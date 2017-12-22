Миллионер Песков отбояривается от парижской квартиры. И дочери?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал клеветой распространенную основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным информацию о том, что его бывшая жена Екатерина Солоцинская в 2016 году купила квартиру в Париже за 1,7 миллиона евро (125 миллионов рублей). По мнению Навального, деньги на покупку квартиры Солоцинская получила от Пескова.

"Нечего комментировать. Я могу сказать, что там утверждается, что я покупал квартиру в Париже, - это не так, это не соответствует действительности. Это клевета. Поэтому нечего в данном случае комментировать", - сказал, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, представитель Кремля, слова которого приводит РИА "Новости".

Накануне Навальный сообщил, что из 1,7 миллиона евро Солоцинская 1,3 миллиона заплатила продавцу сразу, а на остальные 27% взяла ипотеку в дочернем предприятии банка ВТБ во Франции. В договоре на покупку квартиры указано, что все средства, кроме займа ВТБ, Солоцинская декларирует как собственные, сообщил оппозиционер.

Кроме того, заявил Навальный, бывшая жена Пескова заплатила 100 тысяч евро налогов во Франции, что в полтора раза больше ее последнего задекларированного годового дохода в России. Согласно декларациям о доходах Солоцинской с 2009-го по 2013 год, которые она вынуждена была обнародовать, ее доходы составляли два миллиона - шесть миллионов рублей в год.

По данным Навального, квартиру площадью 180 квадратных метров бывшая жена Пескова купила в сентябре 2016 года. Недвижимость оформлена на французское юридическое лицо SIRIUS, 75% которого принадлежат Екатерине Солоцинской, а 25% - их общей дочери с пресс-секретарем президента Елизавете Песковой.

О появлении новой квартиры на авеню Виктора Гюго Солоцинская написала в Instagram в декабре 2016 года. Как сообщает телеканал "Дождь", через несколько минут после публикации информации о парижской квартире в блоге Навального Солоцинская закрыла свой аккаунт.

В августе Навальный опубликовал расследование о сыне Пескова Николае Чоулзе, который нигде на тот момент не работал, но при этом вел роскошный образ жизни - путешествовал на яхтах и частных самолетах, занимался конным спортом и ездил на дорогих автомобилях. Тогда Песков отказался комментировать расследование, а сам Чоулз назвал сообщения провокацией и "кошмаром".

Сын Пескова носит фамилию своего отчима. Вместе со своей матерью, первой женой Пескова и внучкой советского полководца Семена Буденного, Николай переехал в Великобританию еще в конце 1990-х, где проживал более десяти лет. В Россию он вернулся в 2011 - 2012 годах.

У 49-летнего Пескова, который в настоящее время женат на фигуристке Татьяне Навке, три сына и две дочери. От второго брака с Екатериной Солоцинской у Пескова дочь Елизавета (1998) и два сына - Мик и Дени. Солоцинская и ее дети с 2014 года живут в Париже. В июне 2017 года Солоцинская заняла пост руководителя подразделения Россотрудничества - Российского центра науки и культуры в Париже.

В 2014 году у Пескова родилась дочь Надежда от Татьяны Навки. В июне 2015-го Песков и Навка официально поженились. Пресса много писала о подарке Навки мужу - дорогостоящих часа Richard Mille. После поднятой шумихи в прессе спортсменка заявила, что это она подарила мужу часы, которые стоят около 38 миллионов рублей.

От редакции: Мы, конечно, ничего не можем утверждать, мы не ФБК, мы ФОРУМ.мск. Однако по некоторым внешним признакам мы склонны считать, что расследование ФБК никаких домыслов не использует. Скажем, будь вот совершенно абстрактный гражданин Щебнев пресс-секретарём президента страны, в которой миллиардеров - как собак нерезаных, то этот гражданин поставил бы перед своим работодателем вопрос: я служу обложкой для твоего режима, мне на дню задают десятки крайне неприятных, сложных вопросов, я оказываюсь в ситуациях, которые банально надо "разруливать", как будто я не пресс-секретарь, а "смотрящий", причём в самой опасной бандитской группировке. Своей работой ежедневно я вынужден прикрывать разграбление величайшей (пока) в мире и богатейшей (ресурсами) страны. Почему же господа, которых я своей работой прикрываю и всячески оправдываю в глазах общества - имеют миллиарды и замки в Англии и в Евросоюзе, а я вынужден свадьбу отмечать не на Лазурном берегу, как Керимов (по госстатусу ниже меня - я-то возле президента, а он "частный предприниматель"), а в каком-то занюханном городе Сочи. Почему за каждые свои часы я обязан отчитываться перед этим проклятым плебсом?! Сделай меня хотя бы миллионером, государь, чтобы шелупонь от моей идеальной внешности белогвардейца отлетала, как теннисный мячик от кирпичной стены!

Надо полагать, что государь давно уже внял бы таким просьбам. И даже без "бы". Пресс-секретарь, прикрывающий преступления не просто высшей персоны, а олицетворяемого ею правящего класса - получил всё, чего он хотел. Только проблема его в том, что желает он только чего-то лакейского. Ну, надо бывшую жену тоже как-то приобщить к роскоши... И вот ведь совпадение - недвижимости у Пескова вроде как нету в Париже, но дочка его и этой самой экс-жены - почему-то гламурно позирует частенько как раз на фоне парижских красот и пишет оттуда всяческие молодёжные коммюнике, упиваясь моментом... Тоже, скажете, совпадение, и была она там не в гостях у мамы, а просто на правах туристки? Такой частый туризм? Излишки денежные, как у безработного сына?

Нет, господарик усатый и курящий, объясняться вам с обществом всё же придётся, и это гораздо труднее будет, чем с работодателем общаться. У нас на вас основательное досье, причём сугубо новостное, из открытых источников, никакого чёрного пиара...

Материалы досье:

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