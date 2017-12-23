Ночной пленум компартии выдвинул латифундиста-миллионера

Случилась на редкость неожиданная вещь - пленум ЦК КПРФ ночью рекомендовал съезду партии выдвинуть директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина кандидатом на выборах президента, а лидера партии Геннадия Зюганова - руководителем довольно загадочного "Высшего совета народно-патриотических сил".
"Пленум ЦК КПРФ единогласно принял решение рекомендовать съезду КПРФ выдвинуть Грудинина Павла Николаевича кандидатом на должность президента РФ, а Зюганова Геннадия Андреевича на должность руководителя Высшего совета народно-патриотических сил, который будет штабом выборной компании", - сообщил ТАСС зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.
В свою очередь, член ЦК КПРФ Александр Ющенко заявил ТАСС, что "после обсуждений и прений пленум единогласно проголосовал за избрание председателем Высшего совета народно-патриотических сил Зюганова Геннадия Андреевича". "На должность кандидата пленум ЦК партии выдвигает Грудинина Павла Николаевича, но утверждать будет съезд, на съезде будет голосование", - отметил он.
Ход, я бы сказал, неожиданный. В кремле сценарий предстоящих выборов уже расписан, и Грудинин вместо Зюганова в нем навряд ли предусмотрен. Думаю, у Кириенко предстоящим утром будет превосходное пробуждение...
Выиграть-то Грудинин не выиграет, но даже несмотря на слабую известность, может обеспечить и интригу, и в следствие нее - явку. Второе место, пожалуй, займет - и уж точно никаких 70 процентов голосов Путину при таком раскладе не светит. Дай бог, как говорится, обойтись без второго тура. То есть концепция выборов-референдума о бесконечном доверии Путину идет в известное место.
И тут либо завтра утром Зюганову предложат бочку варенья и мешок печенья, и тогда делегаты съезда дружно кинутся в ноги: "Не покидай отец родной!" Тогда в бюллетень для тайного голосования внесут еще и кандидатуру Зюганова, и он выиграет. Либо нам предстоит задуматься, может и правда Грудинин лучшее из того, что может нам предложить компартия Зюганова - забавно, человек еще недавно мечтавший о должности главы Ленинского района Подмосковья, теперь всерьез будет претендовать на роль альтернативы Путину. Прямо русский Трамп какой-то.
Все это, как обычно, закончится, конечно, грандиозным пшиком. Но пшик и правда обещает быть ничего себе. Высший совет непонятно каких сил - это, конечно, уже отставка для Зюганова, погремушка для старого клоуна.
Зато неожиданно на арену цирка выходит новый-старый персонаж - Левый фронт, вернее Сергей Удальцов, который как раз и заварил всю кашу с Грудининым, Болдыревым, национал-патриотическими силами и компартией, оказывающейся уже как бы на подпевках.
По сути Удальцов оказывается единственным левым во всей компании - не Грудинин же с Филиным левые? Впустят ли его хотя бы в "высший совет" или он уступит место заранее инкорпорированному в Левый фронт Максиму Шевченко - безусловно более приемлемому для кремля? Ведь если КПРФ забирают у Зюганова, то точно также могут забрать и Левый фронт у Удальцова.
В общем, интересно, очень интересно. Я даже вышел из зимней спячки - не настолько, чтоб бежать на выборы, но во всяком случае, чтобы начать следить за тем, что они там еще выкинут.
Если латифундист-миллионер, бывший единоросс и доверенное лицо Путина выдвинут компартией на пост президента, то кого завтра предложат в патриархи? Уж не Ксению ли Анатольевну Собчак?
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Доктору04 написал 23.12.2017 22:21
Дедушка Маркс от слабоумия не видел альтернативной возможности для коммунистов кроме непарламентского захвата власти. Но альтернатива есть! Настоящие коммунисты в России в нынешнее время должны создавать производства и рабочие места, а всю прибыль отдавать трудящимся, как им указал как бы великий Маркс! А затем трудящиеся к ним потянутся и настоящие коммунисты победят ненавистную буржуазию под руководством капиталистов! Настоящие коммунисты построят коммунизм путем, до которого не додумались слабоумные Маркс и Ленин...
Какое Ваше мнение об этом социальном проекте?
