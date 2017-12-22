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Московский листок

Вся обрядная команда: Явлинский тоже выдвинулся опорой...

Опубликовано 22.12.2017 в разделе комментариев 14

выборы либералы президент яблоко
Вся обрядная команда: Явлинский тоже выдвинулся опорой...

Съезд партии "Яблоко" выдвинул своего основателя и председателя федерального политкомитета партии Григория Явлинского в кандидаты на выборах президента РФ. Само голосование состоялось в первый день съезда 21 декабря, но официальные итоги были объявлены в пятницу, 22 декабря.

"Голосов "за" - 98 , "против" - четыре", - цитирует ТАСС результаты тайного голосования председатель счетной комиссии съезда. В пресс-службе партии сообщили, что за соблюдением всех процедур следил член Центризбиркома России Сиябшах Шапиев.

В первый день съезда Явлинский представил делегатам свою предвыборную программу. По словам политика, "партия подошла к этим выборам с концепцией будущего". "Жизнь человека, свобода, достоинство, творчество и равенство возможностей - в этом смысл будущего России", - перечислил он программные положения.

Главной задачей Явлинский считает дать людям возможность "жить без страха, без произвола, без угрозы бедности".

У "Яблока" есть программа и в отношении собственности. "Чтобы она раз и навсегда стала неприкосновенной", - пояснил Явлинский.

Также политик собирается предложить программу газификации страны. "30-40% населения не имеет газа; в Томске, где рядом строят газопровод "Сила Сибири", 8% жителей обеспечены газом", - пояснил он.

В международной политике Явлинский обещает "нормализовать отношения с миром, Европой и в первую очередь с Украиной". "Мы боремся с вами за мир, это важнейшая этическая категория", - заявил он, выразив уверенность в том, что россияне хотят жить в мире.

Явлинский убежден, что партия может успешно выступать на выборах. "Мы можем быть успешными, я часто привожу [в пример] муниципальные выборы (в Москве в 2017 году партия "Яблоко" заняла второе место после "Единой России", получив более 11% голосов избирателей. - Прим. NEWSru.com). Мы можем побеждать в таких сложных регионах, как Карелия или Псков", - отметил кандидат.

По его словам, если каждый из миллиона избирателей, проголосовавших за "Яблоко" на парламентских выборах 2016 года, приведет на избирательный участок 10 человек, то партия получит "очень убедительный процент".

Избирательная кампания по выборам президента стартовала 18 декабря. Уже известно, что действующего главу РФ Владимира Путина официально выдвинут кандидатом в президенты 26 декабря в 57-м павильоне ВДНХ, где располагается первая выставка из серии "Россия - моя история".

От редакции: Переживания либерала Явлинского за томичей, конечно, глубоко трогают население, однако вряд ли его рецепты "более чистого капитализма" примут они в качестве метода борьбы с таким распределением газа и нефти. Тут поможет только социализм, только революция и национализация. В остальном классическая демагогия либералов, которые теперь присобачили к себе приставку "социал-либералы", "я ваша, я ваша, собака Полкаша": "гарантировать общедоступность и бесплатность медицинской помощи, остановить ликвидацию медицинских учреждений, восстановить максимальную приближенность медицины к населению, ее качество и всеобщий охват. Первая задача государства – обеспечение охраны здоровья", "Обеспечить доступное образование для всех" (это я программу Явлинского цитирую)... Обеспечение сие проводится, понятно, не широкой национализацией, а наоборот за счёт "более эффективного налогообложения". Бред сивой, старой кобылы, мало изменившийся с девяностых, когда говорили, что "Яблоко" порозовело... Просто восстание политических мертвецов какое-то. На их фоне фараон будет казаться живее всех живых, и даже если бы мертвецы не хотели восставать, их бы вытащили из могил за хорошие деньги парни либерала Кириенки - why not?

Д.Ч.



