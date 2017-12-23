Под персональные санкции США попали не только силовигархи, но и воры в законе

США внесли в санкционный список имена еще 10 криминальных авторитетов из республик бывшего СССР, прежде всего России, а также находящуюся под контролем одного из них собственность. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление Минфина США. Санкции введены в рамках "борьбы против транснациональной преступной организации "Воры в законе", сказано в документе американского ведомства.
Под санкции США попали Захарий Калашов по прозвищу Шакро Молодой, Юрий Пичугин (Пичуга), Рубен Татулян (Робсон), Алимжан Тохтахунов (Тайванчик), Владимир Тюрин (Тюря, или Киномеханик), Василий Христофоров (Вася Воскрес), Камчибек Кольбаев (Коля-киргиз), Лаша Шушанашвили (Лаша Толстый), Владислав Леонтьев (Вадик Белый), а также узбекский предприниматель Гафур Рахимов.
Помимо этого, санкции введены против контролируемых Татуляном сочинской гостиницы "Весна" и московской компании "Новый Век Медиа".
Директор отдела по контролю за иностранными активами Минфина Джон Смит охарактеризовал "воров в законе" как "евразийский преступный синдикат", который считается причастным к различным видам уголовных деяний "по всему миру".
По словам Смита, американское Министерство финансов сделало нынешний шаг в рамках "более широкой стратегии, направленной на разрушение финансовой инфраструктуры транснациональных преступных организаций, представляющих угрозу США" и союзникам Вашингтона.
В феврале 2012 года Минфин США внес в черный список другую транснациональную преступную организацию - "братву".
На данном этапе власти США решили сконцентрировать внимание на борьбе с "ворами в законе" из стран бывшего СССР, считая, что угроза со стороны постсоветского преступного сообщества "братва" за последние годы сократилась.
Такое пояснение дал агентству ТАСС представитель Минфина США. "Все преступные организации и уровень угрозы, которую они представляют населению и государствам, с течением времени изменяются, зачастую вследствие давления со стороны правоохранительных органов, а также конфликтов с другими криминальными группировками. Министерство финансов США считает, что теперь более эффективной является борьба с угрозой, которую представляет собой евразийская организованная преступность, за счет нацеливания на "воров в законе", а не на "братский круг".
Многие из прежде внесенных в черный список участников "братского круга" теперь включены в этот перечень за действия в интересах "воров в законе" или за оказание тем материальной помощи", - заявил этот официальный представитель.
Фигурирующий в списке Захарий Калашов (Шакро Молодой) недавно впервые в истории российской юриспруденции в материалах следствия был назван лидером преступного сообщества России после смерти Аслана Усояна, известного как Дед Хасан.
13 июля 2016 года его арестовали в Москве по обвинению в вымогательстве. По версии следствия, его приближенные требовали у хозяйки московского ресторана Elements на Рочдельской улице восемь миллионов рублей, которые женщина якобы не заплатила дизайнеру, будучи недовольной его работой. В результате произошла перестрелка, в которой участвовали 10 человек, в больницу с ранениями различной степени тяжести были доставлены пять мужчин, двое из которых скончались.
Помимо 210-й статьи УК, Калашов обвиняется по части 3 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное организованной группой в особо крупном размере").
В СИЗО попало около десятка предполагаемых подельников Шакро. В их числе - приятель Шакро криминальный авторитет Андрей Кочуйков, сотрудники ЧОПов, бывшие и действующие полицейские, а также высокопоставленные сотрудники СКР.
По версии следствия, Шакро координировал действия криминальных авторитетов рангом пониже и рядовых участников "федерального" ОПС. Он создавал "устойчивые связи между различными самостоятельно действующими организованными группами", разрабатывал для них преступные планы, распределял между ними сферы влияния и помогал делить доходы.
Напомним, президент США Дональд Трамп 2 августа подписал закон предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР.
Применительно к экономике России законопроект расширяет ряд секторальных санкций. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней. Кроме того, корректируется круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии. Под ограничения попадают все новые проекты, в которых российским подсанкционным компаниям принадлежит 33% и более.
