За чей счет банкет, господа активисты района?

Источник: Муниципальный округ Лосиноостровский в городе Москве 21.12.2017 17.00, по адресу ул. Изумрудная, д. 3, ресторан «Карамель» проводилось мероприятие "Праздничная программа для активистов Лосиноостровского района". Спецкору (жителю Лосиноостровского района) удаётся пройти внутрь, но как только он включает камеру, его сразу выводят оттуда. Банкет оказывается закрытым! Вероятно, люди скинулись и организовали себе праздник, - думаем мы, на всякий случай идём на официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (далее – госзакупок) и находим закупку №0373200017517001178 на 380 тысяч рублей. Читаем там: Краткие характеристики оказываемых услуг: Организация и проведение районных культурных и развлекательных мероприятий, посвященных праздничным датам в 2017 году (новый год)

Дата проведения – 21.12.2017 г.

Место проведения: Лосиноостровский район, ресторан шаговой доступности вместимостью до 200 чел.

Количество участников – 100 чел.

Начало в 17.00

Продолжительность – 3 часа: банкетное обслуживание, организация тематической концертной программы, посвященной Новому году, шоу-викторины с призами, поздравление Дедом Морозом и Снегурочкой, в том числе на дому лиц с ограничениями по здоровью, награждение активных жителей района, памятные подарки участникам мероприятия, транспортное обслуживание в день мероприятия людей с ограниченными возможностями.



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