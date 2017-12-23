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Московский листок

У кандидата от РОТ ФРОНТа начались проблемы еще до выдвижения

Опубликовано 23.12.2017 автором Александр Степанов в разделе комментариев 9

выборы цик явка рот фронт
У кандидата от РОТ ФРОНТа начались проблемы еще до выдвижения

21 декабря, поздним вечером, в Ленинграде прошел внеочередной Съезд политической партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт (РОТ ФРОНТ)», который определился с участием в кампании по выборам президента России. Большинством голосов съезд решил участвовать в выборной кампании с единственной целью – использованием момента для агитации среди трудящихся. Иллюзий по поводу буржуазных выборов ни у кого нет.

Выдвиженцем Трудового Фронта стала рабочий лидер, профсоюзный активист, выпускница Ленинградского политеха, а ныне - машинист мостового крана мартеновского цеха «Кировского завода» Наталья Сергеевна Лисицына. За ее кандидатуру вполне демократично, на альтернативной основе, проголосовало большинство делегатов съезда РОТ ФРОНТа. 

Впрочем, сама Наталья Лисицына на «предвыборном» съезде присутствовать не смогла. Как рассказал секретарь ленинградской организации РОТ ФРОНТа Степан Маленцов, руководство подразделения, в котором работает товарищ Лисицына, узнав о намерениях участвовать в президентской кампании, было довольно сильно ошарашено и уже начало вставлять палки в колеса потенциальному кандидату в президенты «из рабочих». Так, Наталью Сергеевну ни на каких условиях не согласились отпустить на съезд. «Мы были готовы к этому», – отметил Степан Маленцов. – «Но такие ухищрения власть предержащих только утверждают нас в уверенности, что мы выбрали правильную тактику на эту выборную кампанию. Не послушав тех, кто просто заклинал нас избрать тактику бойкота!». 

При этом лидер Трудового Фронта – первый секретарь ЦК РКРП Виктор Тюлькин отметил: «Для коммунистов нет и не может быть, как утверждал Владимир Ильич Ленин, какой-то специальной или отдельной предвыборной программы на каких-либо выборах; наша выборная агитация вытекает из программы партии программа и всей предыдущей практической деятельности. Она всегда конкретна, а главный пункт ее – вовлечение самих трудящихся в борьбу за свои права».

И уже можно предполагать, как отреагирует власть на выдвижение кандидата от рабочих. Как сообщили наши источники в ЦИК, у них уже появились претензии к РОТ ФРОНТУ – дескать, партия уведомила ЦИК о проведении съезда за 76 часов до начала съезда, а нужно было за 3 дня. В чем разница и какие хитрости предвыборной арифметики здесь работают – не совсем понятно.



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Всего комментариев к статье: 9
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Экая смешная клoунада
Митина написал 23.12.2017 18:56

Прoлетарский кандидат аж на съезд пo сoбственнoму выдвижению не пришла, убoявшись начальства, o какoм ведении кампании мoжет идти речь??
https://forum-msk.org/material/news/14128221.html
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Re: Re: Коммунист. написал:
Коммунист. написал 23.12.2017 17:10
Загонову. Разве вы считает, что облизывать сапоги это дело полезное? Сами не пробовали? Советую, может мозги просветлеют и чушь писать не будете. Попробуйте хотя бы свои сапоги облизать.
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Еще не поздно подсказать товарищам, как действовать.
Гость написал 23.12.2017 16:20
Посмотри, может к чему и сам придешь
https://www.youtube.com/watch?v=ObZ-MwVUqGQ
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(без названия)
тырпыр написал 23.12.2017 13:10
Опять будете убивать русских детей и морить голодом обещая светлое будущее?
сделаете из страны концлагеть с железным занавесом как в СССР
больше вы ничего не умеете.
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Re: вынуть фигу из кармана и сунуть ее прямо в нос правящей клике
гоблен написал 23.12.2017 12:45
А нельзя ли от поэзии перейти к конкретике?
Как по вашему мнению РОТ Фронт должен совать фигу в нос правящей клике?
Вот выдвинуть вместо миллионера-единоросса - рабочего человека, мне понятно.
А как еще? Еще не поздно подсказать товарищам, как действовать. Надоумьте, товарищ Загонов.
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Re: Коммунист. написал:
Александр Загонов* написал 23.12.2017 11:53
"Может научатся не только фиги показывать, а чего-нибудь полезного достигнут" - например, облизать сапоги воровскому режиму.
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(без названия)
Коммунист. написал 23.12.2017 07:40
Можно поздравить съезд РОТ ФРОНТ с мудрым решением. Участие в выборах означает, что и догматиков можно кое в чем иногда убедить. Может научатся не только фиги показывать, а чего-нибудь полезного достигнут.
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"Иллюзий по поводу буржуазных выборов ни у кого нет" - или все - таки есть?
Александр ДВ написал 23.12.2017 07:29
Логично, ибо есть. Нагнетаемая духота вокруг "выборов" - сродни скачкам майданутых, уверенных, что это чего-то значит.
При этом примечательно иное - заявлений о смене гражданства при получении паспортов рф никто не писал, соотв. - не гражданин. Вбиваемая в маковки телеголовых ложь о наличии т.н. конституции, всего лишь брехня для сохранения власти узурпаторами.
И теперь, невесть что возомнившие о себе нЕкто, не обладающее даже юридически гражданством, пыжатся "участвововать" в выборах узурпаторов. Если это действительно было бы важным для рф, к этому бы кущевцев и близко не подпустили...Скачите, ихтиандры, мля...
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(без названия)
Александр Загонов* написал 23.12.2017 06:33
"Иллюзий по поводу буржуазных выборов ни у кого нет" - или все - таки есть? Участие в этих "выборах" означает согласие с расстрелом Верховного Совета РСФСР и Советской власти. Согласие с тем, что в результате кровавого переворота власть в стране захватили откровенные бандиты. И участие в бандитских игрищах типа "выборы" только добавляет легитимности воровской власти и ничего больше. Вместо того, что бы вынуть фигу из кармана и сунуть ее прямо в нос правящей клике, пришедшей у власти путем кровавого переворота, коммунисты РОТ ФРОНТа ( и не только они) решили ей подиграть ради жалкого самопиара.
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