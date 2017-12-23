Зачем-то убили Навального

Несколько пабликов «ВКонтакте» сообщили об убийстве Алексея Навального. «Алексей Навальный убит сегодня в 21.33 в подъезде своего дома», — говорится в сообщении. Эти сообщения перепечатали и некоторые СМИ.

К счастью, это оказалось ложью - первый, кому пришло в голову позвонить виновнику торжества, выяснил, что Алексей ужинает и, по-видимому, жив.

Но вопрос не в этом. Чудеса, конечно, случаются, и сообщение, сгенерированоое каким-нибудь сумасшедшим, становится сенсацией. Но чаще всего за такими вещами стоят люди вполне психически здоровые, здравомыслящие и знающие, что они делают. Ну или думающие, что знают.

Я бы рассматривал это как ответ на последнее его расследование. Типа PR - PRом вышибают...

Кто у нас был мишенью ФБК? Пресс-секретарь? Ну хорошо, что не министр обороны, а то бы забрили Лешу в солдаты и отправили куда-нибудь в арктический гарнизон.

А что? Все укладывается: задел генпрокурора - вот тебе две судимости; обидел преемника - получи зеленки в физиономию. Обидел пресс-секретаря - виртуально убили.

Я так понимаю, последнее предупреждение?

А.Б.