Поручик Белый
ДоктоРжЫдохохлоКамунякобараноМудаковедовДальССкий написал 23.12.2017 22:06
Я смотрю среди форумских камуняток сплошняком обараненные нашим муфлонычем.
Вы уж, там, давайте = мОтю ДроЧеня,- задвиньте гамузом в кандидаты!
А чЁ, он будет достойный противник для Псюши = кандидат-лошади.
Одного поля ягоды = мажористые совоки,- правда сенОгого у них разная ,
у лошади = с бухарских,
у мОти = жЫды с каклов.
гоблен написал 23.12.2017 20:44
А Баранов враг народа - заставляет думать.
гоблен написал 23.12.2017 20:42
Собственно, вот и вся логика платных троллей "за Грудинина".
К--Р написал 23.12.2017 20:34
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Сразу вспомнил анекдот. Судят насильника.
Судья: "Подсудимый, как вы до такого докатились? Изнасиловали девушку..."
Подсудимый: "Ваша честь, пусть лучше это сделаю я, чем какой-нибудь негодяй!"
Скептик х написал 23.12.2017 20:32
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Во первых, причем здесь Абрамович и Дерипаска?
Во вторых, я не назщывал их кровопийцами.
В третьих, если они платят деньги, то становятся благодетелями?
В четвертых, в нашей удивительной стране БОЛЬШИЕ ДОХОДЫ ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ НАЛОГОВ.
В пятых, все эти свои активы они получили в результате разграбления общенародной собственности.
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К--Р написал: Очень забавно читать, как сторонники КПРФ оправдывают серые схемы оплаты труда, ухода от налогов, при условии, если это схемы практикует "их человек".
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Как тяжело говорить с человеком, который видит только одну строну монеты.
Он он будет уверен, что другой стороны просто не существует.
Я уже писал, что подобные методы используют практически ВСЕ ХОЗЯЙСТВА, ВЫРАЩИВАЮЩИЕ ЯГОДЫ.
Скажу больше. За рубежом подобные методы тоже используются.
Так что в данном вопросе, то, что делает Грудинин не является чем то запредельным.
К--Р написал 23.12.2017 20:17
Это Дерипаска с Абрамовичем эксплуататоры. Они же людям деньги платят, а не ягоды дают. Вот они кровопийцы. А Грудинин благодетель. Клубничкой, понимаешь ли, кормит народ.
Очень забавно читать, как сторонники КПРФ оправдывают серые схемы оплаты труда, ухода от налогов, при условии, если это схемы практикует "их человек". Своему человеку и не такое простить можно.
Скептик х написал 23.12.2017 20:09
Сборщикам клубники он денег не платит, а дает 10% от урожая.
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Очень интересно. То есть Грудинин эксплуатирует наемных рабочих!
Замечтательно!
Только не пойму в чем здесь эксплуатация?
Люди САМИ, ДОБРОВОЛЬНО приезжают в совхоз ЗА КЛУБНИКОЙ.
ЗА КЛУБНИКОЙ, А НЕ ЗА ДЕНЬГАМИ!
Кстати, подобные методы используют практически все хозяйства по выращиванию клубники и других сезонных ягод и фруктов.
То есть человек собирает урожай и в качестве оплаты получает СРАЗУ СВОЮ ДОЛЮ!
В чем эксплуатация?
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К--Р написал: Грудинин является крупнейшим акционером своего поместья, имеет 40%. Остальные акции ЗАО "совхоз имени Ленина" принадлежат менеджменту. Рядовые работники акций давно лишились в пользу начальства.
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Проблема современной России в том, что ЛЮДИ ЛИШЕНЫ ВСЕХ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ.
Ушлые людишки давно прибрали к рукам всю общенародную собственность, отдав за акции предприятий, людям, находящимся на грани нищеты, копейки.
Грудинин не только смог скупить акции, но и обеспечить достойную жизнь своим работникам.
Наверное лучше было бы, чтобы жители совхоза продали акции не Грудинину, а какому - нибудь олигарху.
А тот продал бы землю под строительство.
Только тогда не было бы у этих самых работников вообще никакой работы.
РАЗВЕ МАЛО ПОДОБНЫХ ПРИМЕРОВ.
А совхоз Грудинина живет и процветает.
И это очень раздражает ВЛАСТИТЕЛЕЙ.