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Всего комментариев к статье: 14
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(без названия)
Святослав Комаровский написал 23.12.2017 10:55
Д. Черный не смеется и не хмурится? Поразительно.
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(без названия)
Чухня написал 23.12.2017 09:59
Слив разок выборы и снова на те же грабли ? Нет , господин Явлинский ... Только полное игнорирование выборов .
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Что явлинские, что черные, что кремлевские, что еще какая-то хрень - все это русофобский балаган
N.B. написал 23.12.2017 09:09
Россию и русский народ может укрепить и возвеличить только Русский национализм. Русское национальное государство.
!
И нехер банить за истину, ежели ваша рожа крива, а мосх усох.
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Жизнь человека, свобода, достоинство, творчество и равенство возможностей - в этом смысл будущего Ро
а гланое он забыл написал 23.12.2017 08:37
и главное свобода от сионистского засилья всяких яблинских и шаломовых - путиных.
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(без названия)
нЕСОГЛАСНЫЙ Сергей написал 23.12.2017 08:01
Хоть за "черта", только не за путена!!!!
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Re:
Н о р д - МАН написал 23.12.2017 07:02
Поиздержался человек с криво прикленным лицом. За участие отстегнут миллинончиков несколько.
==============
Глупенький - он ПОСЛЕДНИЙ, кто может спасти Вас от резни. Лютой.
И Ваших - детей - тоже.
Только, имхо - поздно.
Сраная рашка - должна уже сдохнуть.
Чтобы Люди жили по-людски. А чекистня - нашла уже свое заслуженное делами место на фонарном столбе. С личинками вместе.
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(без названия)
3авиднов Никодим написал 23.12.2017 04:43
Гришаня - единственный, нормальный кандидат в презики, остальное вообще гавно, а сожитель Кабаевой с руками по локти в крови.
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Re:
-12 написал 22.12.2017 22:31
ну дык зюганов со своим одним процентом это даже не смешно,надо хотя бы два % на выборах путина хоть у одного оппо нета,чтоба демократия расцвела. сильно не дадут. зря чтоль в толпу стрелять разрешили,даже если там некомбонаты ясельного и утробного возроста.все готово к протестным настроениям.за такие доходы от 300 процентов буржуи готовы на все
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(без названия)
-11 написал 22.12.2017 22:25
многие уже начинают понимать обратную связь между высокой разницей затрат и конечной ценой на приватизированные энергоресурсы и уровнем производства,уровнем жизни,уровнем правящей опг. но еще не доходит обратная связь от количества дармоедов трехветвистых. госдурковцев,чайковцев и их подсосных,и пожизненных первосидальцев.
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Re: Что явлинские, что черные, что кремлевские, что еще какая-то хрень - все это русофобский балаган
анти написал 22.12.2017 21:52
Россию и русский народ укрепит и возвеличит только Русский национализм.
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А предлагаешь ты таки чо? Давай подробно. Отношение к частной собственности на средства производства, система налогообложения, суд над президентом или как там он будет называться, минимальное число референдумов в год и прочее. Давай подробности.
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(без названия)
отец Пигидий написал 22.12.2017 21:01
Принимая участие в ЛОХОТРОНЕ, Гриша уподобляется Жирику м Зюгану, двум штатным путенским подстилкам, то есть объективно подмахивает Путлеру. Если Гриша этого не понимает, то он банальный дурачок. Если понимает, тогда вопрос: как путены рассчитаются с Гришей за подтанцовку? Бабла дадут или какие-то преференции организуют?
.
Кстати, пару дней назад небезызвестный жыдок Шапира в очередной порции своего помета на жыдо-пропагандонском радио "вести фэмэ" нахваливал какого-то Грудинина, который может вместо Зюгана подмахнуть Путлеру своим участием в ЛОХОТРОНЕ... к чему бы это?
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Re: Что явлинские, что черные, что кремлевские, что еще какая-то хрень - все это русофобский балаган
Для начала написал 22.12.2017 20:31
логин смени, националист :)) Начни с малого.
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Либералы теперь стали "социал-либералами"?
Интересное название. написал 22.12.2017 20:29
На национал-социалистов похоже.
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(без названия)
Демократия это колбаса написал 22.12.2017 19:15
Поиздержался человек с криво прикленным лицом. За участие отстегнут миллинончиков несколько.
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