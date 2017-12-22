Навальный неожиданно раскрыл синекуру МИДа и разведки

Навальный выложил очередное расследование, которое не стало слишком большой сенсацией - во-первых, его героем стал не премьер и даже не генпрокурор, а всего лишь пресс-секретарь. А во-вторыз сам Навальный признается: "Честное слово, думал, что уже невозможно ничего нового про него накопать. Мы все шкуры уже, казалось, с него содрали — писали и про часы за 37 млн, и про яхты, и про дома, и про безработного сына-миллионера. Вы, конечно, уже догадались о ком я. О бессменном путинском пресс-секретаре Пескове".

Ну, в общем, Навальный прав - удивить не удалось. Даже квартирой за 2 миллиона евро - и подороже видали. Хотя для пресс-секретаря неплохо. Видимо, "доступ к телу" работает не хуже, чем доступ к залежам нефти или газа.

Но мы об этом кренделе тоже много писали.

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И еще примерно 286 материалов, включая запросы в генпрокуратуру и ФСБ, разумеется, оставшиеся безответными.

Вот прямо сейчас звонит Александр Головенко, автор большей части "пескинианы" на ФОРУМе.мск, напомнил, что Зюганов дважды "отмазывал" президентского пресс-секретаря.

Первый раз после расследования о Чайках - сказал, что это ЦРУ подготовило.

Второй раз про Димона - тут уже целых три отдела ЦРУ снимало сюжет по версии Зюганова. Впрочем, по нашей версии один из этих отделов ЦРУ носит название "Москва 24".

Наверно, про квартиру жены Пескова снимала Сюрте?

Но есть в расследовании Навального-Сюрте один пассаж, который стоит отдельного разговора, и, пожалуй, куда более интересного, чем очередная квартира очередного кремлевского бессребреника.

Он приводит цитату из Татлера, из интервью экс-супруги Пескова, Екатерины Солоцинской, ныне сотрудницы Россотрудничества (структуры МИД, работающей с иностранцами на территории их проживания): «В Париже Катя, сама из дворянского рода Шлегель („А что? Графиня Шлегель — звучит!“ — шутит она, подумывая восстановить свой дворянский статус), вписалась в круг русской эмиграции — четвертого поколения тех, кто был заброшен сюда революцией: Шереметьевы, Уваровы, Оболенские, Трубецкие».

Так что парижанка Солоцинская вовсе не "занимается ничем" - она работает с "потомками лучших фамилий", со старой русской эмиграцией.

Надо сказать, далеко не все "русские парижане" стремяться к общению с "графиней Шлегель" - наш автор Наталья Уварова, реальная парижанка и реальная внучка графа Уварова, предпочитает жить в Москве. И общается здесь совсем с другими людьми.

Так вот, Шереметьевы, Уваровы, Оболенские, Трубецкие никакие не графы и не князья. Нет в Париже никаких великосветских салонов, потомки "лучших родов" не имеют ничего, кроме фамилий - это мелкие буржуа, интеллигенция, не имеющие в стране пребывания никаких особых привилегий и никакого особого положения. К сожалению, приходится напоминать, что Россия уже 100 лет как республика, и графов с князьями у нас нет. Но ведь и Франция республика, уже пятая по счету, и давно - 220 лет. И игра в графов закончилась в этой стране с отрешением от власти Наполеона Третьего еще в середине позапрошлого века, и с тех пор считается неприличной. Францией правят потомки "гаврошей" и коммунаров Парижа, президент республики - Эмиль Макрон, сын врачей, женатый на собственной учительнице, банковский служащий. Какие графы, какие князья, да еще из зарубежной империи, почившей в бозе столетие назад?

Но головастые ребята из МИДа и администрации президента (ну может еще из СВР) придумали роскошную синекуру - работать со "старыми диаспорами". Естественно, в Париже, где ж еще? Ну в Ницце еще, там недавно как раз Керимова арестовали - может тоже работал с потомками "игрою счастия обиженных родов"?

Ну, разумеется, представитель Россотрудничества не может ютиться в квартирке где-нибудь в Дефансе - ему надо роскошные аппартаменты на площади Виктора Гюго. Ей же надо принимать у себя родовую аристократию. Ну и разумеется, аристократично обозначать свой род занятий как "занимается ничем".

Так что получается, Навальный невзначай поднял тему, куда более болезненную, чем простая коррупция президентского пресс-секретаря - это мнимая государственная служба, которая, на самом деле, есть прямая конвертация служебного положения в роскошный образ жизни!

Квартира Солоцинской на площади Виктора Гюго - это по сути служебное жилье, вроде дворницкой! Даже более того - нелегальная явка, замаскированная под аристократические аппартаменты! И чтоб никто не догадался, "радистка Кэт" в образе дочери Пескова Лизы сама "засвечивает" нелегальную явку в Инстаграме.

Ну вообще не догадаться!

Конечно, завербовать таким образом даже секретаршу в администрации Макрона навряд ли получится, но зато можно отчитаться "громкими" фамилиями вроде Шереметьевых или Трубецких, байстрюки которых за любую мелкую подачку из России (да хоть из Гондураса) готовы и спеть, и сплясать - да что угодно. Все одно прибавка к пенсии, которая в Пятой Республике тоже не слишком большая.

Отличная синекура! И главное - российская правоохранительная система далеко, а Сюрте такая деятельность совершенно не беспокоит. И когда здесь все обвалится, то нынешние "аристократы брюха" свалят в Париж не с чемоданчиком белья со спрятанными там бабушкиными брюликами, а солидно репатриируются к своим банковским счетам, апартаментам и даже, возможно, "родовым" поместьям.

Если б царская разведка занималась тем же, не пришлось бы эмигрантам-князьям водить такси на Пляс Пигаль. Но все резидентуры царской разведки остались после революции в Разведуправлении Красной армии (РУКА). А вот нынешние - навряд ли останутся...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск