Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Назидательные войны с журналистами стали "Мигалкову" в копеечку

Опубликовано 23.12.2017 в разделе комментариев 8

фемида мигалков прохиндинастия
Назидательные войны с журналистами стали "Мигалкову" в копеечку

На банковском счете режиссера Никиты Михалкова временно арестовали часть денег в связи с непогашенными судебными расходами по его прошлогодним разбирательствам со средствами массовой информации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Михалкова.

По словам собеседника агентства, с режиссера потребовали взыскать судебные расходы в размере более 200 тысяч рублей. "Юристы режиссера не согласны с размером судебных взысканий, это решение было обжаловано стороной Михалкова. До принятия решения апелляционной инстанцией, средства на счете будут заморожены, но не взысканы", - подчеркнул представитель пресс-службы.

Агентство отмечает, что, согласно банку исполнительных производств судебных приставов, в отношении Михалкова возбуждено два исполнительных производства по взысканию задолженностей на общую сумму более 245 тысяч рублей. Исполнительные листы были выписаны Савеловским судом Москвы еще 5 октября.

"Никита Сергеевич узнал о судебном решении совсем недавно и по этой причине не мог своевременно реализовать право на его оспаривание. По мнению его юристов, по итогам апелляционного рассмотрения решение может быть отменено или существенным образом пересмотрено, что исключит взыскание расходов в таком размере", - добавили в пресс-службе Михалкова.

Речь идет о судебных спорах режиссера с газетой "Известия", изданием "ФедералПресс Медиа" и другими СМИ. В сентябре 2015 года Михалков обратился в суд из-за статьи "Известий" под заголовком "Михалков будет собирать "налог на болванки" еще 10 лет". В ней сообщалось, что Российскому союзу правообладателей (РСП), президентом которого является Михалков, на 10 лет продлили госаккредитацию, дающую право на сбор 1% от стоимости бытовой электроники за копирование фильмов и музыки их пользователями, который журналисты и пользователи Сети окрестили "налогом на болванки".

Михалков через суд потребовал 1,5 млн рублей с ОАО "Газета Известия" и ОАО "Аньюс" за распространение ложных, по его мнению, сведений и еще 800 тыс. рублей за использование его фотографии. Соответчиками по иску стали ООО "ФедералПресс Медиа" и ООО "ФедералПресс", которые перепечатали указанную статью. Истец посчитал, что перечисленные публикации содержат ложные утверждения о том, что однопроцентный сбор от стоимости ввозимых в РФ электронных носителей и устройств поступают лично Михалкову.

21 декабря 2016 года Савеловский суд Москвы постановил отклонить исковое заявление Михалкова.

Напомним, а 15 апреля того же года Гагаринский суд Москвы отказал режиссеру в иске о защите чести, достоинства и деловой репутации к РБК на 2 млн рублей. Как передает корреспондент "Интерфакса", об этом говорится в решении суда, оглашенном в пятницу по итогам рассмотрения гражданского дела. "Суд определил отказать Михалкову Никите Сергеевичу в удовлетворении исковых требований", - говорится в решении. 

В ходе заседания обе стороны признали невозможность мирового соглашения. Представитель режиссера просила опровергнуть информацию, размещённую на сайте РБК, как недостоверную. Она привела статистику просмотров статей и заявила, что истец, как публичное лицо, определил сумму компенсации морального вреда, исходя из этого.

Новости по теме:

"Мигалков" поручился за своего подельника-мошенника Федотова

"Мигалков" подмигнул кому нужно, и Музей кино добивают уже на уровне кадров

Никита "Мигалков" явно переоценил свои честь и достоинство, счёл Гагаринский суд



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 8
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
отец Пигидий написал 23.12.2017 19:00
Мигалков... это не тот ли лижессер, который рассекал на машине с мигалкой от вора Сердюкова?
Ответить
Помещик Никита забыл кому обязан за свою сытую жизнь........................
В лад написал 23.12.2017 18:28
Папа Никиты Сергеевича ( Никита назван в честь Хрущева) создатель гимна, а сегодня раздавали самым культурным ордена имени его папы.
Ответить
для такого крупноно паразита как мигалков 245 000 руб это ноль, копейка, он миллиардами ворует
дело не в этом написал 23.12.2017 17:23
его укусили не этими 245 000 руб, а тем что продемонстрировали что больше он "не свой". мол в наших "судах" ты теперь как холоп бесправный.
Ответить
ублюдок мигалков просто рано перестал жопу путина лизать. не угадал момент. пока рано, но если опозд
дело не в этом написал 23.12.2017 16:49
ублюдок мигалков просто рано перестал жопу путина лизать. не угадал момент, когда ножичек в спину втыкать. пока рано, но если опоздать будет поздно. потерял нюх.
это его не журналисты конечно обижают, а путинизм.
Он попытался "соскочить" чтобы не идти соучастником преступлений путинизма, но немного рановато стартовал, путинизм может еще нагадить.
Он же заграницу убежал. В России придется жопу путину лизать, а диктатура во вот рухнет, и придется идти как соучастник. вот и уехал.
До михалкова путинизм добраться не может, но гадить то может.
Ответить
Пятиминутка конспирологии...
Тов. Тамсямский написал 23.12.2017 16:24
Ох, не к добру эта новость, ей-богу не к добру! Никита Михалков из той породы истинно русского столбового дворянства, которое царю - батюшке охотно прощает публичные удары по морде, но удар по кошельку - никогда! Теперь я бы на месте Путина смотрел в оба: как бы наш бесогон в самый ответственный момент не переметнулся к Навальному!
Ответить
(без названия)
крестьянин написал 23.12.2017 15:14
Михалков не дурак,его бесогоны вполне приемлемы народом,но "утомленные солнцем"-лживый фильм ему мало кто простит,а участники ВОВ заставшие этот "шедевр"никогда.
Ответить
(без названия)
Виктор + написал 23.12.2017 13:09
Если Грудинин будет позиционировать себя как общенародного кандидата, шансы у него есть. Только бы КПРФ не переусердствовала со своей партийной агитацией.
Ответить
(без названия)
Демократия это колбаса написал 23.12.2017 12:11
А как насчет не оправдавших себя нетленок про "сталинизм"? Ну оборжали в сети "утомленных" и прочих
антисталинских но ведь МИМО КАССЫ. Бюджетные расходы не стали доходами?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы занимаетесь сексом?:
Результаты
Интернет-ТВ
За чей счет банкет, господа активисты района?
За чей счет банкет, господа активисты района?
23.12.2017
О Болдыреве, НПСР и моменте истины для КПРФ
О Болдыреве, НПСР и моменте истины для КПРФ
22.12.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Набиуллина снимается в клипах и повторяет интонации Марии Антуанетты (3)
Директор завода, зажиливший зарплату рабочим, наконец, задержан (3)
Зюганов подставляет Грудинина? (42)
Под персональные санкции США попали не только силовигархи, но и воры в законе (37)
Назидательные войны с журналистами стали "Мигалкову" в копеечку (8)
КНДР - ООН: Республика готова отвечать на любые провокации США и их сателлитов (13)
Ночной пленум компартии выдвинул латифундиста-миллионера (69)
За чей счет банкет, господа активисты района? (8)
Зачем-то убили Навального (24)
У кандидата от РОТ ФРОНТа начались проблемы еще до выдвижения (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Щаз, размечтался
Максим Калашников Максим Калашников: М.Калашников: извинения Зюганову, наказ Грудинину
Дарья Митина Дарья Митина: Клубничная Партия Рoссийскoй Федерации
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Антироссийская пехота понаехавших
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss