюганов дважды "отмазывал" президентского пресс-секретаря.

Первый раз после расследования о Чайках - сказал, что это ЦРУ подготовило.

Второй раз про Димона - тут уже целых три отдела ЦРУ снимало сюжет по версии Зюганова. Впрочем, по нашей версии один из этих отделов ЦРУ носит название "Москва 24".

Наверно, про квартиру жены Пескова снимала Сюрте?

Но есть в расследовании Навального-Сюрте один пассаж, который стоит отдельного разговора, и, пожалуй, куда более интересного, чем очередная квартира очередного кремлевского бессребреника.

Он приводит цитату из Татлера, из интервью экс-супруги Пескова, Екатерины Солоцинской, ныне сотрудницы Россотрудничества (структуры МИД, работающей с иностранцами на территории их проживания): «В Париже Катя, сама из дворянского рода Шлегель („А что? Графиня Шлегель — звучит!“ — шутит она, подумывая восстановить свой дворянский статус), вписалась в круг русской эмиграции — четвертого поколения тех, кто был заброшен сюда революцией: Шереметьевы, Уваровы, Оболенские, Трубецкие».

Так что парижанка Солоцинская вовсе не "занимается ничем" - она работает с "потомками лучших фамилий", со старой русской эмиграцией. 

Надо сказать, далеко не все "русские парижане" стремяться к общению с "графиней Шлегель" - наш автор Наталья Уварова, реальная парижанка и реальная внучка графа Уварова, предпочитает жить в Москве. И общается здесь совсем с другими людьми. 

Так вот, Шереметьевы, Уваровы, Оболенские, Трубецкие никакие не графы и не князья. Нет в Париже никаких великосветских салонов, потомки "лучших родов" не имеют ничего, кроме фамилий - это мелкие буржуа, интеллигенция, не имеющие в стране пребывания никаких особых привилегий и никакого особого положения. К сожалению, приходится напоминать, что Россия уже 100 лет как республика, и графов с князьями у нас нет. Но ведь и Франция республика, уже пятая по счету, и давно - 220 лет. И игра в графов закончилась в этой стране с отрешением от власти Наполеона Третьего еще в середине позапрошлого века, и с тех пор считается неприличной. Францией правят потомки "гаврошей" и коммунаров Парижа, президент республики - Эмиль Макрон, сын врачей, женатый на собственной учительнице, банковский служащий. Какие графы, какие князья, да еще из зарубежной империи, почившей в бозе столетие назад?

Но головастые ребята из МИДа и администрации президента (ну может еще из СВР) придумали роскошную синекуру - работать со "старыми диаспорами". Естественно, в Париже, где ж еще? Ну в Ницце еще, там недавно как раз Керимова арестовали - может тоже работал с потомками "игрою счастия обиженных родов"?

Ну, разумеется, представитель Россотрудничества не может ютиться в квартирке где-нибудь в Дефансе - ему надо роскошные аппартаменты на площади Виктора Гюго. Ей же надо принимать у себя родовую аристократию. Ну и разумеется, аристократично обозначать свой род занятий как "занимается ничем".

Так что получается, Навальный невзначай поднял тему, куда более болезненную, чем простая коррупция президентского пресс-секретаря - это мнимая государственная служба, которая, на самом деле, есть прямая конвертация служебного положения в роскошный образ жизни!

Квартира Солоцинской на площади Виктора Гюго - это по сути служебное жилье, вроде дворницкой! Даже более того - нелегальная явка, замаскированная под аристократические аппартаменты! И чтоб никто не догадался, "радистка Кэт" в образе дочери Пескова Лизы сама "засвечивает" нелегальную явку в Инстаграме. 

Ну вообще не догадаться! 

Конечно, завербовать таким образом даже секретаршу в администрации Макрона навряд ли получится, но зато можно отчитаться "громкими" фамилиями вроде Шереметьевых или Трубецких, байстрюки которых за любую мелкую подачку из России (да хоть из Гондураса) готовы и спеть, и сплясать - да что угодно. Все одно прибавка к пенсии, которая в Пятой Республике тоже не слишком большая. 

Отличная синекура! И главное - российская правоохранительная система далеко, а Сюрте такая деятельность совершенно не беспокоит. И когда здесь все обвалится, то нынешние "аристократы брюха" свалят в Париж не с чемоданчиком белья со спрятанными там бабушкиными брюликами, а солидно репатриируются к своим банковским счетам, апартаментам и даже, возможно, "родовым" поместьям. 