К--Р написал 23.12.2017 19:40
Сборщикам клубники он денег не платит, а дает 10% от урожая. Точнее, до 10%, так написано в условиях вербовки сборщиков клубники на сайте грудининского "совхоза". То есть могут и меньше 10% дать, типа, ягоды помял. Трудовой договор со сборщиками не заключается.
Тем самым решается несколько проблем:
1) Не надо платить налог на фонд оплаты труда (отчисления на соц. страхование, в пенсионный фонд, в фонд мед. страхования). Это как-никак 30%.
2) Не надо оплачивать больничный заболевшему работнику, ведь трудового договора нет.
3) Если с работником на плантации что-то случится, то ответственности за него никакой. Он не имеет договорных отношений с плантатором. Он всего лишь пришел ягоды собирать.
Отличный образец дикого капитализма. Того самого, с которым яростно борются так называемые "лево-патриотические силы".
Грудинин является крупнейшим акционером своего поместья, имеет 40%. Остальные акции ЗАО "совхоз имени Ленина" принадлежат менеджменту. Рядовые работники акций давно лишились в пользу начальства.
Хозяйство держится на труде гастарбайтеров. Без них красный директор обойтись не может.
Значительную часть доходов Грудинину дает сдача в аренду земли под торговые точки и автосервис. То есть тут чисто рентный капитал, не производственный.
Грудинин одно время продавал турецкую генно-модифицированную клубнику под видом своей. Успешно этим занимался, пока не пронюхал Сельхознадзор.
Короче, достойный кандидат в президенты.
Имперец28 написал 23.12.2017 19:12
Организовывать производство, создавать рабочие места, а всю прибыль отдавать трудящимся, как указал Маркс. Такие коммунисты будут первыми капиталистами-неэксплуататорами, народ к ним потянется и они экономически победят ненавистную "буржуазию" во главе с капиталистами-эксплуататорами!
КоммунистУ. написал 23.12.2017 19:07
... Нет еще нигде в мире социализма, не построено. В Европе нет социализма европейского образца...
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Что для Вас важнее - форма(общественная собственность на средства производства) или содержание (уровень жизни населения)?
savche написал 23.12.2017 18:50
Скептик Х написал 23.12.2017 18:35
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1. То, что выборы - прекрасная возможность стать узнаваемым - бесспорно. И с этим трудно спорить.
2. Но дальше Николай пишет откровенный БРЕД.
Я не знаю, с чем это связано.
Если с обыкновенной некомпетентностью, то это пол бедЫ.
БОГЛАЕВ, БОЛДЫРЕВ, ГРУДИНИН, СОБОЛЕВ, КВАЧКОВ.
Вот пятерка так называемых НАРОДНЫХ ЛИДЕРОВ ОТ НПСР.
Именно НПСР выдвинул ГРУДИНИНА И ДРУГИХ В КАЧЕСТВЕ ВОЗМОЖНЫХ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ.
Левый фронт провел голосование по этим 5 кандидатурам, включив в список еще нескольких человек, большинство из которых вошли в состав так называемого НАРОДНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ОТ НПСР.
Поэтому не надо заливать про то, что было в начале КУРИЦА ИЛИ ЯЙЦО!
Кстати, все это нетрудно отследить просто посмотрев заседания НПСР И ГОЛОСОВАНИЕ ЛЕВОГО ФРОНТА.
Конечно, возможно то, что за ГРУДИНИНА ПРОГОЛОСОВАЛО БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО, СЫГРАЛО СВОЮ РОЛЬ.
НО, на мой взгляд главным аргументом является то, что ГРЦДИНИНУ есть что показать людям. А именно его совхоз.
Так что можно пожелать победу ПАВЛУ ГРУДИНИНУ.
мр. Вован написал 23.12.2017 18:22
Ну, критикуйте, раз ни на что более не способны.
Со своей стороны поздравлю. Только что вы потеряли по крайней мере тысячную аудиторию. Они не ходят на форум-мск, но они с удовольствием читали и обсуждали публикации, перепечатанные с вашего сайта. А теперь не будут...
Лис написал 23.12.2017 18:06
Николай написал 23.12.2017 17:51
В лад написал 23.12.2017 17:37
Коммунист. написал 23.12.2017 17:14
Зюговец написал 23.12.2017 16:44
Рокировочка напоминает басню Крылова "А друзья, вы как ни садитесь - в музыканты вы не годитесь".
Грудинин написал 23.12.2017 16:28