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Московский листок

За чей счет банкет, господа активисты района?

Опубликовано 23.12.2017 в разделе комментариев 8


Источник: Муниципальный округ Лосиноостровский в городе Москве

21.12.2017 17.00, по адресу ул. Изумрудная, д. 3, ресторан «Карамель» проводилось мероприятие "Праздничная программа для активистов Лосиноостровского района".

Спецкору (жителю Лосиноостровского района) удаётся пройти внутрь, но как только он включает камеру, его сразу выводят оттуда. Банкет оказывается закрытым!

Вероятно, люди скинулись и организовали себе праздник, - думаем мы,  на всякий случай идём на официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (далее – госзакупок) и находим закупку №0373200017517001178 на 380 тысяч рублей.

Читаем там: Краткие характеристики оказываемых услуг:

  • Организация и проведение районных культурных и развлекательных мероприятий, посвященных праздничным датам в 2017 году (новый год)
  • Дата проведения – 21.12.2017 г.
  • Место проведения: Лосиноостровский район, ресторан шаговой доступности  вместимостью до 200 чел.
  • Количество участников – 100 чел.
  • Начало в 17.00
  • Продолжительность – 3 часа: банкетное обслуживание, организация  тематической концертной программы, посвященной Новому году, шоу-викторины с призами, поздравление Дедом Морозом и Снегурочкой, в том числе на дому лиц с ограничениями по здоровью, награждение активных жителей района, памятные подарки  участникам мероприятия, транспортное обслуживание в день мероприятия людей с ограниченными возможностями.


Рейтинг:   5.00,  Голосов: 8
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Всего комментариев к статье: 8
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(без названия)
гость написал 23.12.2017 19:13
Если бы это было только в Лисиноостровском районе.По простоте засветились. Пир во время чумы.
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(без названия)
Вс написал 23.12.2017 15:25
Может пацаны решили отметить уничтожение стадиона "Красная стрела"?
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(без названия)
Екатерина написал 23.12.2017 15:24
Да вы посмотрите, сколько стоит содержание озелененных территорий и цветочное оформление Бабушкинского парка в ноябре и декабре, чуть ли не ежедневные закупки десятками лиллионо
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(без названия)
Житель Лосинки написал 23.12.2017 15:19
Совсем совести нет. И у меня огромные сомнения, что все эти люди живут в нашем районе. После взрыва на Изумрудной чиновники отказались детям питание в санатории оплачивать - дорого, а побухать самим за счет бюджета района на такую сумму, денег нашли.
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Банкет в "Карамели".
rx3akt написал 23.12.2017 15:07
Налицо явный факт коррупции! Сами себе выделили на пьянку более 300000 рублей из скудного бюджета района, сами себя премировали в размере 2,5 оклада. А район то далеко неспокойный! Знаменитая "Торфянка" третий год нарывает в сотнях метров от ресторана.
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(без названия)
Ефросинья написал 23.12.2017 13:51
Интересно, в чем же они активисты( что полезного сделали для района) и почему их тогда никто не знает. Вопрос
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ЧЁ
Влюбленный в тпварютина написал 23.12.2017 12:09
Ну и че?
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(без названия)
нЕСОГЛАСНЫЙ Сергей написал 23.12.2017 08:04
Все в России делается за счет населюков, голосующих за путина, его вЕдРо и "хронт", которые при таком пиршенстве "слуг" собирают копейки для лечения своих детей и роются по помойкам!!!
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За чей счет банкет, господа активисты района?
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