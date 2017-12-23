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Московский листок

Директор завода, зажиливший зарплату рабочим, наконец, задержан

Опубликовано 23.12.2017 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 3

рабочие арест завод
Директор завода, зажиливший зарплату рабочим, наконец, задержан

По сообщениям СМИ и пресс службы следственного комитета:

«Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ Следственного комитета России по Московской области принято к производству уголовное дело, возбужденное в отношении генерального директора ООО «Серпуховский лифтостроительный завод» Виталия Шарипова по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК России (полная невыплата заработной платы)…

… имея возможность погашения задолженности перед работниками, из иной личной заинтересованности, в нарушение Конституции России и требований Трудового кодекса, в период времени с 1 июля 2016 года по 28 января 2017 года (Шарипов) совершил полную невыплату заработной платы более 500 сотрудникам на общую сумму более 55 миллионов рублей...

… Ситуация оказалась настолько серьезной, что вызвала широкий общественный резонанс в стране. По этой причине руководством ГСУ СК России по Московской области принято решение о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования в управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области….

…В настоявшее время Виталий Шарипов задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 145.1 УК России. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее, для обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий, на автомобили, земельные участки и нежилые здания, принадлежащие Шарипову, был наложен арест….»

Напоминаем, СЛЗ был открыт в 2013 году. Открыт с большой помпой, в рамках программы «импортозамещения». На торжественную церемонию приезжал сам Медведев. Некоторое время дела на заводе шли нормально. Но летом 2016-го начались первые невыплаты - сначала пропали премии, в сентябре - зарплаты. Дирекция советовала рабочим брать отпуск за свой счет. Отпуск рабочие брать отказались, написали заявление о приостановке работы в связи с невыплатой зарплаты (в этом случае работодатель обязан оплатить время простоя). Кроме этого рабочими был составлен и отправлен ряд обращений в Прокуратуру, Трудинспекцию, даже к Президенту РФ.

Особо отметим, что отсутствие денег на выплату зарплаты рабочим СЛЗ не помешало Шарипову открыть еще один лифтостроительный завод в Кировской области («Высота 43»). По многочисленным заявлениям рабочих было возбуждено уголовное дело, но... Но подписка о невыезде не помешала г. Шарипову посетить церемонию открытия «Высоты 43».

В итоге рабочие поняли, что одних обращений мало – необходимо действовать.

При поддержке московских и серпуховских коммунистов были организованы серия акций протеста. 5 октября 2017 года рабочие коллективно посетили районную администрацию и отказались уходить, пока чиновники не вступили с ними в диалог. 8 ноября точно такой же визит был нанесен в банк «Российский Капитал» (основной держатель акций завода на сегодняшний день). Была организована серия визитов в приемную президента РФ. Импровизированная акция протеста прошла перед входом в городскую полицию (после того как серпуховским властям пришла в голову замечательная идея организовать в помещении полиции образцово показательную встречу с представителями трудового коллектива, отфильтровав на входе практически весь костяк инициативной группы рабочих).

И вот, наконец, власти поняли, что не реагировать на протест не получится.

За несколько дней до начала митинга рабочих (назначенного на 16 декабря 2017г.) началось погашение долгов по зарплате. В этом году рабочим обещают выплатить половину задолженности (значительная часть рабочих уже получила обещанное). Вторая половина задолженности, по словам А. В. Литвиничева (заместитель начальника Управления по работе с обращениями граждан и организаций) будет погашена до 23 февраля 2018 года.

А теперь правоохранители всерьез взялись за директора завода.



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: 7 месяцев без зарплаты - ни х.я себе!!!
аффтор написал 23.12.2017 21:26
А вы читать не умеете. Написано же, что когда рабочим перестали платить зарплату они приостановили работу.Другое дело, что при умышленном банкрготстве сама по себе приолстановка работы недостаточно митивирует работодателя
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7 месяцев без зарплаты - ни х.я себе!!!
и ни разу не басстануть!!! написал 23.12.2017 20:26
Терпилы ху.вы.
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и единичный случай просто ПОКАЗУХА
только таких заводов дохрена написал 23.12.2017 15:39
кремлевского упыря путина
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