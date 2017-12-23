У кандидата от РОТ ФРОНТа начались проблемы еще до выдвижения

21 декабря, поздним вечером, в Ленинграде прошел внеочередной Съезд политической партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт (РОТ ФРОНТ)», который определился с участием в кампании по выборам президента России. Большинством голосов съезд решил участвовать в выборной кампании с единственной целью – использованием момента для агитации среди трудящихся. Иллюзий по поводу буржуазных выборов ни у кого нет.

Выдвиженцем Трудового Фронта стала рабочий лидер, профсоюзный активист, выпускница Ленинградского политеха, а ныне - машинист мостового крана мартеновского цеха «Кировского завода» Наталья Сергеевна Лисицына. За ее кандидатуру вполне демократично, на альтернативной основе, проголосовало большинство делегатов съезда РОТ ФРОНТа.

Впрочем, сама Наталья Лисицына на «предвыборном» съезде присутствовать не смогла. Как рассказал секретарь ленинградской организации РОТ ФРОНТа Степан Маленцов, руководство подразделения, в котором работает товарищ Лисицына, узнав о намерениях участвовать в президентской кампании, было довольно сильно ошарашено и уже начало вставлять палки в колеса потенциальному кандидату в президенты «из рабочих». Так, Наталью Сергеевну ни на каких условиях не согласились отпустить на съезд. «Мы были готовы к этому», – отметил Степан Маленцов. – «Но такие ухищрения власть предержащих только утверждают нас в уверенности, что мы выбрали правильную тактику на эту выборную кампанию. Не послушав тех, кто просто заклинал нас избрать тактику бойкота!».



При этом лидер Трудового Фронта – первый секретарь ЦК РКРП Виктор Тюлькин отметил: «Для коммунистов нет и не может быть, как утверждал Владимир Ильич Ленин, какой-то специальной или отдельной предвыборной программы на каких-либо выборах; наша выборная агитация вытекает из программы партии программа и всей предыдущей практической деятельности. Она всегда конкретна, а главный пункт ее – вовлечение самих трудящихся в борьбу за свои права».

И уже можно предполагать, как отреагирует власть на выдвижение кандидата от рабочих. Как сообщили наши источники в ЦИК, у них уже появились претензии к РОТ ФРОНТУ – дескать, партия уведомила ЦИК о проведении съезда за 76 часов до начала съезда, а нужно было за 3 дня. В чем разница и какие хитрости предвыборной арифметики здесь работают – не совсем понятно.