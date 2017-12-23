КНДР - ООН: Республика готова отвечать на любые провокации США и их сателлитов

Совет безопасности ООН в пятницу, 22 декабря, единогласно принял резолюцию о новых санкциях в отношении Северной Кореи. Шаг предпринят в ответ на последний запуск со стороны КНДР ракеты, которая, по утверждению Пхеньяна, могла бы достигнуть территории Соединенных Штатов. О расширении санкций в отношении Северной Кореи сообщает AP. Как отмечает BBC, резолюцию поддержал Китай, который является главным торговым партнером КНДР.

При этом, правда, Россия выразила недовольство тем, как велось согласование американского проекта резолюции Совета Безопасности ООН об ужесточении санкций против КНДР.

Как заявил по итогам голосования заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Владимир Сафронков, формулировки в документе были изменены за минуту до голосования, чтобы учесть точку зрения Москвы и заручиться ее поддержкой. Дипломат отметил, что согласование подобных резолюций, несмотря на установленные в ООН порядки, "осуществляется в режиме искусственных цейтнотов, а формулировки меняются за минуту до голосования".

Он уточнил, что "в последнюю минуту" сроки высылки северокорейских рабочих для стран были изменены с одного года на 24 месяца. "Это тот минимально приемлемый для нас срок, необходимый для решения логистических аспектов проблемы", - подчеркнул зампостпреда РФ.

В то же время дипломат выразил сожаление тем, что "не был услышан" призыв Москвы к вовлеченным сторонам "не допустить дальнейшей эскалации напряженности, пересмотреть политику обоюдного давления и запугивания".

Разработанный США документ включает меры по сокращению поставок нефти Северной Корее вплоть до 90%. Кроме того, резолюция предлагает обязать всех северокорейских граждан, работающих за границей, вернуться домой в течение года.

После принятия дополнительных санкций против Пхеньяна постпред США при ООН Никки Хейли поблагодарила "китайских коллег и всех остальных за совместную работу, которая позволила продвинуться". "Проблема КНДР - беспрецедентный вызов для нас, и нам требуется выработать беспрецедентные ответные меры", - сказала она в СБ ООН (цитата по "Интерфаксу").

Кроме того, Хейли поблагодарила "СБ ООН за единую позицию и готовность защищать мир и безопасность на планете". Американский постпред призвала страны мира отказываться от дипломатических контактов с КНДР до тех пор, пока эта страна не согласится всерьез заняться решением кризиса на Корейском полуострове.

В настоящее время в отношении КНДР уже действуют санкции ООН, США и Евросоюза.

Проект нынешней резолюции был ранее разослан всем членам СБ ООН. Изначально он был более жестким и предусматривал такие меры, как полный запрет на импорт нефти в КНДР, а также заморозку активов членов правительства Северной Кореи и ее лидера Ким Чен Ына. Однако итоговая версия документа была согласована правительством США с Китаем.

Газета «Нодон синмун» осудила происки южнокорейских властей в отношении Республики

Недавно южнокорейские власти, придираясь к испытательному запуску МБР «Хвасон-15» Республики, опубликовали какой-то «отдельный план санкций». Марионетки США, дополнительно включая наших 12 граждан и 20 организаций в список санкций, заявили что деяние это препятствует «незаконному финансовому обороту», связанному с «разработкой ядерного оружия и ракет».

Газета «Нодон синмун» от 18-го числа в авторских комментариях заявила, что это очередная недопустимая политическая провокация против Республики и вызов стремлению нации к объединению, желающей перемирия и сплоченности Севера и Юга. В комментариях подчеркнуто следующее:

"Обнародование «отдельного плана санкций» марионеточных властей снова отчетливо обнаружило грязную сущность изменников, у которых слепое безропотное подчинение и опора на внешние силы вошли в плоть и кровь. Как бы марионетки, став прислужником США, ни усердствовали в санкциях, это всего лишь глупый и безобразный поступок.

Санкции американских марионеток в отношении Республики только укрепляют и удесятеряют наш дух и волю стать сильнее врага.

Мы внятно повторяем марионеткам сказанное ранее: "Наша Республика готова отвечать на любые провокации США и их сателлитов. Тех, кто не заглядывает вперед, в будущее единой нации, тех, кто возлагает надежды на бессмысленные санкции, ждёт самый трагический конец."

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