Зачем-то убили Навального

Несколько пабликов «ВКонтакте» сообщили об убийстве Алексея Навального. «Алексей Навальный убит сегодня в 21.33 в подъезде своего дома», — говорится в сообщении. Эти сообщения перепечатали и некоторые СМИ.
К счастью, это оказалось ложью - первый, кому пришло в голову позвонить виновнику торжества, выяснил, что Алексей ужинает и, по-видимому, жив.
Но вопрос не в этом. Чудеса, конечно, случаются, и сообщение, сгенерированоое каким-нибудь сумасшедшим, становится сенсацией. Но чаще всего за такими вещами стоят люди вполне психически здоровые, здравомыслящие и знающие, что они делают. Ну или думающие, что знают.
Я бы рассматривал это как ответ на последнее его расследование. Типа PR - PRом вышибают...
Кто у нас был мишенью ФБК? Пресс-секретарь? Ну хорошо, что не министр обороны, а то бы забрили Лешу в солдаты и отправили куда-нибудь в арктический гарнизон.
А что? Все укладывается: задел генпрокурора - вот тебе две судимости; обидел преемника - получи зеленки в физиономию. Обидел пресс-секретаря - виртуально убили.
Я так понимаю, последнее предупреждение?
А.Б.
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Это что?? написал 23.12.2017 22:19
Крон Принц Кумуык Васильевич написал 23.12.2017 21:55
Лев Троцкий объявил - Началась Гражданская Война.
Ленинисты хотели объявить гражданскую войну на Украине, оккупировав Крым и ЛДНР.
Должна быть объявлена война ленинцам!
До полного и окончательного решения этого вопроса!!
С выносом мозга из Мавзолея, с расстрелами, ГУЛАГами, интернатами для детей ленинистов!!!Ребята, други мои, поймите уже, Владимир Владимирович Путин делает очень много всего, он выбран добровольно и радостью на лицах русским народом. Много делает и хорошего, и плохого, так вот он прислушивается к гласу народа, это и Есть демократия с русским акцентом.
Про хорошее не сегодня, но его тьма.
А про плохое поясню свою точку зрения, кто-то покидывает постоянно человеконенавистнические идеи, кто-то из так называемых своих. И Владимир Владимирович вынужден прислушиваться, а потом и реагировать в особо крупных случаях. Так вот этот кто-то, это ленинские недобитки, неусвоившие уроки истории мягко говоря. У них нет нацинальности, нет веры, нет ничего, кроме ужасных идей, которые привели к чудовищным преступлениям против человечности.
Сначала надо покончить с пресупниками абсолютными, потом Путиным заняться, и если заразу выжигать каленным железом, чтоб не выросло, то Путин получит условный срок. Соответственным должно быть наказание.
Правосудие должно быть.
Сейчас выясняется что убийство семьи царя,
а напомню это в основном дети,
носило ритуальный характер.
Варвары и животные!
Ленин съев внутренности царя, а это у варваров символ силы, заболел болезнью Куру и долбанулся башкой, но начиная перемены не знал к каким последствиям это приведет, а от ответственности это не освобождает, то есть попытка "мы наш, мы новый" это и есть геноцид всех народов. Каннибальское, припадочное чудовище С С С Р, и кстати, поэтому и замариновали труп Владимира Ильича, чтоб нельзя было доказать что он ел мозг царя, маринад уничтожил ДНК и РНК.
Утопия, типа сначала отменим деньги и прочая дребедень привели к нарушению хозяйственныз отношений, затем для исправления и были введены меры еще тупее , типа военного коммунизма, продразверстки и так далее.
Ленинизм это преступление против человечности, а голодомор это частность. И если Ленин утопист, то последыши совецкие недобитки это выродки рода человеческого. Нацизм это лозунг верховенства ариев, а ленинизм это лозунг верховенства большевиков, то есть лозунг или агитка, а на деле это преступники против человечности. А под лозунгами откровенная уголовщина.трясущая убиенными, типа МОЙ ДЕД погиб и Бл Я теперь могу! Или нас Бл Сдохло Сорок миллионов и теперь мы можем!!
Господа ленинисты - Вы бандиты.
И если недобить до окончательного решения вопроса, как с индейцами в США, где кстати и родилась эта фраза "ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ", то наглые, жирные морды будут морочить головы неокрепшим умам :
В Одессе ленинсты получили по морде;
Крым оккупированный и референдума не было, ибо оккупация;
Плотницкий и Захарченко шпана неподмытая;
Повысил голос на РПЦ, а сам трусливый и ссыкливый, только и смог безоружных чеченских детей и женщин убивать.
ЛЕНИНИСТЫ ЭТО ПРЕСТУПНИКИ.
А голодомор маленькая часть преступлений! Как и истребление церковных служащих!
Это что?? написал 23.12.2017 20:57
Настоящий Навальный разделался с Немцовым и сбежал в омеригу.
Они власть в апазиции не поделили!
Пофигист 180 написал 23.12.2017 19:17
ммм написал 23.12.2017 18:47
В лад написал 23.12.2017 17:53
тоже Окно Овертона - окну овертона написал 23.12.2017 15:43
То есть и в их отношении будет верно то же самое. В сознании масс. И внушили это сами путинцы.
тфрпыр написал 23.12.2017 13:13
или там воровать не может?
насреддин написал 23.12.2017 12:38
Акакий Каллистратов написал 23.12.2017 12:33
или свинцовой кашей накормят как Политковскую
а тех,кто выйдет с протестом, написал 23.12.2017 12:22
Демократия это колбаса написал 23.12.2017 12:13
Психиатр написал 23.12.2017 11:49
Говоришь написал 23.12.2017 11:44
Вишь ты, как его разбирает! Поэт! написал 23.12.2017 11:08
Ваысилий схрон-прынцем был!
Сидел бы ты, хлопец Ваысилий, в своем схроне и не высовывался - не гадил публично в людных местах.
Окно Овертона написал 23.12.2017 11:01
отец Пигидий написал 23.12.2017 10:14
Линза написал 23.12.2017 09:37
3авиднов Никодим написал 23.12.2017 08:24
Люгигюлпоюлпгюли написал 23.12.2017 07:49
Захотели бы лешика окончательно предупредить - предупредили бы, напр., инфаркт/инсульт его брата, а то и его самого.
(есно, ежели б оное "предупреждение" было бы заранее согласовано с кураторами обоих "оппонентов")