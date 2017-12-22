Вся обрядная команда: Явлинский тоже выдвинулся опорой...

Съезд партии "Яблоко" выдвинул своего основателя и председателя федерального политкомитета партии Григория Явлинского в кандидаты на выборах президента РФ. Само голосование состоялось в первый день съезда 21 декабря, но официальные итоги были объявлены в пятницу, 22 декабря.

"Голосов "за" - 98 , "против" - четыре", - цитирует ТАСС результаты тайного голосования председатель счетной комиссии съезда. В пресс-службе партии сообщили, что за соблюдением всех процедур следил член Центризбиркома России Сиябшах Шапиев.

В первый день съезда Явлинский представил делегатам свою предвыборную программу. По словам политика, "партия подошла к этим выборам с концепцией будущего". "Жизнь человека, свобода, достоинство, творчество и равенство возможностей - в этом смысл будущего России", - перечислил он программные положения.

Главной задачей Явлинский считает дать людям возможность "жить без страха, без произвола, без угрозы бедности".

У "Яблока" есть программа и в отношении собственности. "Чтобы она раз и навсегда стала неприкосновенной", - пояснил Явлинский.

Также политик собирается предложить программу газификации страны. "30-40% населения не имеет газа; в Томске, где рядом строят газопровод "Сила Сибири", 8% жителей обеспечены газом", - пояснил он.

В международной политике Явлинский обещает "нормализовать отношения с миром, Европой и в первую очередь с Украиной". "Мы боремся с вами за мир, это важнейшая этическая категория", - заявил он, выразив уверенность в том, что россияне хотят жить в мире.

Явлинский убежден, что партия может успешно выступать на выборах. "Мы можем быть успешными, я часто привожу [в пример] муниципальные выборы (в Москве в 2017 году партия "Яблоко" заняла второе место после "Единой России", получив более 11% голосов избирателей. - Прим. NEWSru.com). Мы можем побеждать в таких сложных регионах, как Карелия или Псков", - отметил кандидат.

По его словам, если каждый из миллиона избирателей, проголосовавших за "Яблоко" на парламентских выборах 2016 года, приведет на избирательный участок 10 человек, то партия получит "очень убедительный процент".

Избирательная кампания по выборам президента стартовала 18 декабря. Уже известно, что действующего главу РФ Владимира Путина официально выдвинут кандидатом в президенты 26 декабря в 57-м павильоне ВДНХ, где располагается первая выставка из серии "Россия - моя история".

От редакции: Переживания либерала Явлинского за томичей, конечно, глубоко трогают население, однако вряд ли его рецепты "более чистого капитализма" примут они в качестве метода борьбы с таким распределением газа и нефти. Тут поможет только социализм, только революция и национализация. В остальном классическая демагогия либералов, которые теперь присобачили к себе приставку "социал-либералы", "я ваша, я ваша, собака Полкаша": "гарантировать общедоступность и бесплатность медицинской помощи, остановить ликвидацию медицинских учреждений, восстановить максимальную приближенность медицины к населению, ее качество и всеобщий охват. Первая задача государства – обеспечение охраны здоровья", "Обеспечить доступное образование для всех" (это я программу Явлинского цитирую)... Обеспечение сие проводится, понятно, не широкой национализацией, а наоборот за счёт "более эффективного налогообложения". Бред сивой, старой кобылы, мало изменившийся с девяностых, когда говорили, что "Яблоко" порозовело... Просто восстание политических мертвецов какое-то. На их фоне фараон будет казаться живее всех живых, и даже если бы мертвецы не хотели восставать, их бы вытащили из могил за хорошие деньги парни либерала Кириенки - why not?

Д.Ч.