Ночной пленум компартии выдвинул латифундиста-миллионера

Случилась на редкость неожиданная вещь - пленум ЦК КПРФ ночью рекомендовал съезду партии выдвинуть директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина кандидатом на выборах президента, а лидера партии Геннадия Зюганова - руководителем довольно загадочного "Высшего совета народно-патриотических сил".

"Пленум ЦК КПРФ единогласно принял решение рекомендовать съезду КПРФ выдвинуть Грудинина Павла Николаевича кандидатом на должность президента РФ, а Зюганова Геннадия Андреевича на должность руководителя Высшего совета народно-патриотических сил, который будет штабом выборной компании", - сообщил ТАСС зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

В свою очередь, член ЦК КПРФ Александр Ющенко заявил ТАСС, что "после обсуждений и прений пленум единогласно проголосовал за избрание председателем Высшего совета народно-патриотических сил Зюганова Геннадия Андреевича". "На должность кандидата пленум ЦК партии выдвигает Грудинина Павла Николаевича, но утверждать будет съезд, на съезде будет голосование", - отметил он.

Ход, я бы сказал, неожиданный. В кремле сценарий предстоящих выборов уже расписан, и Грудинин вместо Зюганова в нем навряд ли предусмотрен. Думаю, у Кириенко предстоящим утром будет превосходное пробуждение...

Выиграть-то Грудинин не выиграет, но даже несмотря на слабую известность, может обеспечить и интригу, и в следствие нее - явку. Второе место, пожалуй, займет - и уж точно никаких 70 процентов голосов Путину при таком раскладе не светит. Дай бог, как говорится, обойтись без второго тура. То есть концепция выборов-референдума о бесконечном доверии Путину идет в известное место.

И тут либо завтра утром Зюганову предложат бочку варенья и мешок печенья, и тогда делегаты съезда дружно кинутся в ноги: "Не покидай отец родной!" Тогда в бюллетень для тайного голосования внесут еще и кандидатуру Зюганова, и он выиграет. Либо нам предстоит задуматься, может и правда Грудинин лучшее из того, что может нам предложить компартия Зюганова - забавно, человек еще недавно мечтавший о должности главы Ленинского района Подмосковья, теперь всерьез будет претендовать на роль альтернативы Путину. Прямо русский Трамп какой-то.

Все это, как обычно, закончится, конечно, грандиозным пшиком. Но пшик и правда обещает быть ничего себе. Высший совет непонятно каких сил - это, конечно, уже отставка для Зюганова, погремушка для старого клоуна.

Зато неожиданно на арену цирка выходит новый-старый персонаж - Левый фронт, вернее Сергей Удальцов, который как раз и заварил всю кашу с Грудининым, Болдыревым, национал-патриотическими силами и компартией, оказывающейся уже как бы на подпевках.

По сути Удальцов оказывается единственным левым во всей компании - не Грудинин же с Филиным левые? Впустят ли его хотя бы в "высший совет" или он уступит место заранее инкорпорированному в Левый фронт Максиму Шевченко - безусловно более приемлемому для кремля? Ведь если КПРФ забирают у Зюганова, то точно также могут забрать и Левый фронт у Удальцова.

В общем, интересно, очень интересно. Я даже вышел из зимней спячки - не настолько, чтоб бежать на выборы, но во всяком случае, чтобы начать следить за тем, что они там еще выкинут.

Если латифундист-миллионер, бывший единоросс и доверенное лицо Путина выдвинут компартией на пост президента, то кого завтра предложат в патриархи? Уж не Ксению ли Анатольевну Собчак?