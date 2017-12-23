Под персональные санкции США попали не только силовигархи, но и воры в законе

США внесли в санкционный список имена еще 10 криминальных авторитетов из республик бывшего СССР, прежде всего России, а также находящуюся под контролем одного из них собственность. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление Минфина США. Санкции введены в рамках "борьбы против транснациональной преступной организации "Воры в законе", сказано в документе американского ведомства.

Под санкции США попали Захарий Калашов по прозвищу Шакро Молодой, Юрий Пичугин (Пичуга), Рубен Татулян (Робсон), Алимжан Тохтахунов (Тайванчик), Владимир Тюрин (Тюря, или Киномеханик), Василий Христофоров (Вася Воскрес), Камчибек Кольбаев (Коля-киргиз), Лаша Шушанашвили (Лаша Толстый), Владислав Леонтьев (Вадик Белый), а также узбекский предприниматель Гафур Рахимов.

Помимо этого, санкции введены против контролируемых Татуляном сочинской гостиницы "Весна" и московской компании "Новый Век Медиа".

Директор отдела по контролю за иностранными активами Минфина Джон Смит охарактеризовал "воров в законе" как "евразийский преступный синдикат", который считается причастным к различным видам уголовных деяний "по всему миру".

По словам Смита, американское Министерство финансов сделало нынешний шаг в рамках "более широкой стратегии, направленной на разрушение финансовой инфраструктуры транснациональных преступных организаций, представляющих угрозу США" и союзникам Вашингтона.

В феврале 2012 года Минфин США внес в черный список другую транснациональную преступную организацию - "братву".

На данном этапе власти США решили сконцентрировать внимание на борьбе с "ворами в законе" из стран бывшего СССР, считая, что угроза со стороны постсоветского преступного сообщества "братва" за последние годы сократилась.

Такое пояснение дал агентству ТАСС представитель Минфина США. "Все преступные организации и уровень угрозы, которую они представляют населению и государствам, с течением времени изменяются, зачастую вследствие давления со стороны правоохранительных органов, а также конфликтов с другими криминальными группировками. Министерство финансов США считает, что теперь более эффективной является борьба с угрозой, которую представляет собой евразийская организованная преступность, за счет нацеливания на "воров в законе", а не на "братский круг".

Многие из прежде внесенных в черный список участников "братского круга" теперь включены в этот перечень за действия в интересах "воров в законе" или за оказание тем материальной помощи", - заявил этот официальный представитель.

Фигурирующий в списке Захарий Калашов (Шакро Молодой) недавно впервые в истории российской юриспруденции в материалах следствия был назван лидером преступного сообщества России после смерти Аслана Усояна, известного как Дед Хасан.

13 июля 2016 года его арестовали в Москве по обвинению в вымогательстве. По версии следствия, его приближенные требовали у хозяйки московского ресторана Elements на Рочдельской улице восемь миллионов рублей, которые женщина якобы не заплатила дизайнеру, будучи недовольной его работой. В результате произошла перестрелка, в которой участвовали 10 человек, в больницу с ранениями различной степени тяжести были доставлены пять мужчин, двое из которых скончались.

Помимо 210-й статьи УК, Калашов обвиняется по части 3 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное организованной группой в особо крупном размере").

В СИЗО попало около десятка предполагаемых подельников Шакро. В их числе - приятель Шакро криминальный авторитет Андрей Кочуйков, сотрудники ЧОПов, бывшие и действующие полицейские, а также высокопоставленные сотрудники СКР.

По версии следствия, Шакро координировал действия криминальных авторитетов рангом пониже и рядовых участников "федерального" ОПС. Он создавал "устойчивые связи между различными самостоятельно действующими организованными группами", разрабатывал для них преступные планы, распределял между ними сферы влияния и помогал делить доходы.

Напомним, президент США Дональд Трамп 2 августа подписал закон предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

Применительно к экономике России законопроект расширяет ряд секторальных санкций. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней. Кроме того, корректируется круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии. Под ограничения попадают все новые проекты, в которых российским подсанкционным компаниям принадлежит 33% и более.

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