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Московский листок

Зачем-то убили Навального

Опубликовано 23.12.2017 в разделе комментариев 24

навальный париж песков
Зачем-то убили Навального

Несколько пабликов «ВКонтакте» сообщили об убийстве Алексея Навального. «Алексей Навальный убит сегодня в 21.33 в подъезде своего дома», — говорится в сообщении. Эти сообщения перепечатали и некоторые СМИ.

К счастью, это оказалось ложью - первый, кому пришло в голову позвонить виновнику торжества, выяснил, что Алексей ужинает и, по-видимому, жив.

Но вопрос не в этом. Чудеса, конечно, случаются, и сообщение, сгенерированоое каким-нибудь сумасшедшим, становится сенсацией. Но чаще всего за такими вещами стоят люди вполне психически здоровые, здравомыслящие и знающие, что они делают. Ну или думающие, что знают.

Я бы рассматривал это как ответ на последнее его расследование. Типа PR - PRом вышибают...

Кто у нас был мишенью ФБК? Пресс-секретарь? Ну хорошо, что не министр обороны, а то бы забрили Лешу в солдаты и отправили куда-нибудь в арктический гарнизон.

А что? Все укладывается: задел генпрокурора - вот тебе две судимости; обидел преемника - получи зеленки в физиономию. Обидел пресс-секретаря - виртуально убили. 

Я так понимаю, последнее предупреждение?

А.Б.



Рейтинг:   4.31,  Голосов: 42
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Всего комментариев к статье: 24
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Re: Потерялся барашек - Каких е б а н а т о в не встретишь на этом сайте...
Это что?? написал 23.12.2017 22:19
Света. Шо, опять ты?
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Потерялся барашек с красной жопой. Все время говорит ПОССАТЬ, СРАТЬ, ***, *****, на финал! Не ешьте
Крон Принц Кумуык Васильевич написал 23.12.2017 21:55
Кто бы говорил! Такого пренебрежения к человеческой жизни своих сограждан, как при ленинцах не знала история. И автор также плюет на погибших в современной РФ в ЛДНР, умерших от безысходности в Приднестровье и Осетии, в сбитом русскими людьми малазийском Боинге над Украиной.
Лев Троцкий объявил - Началась Гражданская Война.
Ленинисты хотели объявить гражданскую войну на Украине, оккупировав Крым и ЛДНР.
Должна быть объявлена война ленинцам!
До полного и окончательного решения этого вопроса!!
С выносом мозга из Мавзолея, с расстрелами, ГУЛАГами, интернатами для детей ленинистов!!!Ребята, други мои, поймите уже, Владимир Владимирович Путин делает очень много всего, он выбран добровольно и радостью на лицах русским народом. Много делает и хорошего, и плохого, так вот он прислушивается к гласу народа, это и Есть демократия с русским акцентом.
Про хорошее не сегодня, но его тьма.
А про плохое поясню свою точку зрения, кто-то покидывает постоянно человеконенавистнические идеи, кто-то из так называемых своих. И Владимир Владимирович вынужден прислушиваться, а потом и реагировать в особо крупных случаях. Так вот этот кто-то, это ленинские недобитки, неусвоившие уроки истории мягко говоря. У них нет нацинальности, нет веры, нет ничего, кроме ужасных идей, которые привели к чудовищным преступлениям против человечности.
Сначала надо покончить с пресупниками абсолютными, потом Путиным заняться, и если заразу выжигать каленным железом, чтоб не выросло, то Путин получит условный срок. Соответственным должно быть наказание.
Правосудие должно быть.
Сейчас выясняется что убийство семьи царя,
а напомню это в основном дети,
носило ритуальный характер.
Варвары и животные!
Ленин съев внутренности царя, а это у варваров символ силы, заболел болезнью Куру и долбанулся башкой, но начиная перемены не знал к каким последствиям это приведет, а от ответственности это не освобождает, то есть попытка "мы наш, мы новый" это и есть геноцид всех народов. Каннибальское, припадочное чудовище С С С Р, и кстати, поэтому и замариновали труп Владимира Ильича, чтоб нельзя было доказать что он ел мозг царя, маринад уничтожил ДНК и РНК.
Утопия, типа сначала отменим деньги и прочая дребедень привели к нарушению хозяйственныз отношений, затем для исправления и были введены меры еще тупее , типа военного коммунизма, продразверстки и так далее.
Ленинизм это преступление против человечности, а голодомор это частность. И если Ленин утопист, то последыши совецкие недобитки это выродки рода человеческого. Нацизм это лозунг верховенства ариев, а ленинизм это лозунг верховенства большевиков, то есть лозунг или агитка, а на деле это преступники против человечности. А под лозунгами откровенная уголовщина.трясущая убиенными, типа МОЙ ДЕД погиб и Бл Я теперь могу! Или нас Бл Сдохло Сорок миллионов и теперь мы можем!!
Господа ленинисты - Вы бандиты.
И если недобить до окончательного решения вопроса, как с индейцами в США, где кстати и родилась эта фраза "ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ", то наглые, жирные морды будут морочить головы неокрепшим умам :
В Одессе ленинсты получили по морде;
Крым оккупированный и референдума не было, ибо оккупация;
Плотницкий и Захарченко шпана неподмытая;
Повысил голос на РПЦ, а сам трусливый и ссыкливый, только и смог безоружных чеченских детей и женщин убивать.
ЛЕНИНИСТЫ ЭТО ПРЕСТУПНИКИ.
А голодомор маленькая часть преступлений! Как и истребление церковных служащих!
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Дык, это давно двойник Навального ...
Это что?? написал 23.12.2017 20:57
Вы что-не заметили?;)
Настоящий Навальный разделался с Немцовым и сбежал в омеригу.
Они власть в апазиции не поделили!
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Re:
Пофигист 180 написал 23.12.2017 19:17
Зачем власти убивать Начального? Он никто, и ничего из себя не представляет. Ну если только дети Навального, которым он обещал, что за их арест на его минитинге им заплатят по 10000 долларов. А им ничего не заплатили. И если обиженная Навальным школота его завалит, я не удивлюсь.
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(без названия)
ммм написал 23.12.2017 18:47
если бы его и лошадку пришили было бы злорово
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(без названия)
В лад написал 23.12.2017 17:53
За две недели до указа пРезидента СМИ сообщили о снятии 10 губернаторов и не ошиблись. НаХвальному нужно ужинать аккуратней, в РФ от сумы и от тюрьмы не зарекаются, или, как БЕНя или на лыжи..................
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Re: И не раз еще убьют.
тоже Окно Овертона - окну овертона написал 23.12.2017 15:43
путинцы в силу слабоумия не понимают, что окно овертона через внедрение мысли "допустимость политических убийств" РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ И НА НИХ.
То есть и в их отношении будет верно то же самое. В сознании масс. И внушили это сами путинцы.
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(без названия)
тфрпыр написал 23.12.2017 13:13
может навальновская погань наконец то уедет из страны?
или там воровать не может?
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(без названия)
насреддин написал 23.12.2017 12:38
Звоночек, однако. Немцова убили, и Навального убьют. У хунты руки по локоть в крови, всех жертв даже не перечесть.
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(без названия)
Акакий Каллистратов написал 23.12.2017 12:33
луговым чаем напоят как Литвиненко
или свинцовой кашей накормят как Политковскую
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могут в аккурат перед мудиалем грохнуть,после избрания 4.0 Утина
а тех,кто выйдет с протестом, написал 23.12.2017 12:22
покрошат из пулеметoff,чтоб запад запугать.
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(без названия)
Демократия это колбаса написал 23.12.2017 12:13
Жаль, что не убит. Очень вовремя было бы конферансье и балалаечника Навального завалить.
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Re: Потерялся барашек с красной жопой..
Психиатр написал 23.12.2017 11:49
Вам бы пролечиться стоило, Васисуалий, в больничку сходить к психиатру на прием, а не на форуме сидеть. Чем дольше тянете, тем сложнее будет процесс излечения. Не думайте о большой политике, о великом, подумайте о себе - болезнь в хронической форме труднее поддается лечению.
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Схрон-Прынцу Васисуалию Лоханкину
Говоришь написал 23.12.2017 11:44
ленинисты - преступники? А ты-то как сохранился? Как твои предки выжили и обессмертили свой генофонд в твоем лице? Все 70 лет советской власти по схронам скитались с единственнной мечтой выродить Васисуалия? И, наконец-то, выродили выродка - пришел их звездный час! :))))))
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Re: Где стенания красножопые?
Вишь ты, как его разбирает! Поэт! написал 23.12.2017 11:08
Служил Ваысилий схрон-прынцем.
Ваысилий схрон-прынцем был!
Сидел бы ты, хлопец Ваысилий, в своем схроне и не высовывался - не гадил публично в людных местах.
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И не раз еще убьют.
Окно Овертона написал 23.12.2017 11:01
Есть такая притча о мальчике-пастушке, который несколько раз в шутку кричал "Волки, волки!" и к нему бежали на помощь. Потом к его шуткам привыкли и когда пришли настоящие волки, на его крики о помощи уже никто не прибежал. Так и здесь. Предупреждают самого Навального и одновременно готовят сознание людей к приемлемости смерти еще одного известного оппозиционера. Чтобы слишком массовых протестов потом не было, а организаторов убийства как всегда бы не нашли.
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(без названия)
отец Пигидий написал 23.12.2017 10:14
ЦИРК НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ! Ну, а что касается "ВКонтакте", то после ухода Дурова эта так называемая "социальная сеть" стала подразделением ФСБ, устраивая провокации и сливая вертухаям своих пользователей. Не зря же Порох на Украине запретил эту "социальную сеть", а Манька Захарова из конюшни Лавруши в связи с этим визжала как резаная о наступлении укрофашистов на путенскую "свободу слова".
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Скучно, девочки
Линза написал 23.12.2017 09:37
Слухи, что он жив, слишком преувеличены.
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Re: Re:
3авиднов Никодим написал 23.12.2017 08:24
Хорошо, загибайся, кондукторша, промассирую тябе шваброй анус.
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(без названия)
Люгигюлпоюлпгюли написал 23.12.2017 07:49
Ну, зачем уж так-то, г-н Баранов: метод решения может соответствовать примитивности "заинтересованных лиц", но способ исполнения будет государственного уровня, даже и при том, что государство это - расеяния(со всеми вытекающими из него).
Захотели бы лешика окончательно предупредить - предупредили бы, напр., инфаркт/инсульт его брата, а то и его самого.
(есно, ежели б оное "предупреждение" было бы заранее согласовано с кураторами обоих "оппонентов")
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