Если б царская разведка занималась тем же, не пришлось бы эмигрантам-князьям водить такси на Пляс Пигаль. Но все резидентуры царской разведки остались после революции в Разведуправлении Красной армии (РУКА). А вот нынешние - навряд ли останутся...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 10
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Re: О паразитах написал 22.12.2017 21:29
Петров написал 23.12.2017 13:34
"Подлые хотят считаться благородными. Тов. Дзержинский, когда это безобразие прекратится?"
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Буржуи, конечно, сволочи тут возражений нет. Тем более, что Хер с усами не буржуй, а вор-чиновник. Но ведь и краснозадые не лучше.
Тут на Ютубе видел-- на парад притащили почти столетнего старика, едва шевелящего ногами, в клоунской одежде и шлеме для танкистов. А сопровождал его сын, (М)дурила, лет под 60. Одет сынок в пародийную маршальскую форму с новыми маршальскими погонами советских времен. Журналягам этот боров заявил, что его воинское звание "Секретный маршал КГБ". Что же наследники Дзержинского такими званиями разбрасываются? Может, просто, в день победы на Красной площади не было ни одного чекиста?
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Re: В лад написал 22.12.2017 16:09
Петров написал 23.12.2017 13:09
"Власть есть, денег море, осталось присвоить титулы, типа боярин-ЗолотоПесковский."
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Может гильотиной обойдется?
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эти безобразия прекратить легко-десяток "великих князей" вздернуть на катке на Красной площади,
тов.Дзержинский написал 23.12.2017 12:50
остальных графьев,баронов,дворян-оленеводов отправить
на простые,но тяжелые работы по рытью котлованов под новые
модернизированные заводы. Кормить простой пищей-черный хлеб,селедка,картошка,квас.
Все их инфантильные фантазии исключительно от безделья и безнаказанности.
Всех провинившихся чиновников пороть розгами в on-line,
чтоб скотина была послушной и не кочевряжилась. (это Петр 1 называл чиновников исключительно скотиной,каковой они по сути и являются,поэтому надо официально чиновниктв прописать под этой классификацией,и чтоб было тавро на лбу для обозначения).
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Re: абсурд,доведенный до полного абсурда
!!!O!QQ!JA TOT TOTTAKI!!!& написал 23.12.2017 01:31
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абсурд,доведенный до полного абсурда
танатолог написал 23.12.2017 01:16
во время агонии возникают фантастические видения,фантасмагории.Плод некорректной работы разрушающегося,гнилого мозга.
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Сукин сын конечно
Гаденыш написал 23.12.2017 00:40
Зато свой сукин сын !!!
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(без названия)
О паразитах написал 22.12.2017 21:29
Хозяева РФ - господа буржуи со своей кремлевской властью совсем оборзели, мерзавцы. Монархию вместо республики захотели. Бесятся с жиру. О дворянских титулах мечтают. "Из грязи - в князи". Подлые хотят считаться благородными. Тов. Дзержинский, когда это безобразие прекратится?
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(без названия)
Виктор + написал 22.12.2017 19:30
Молодец, Леха. Делаю взнос в ФБК,
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(4) написал 22.12.2017 17:45
Отрадно, что питерский гопник на 19-м году пребывания в кремле решил, что (цитата) "люди должны жить не в муравейниках и безликих коробках" - и сотни и тысячи его криминальных подельников проторили тропинку из "муравейников и безликих коробок" в элитное жилье в живописных уголках планеты с мягким климатом. Но только не надо так буквально понимать слова этого трусливого и продажного шныря и стукача из питерской подворотни, потому что миллионам граждан оккупированной РСФСР придется проложить дорогу из "муравейников и безликих коробок" на улицу по причине липовых "долгов" перед его криминальной шоблой, которая узурпировала власть, присвоила себе народное достояние, разоряет нашу страну, мародерствует и уничтожает геноцидом народы оккупированной РСФСР.
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Попробуй не доплатить налогов, хотя бы на 1 рубль-затрахают письмами и звонками.
В лад написал 22.12.2017 16:09
Власть есть, денег море, осталось присвоить титулы, типа боярин-ЗолотоПесковский.
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