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Чудь Белоглазая написал 23.12.2017 21:11
Чудь Белоглазая написал 23.12.2017 20:52
жиду в вышиванке 6986969 написал 23.12.2017 20:40
это военное преступление путина и его клики. захват крыма вопреки междунгародным нормам и договорам.
Ты хоть скрины или копии себе оставил, глупыш? Чем будешь доказывать свою борьбу?
я ее никому доказывать не собираюсь. потому что это и не нужно. гнусная террористическая природа диктатуры путина очевидна.
жиду в вышиванке 6986969 написал 23.12.2017 20:38
нет никакого молчаливого согласия. банят по ип, по нику.
вот такое оно "мочаливое согласие" с уе 6ком путиным. а кто с плакатиками вякнет сроки получает.
жиду в вышиванке написал 23.12.2017 19:54
путинская диктатура не является "демократической страной". о чем я тебе крайне доходчиво объяснил. посему наказывать за "несопротивление" не получится так как СОПРОТИВЛЕНИЕ ЕСТЬ НО ОНО ПОДАВЛЯЕТСЯ ДИКТАТУРОЙ ПУТИНА И ЕВРЕЕВ
Чудь Белоглазая написал 23.12.2017 19:32
жиду в вышиванке написал 23.12.2017 19:04
потому с немцев можно спрашивать за преступления немецкого рейха, а с русских спрашивать за преступления еврейского путинизма не получится.
придется денацифицировать еврейскую клику путина, шаломова по жидоматери. я обеими руками за денацификацию жидов)
конц россии да, но и запада тоже написал 23.12.2017 19:00
жиду в вышиванке написал 23.12.2017 18:58
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так я против путлера с момента его появления в 1999 г. или ты себе как то так представляешь что всех будут пытать и заставлять подписывать "я был за путлера"?
где вас таких дебилов делают?
ты думаешь западу украина нужна, чтобы из за нее жопу рвать? она нужна только против путинизма. а нет путинизма и нахер не нужна.
конц россии да, но и запада тоже написал 23.12.2017 18:54
я не думаю что они этого хотят.
жиду в вышиванке написал 23.12.2017 18:51
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а с чего ты взял то что поддерживали, тем более я? меня на этом форуме банили как раз в силу того что я не поддерживал.
вот редакцию форума - с них ты можешь спрашивать, а с меня то нет.
я перед тобой не собираюсь голову пеплом посыпать за чужие преступления которые я тем более никогда не поддерживал.
и никому в голову меня за это наказывать не придет.
Светослав--------------- написал 23.12.2017 18:45
А ты просто больной на голову русофоб. а гражданской не будет, по причине того что гражданам незачем воевать друг с другом. нет путинизма из за чего нам воевать то дурак? демократия и вуаля.///
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Да, я стал русофобом в феврале 2014 года после захвата неофашистской россiей нашего Крыма, против которого ты и другие русские не то шо не протестовали, а активно его поддерживали.
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А вот порезать друг дружку как следует вам таки придется -- в каждом районе найдутся свои Рамзаны, Ашоты, Хиви, Мацацыклы и Лехи Безмозглые, которые вас, дурную биомассу, это сделать заставят.
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\\\контрибуции из наворованного путинцами. то есть опять то же что я говорю. вся денацификация это изничтожение путинцев. членов клики.///
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Даже не надейся проскочить, глупый. Денацифицированы будут все, кто не был против путлера, и ты в том числе. И бабло платить тоже будешь ты.
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\\\так западу конец, если китай до урала все возьмет. от китая и конец. ///
.
С какого это перепоя конец Западу, дурачок? Это конец россiи ))
.
\\\жиды в вышиванках конечно знатно злопыхательствуют, как и кремлевские жиды. но в итоге славяне покончат именно с ними, как с силой которая нас стравливает в войне.///
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И опять мимо кассы. Т.н. "русскiй норот" -- не славяне, и никогда ими не был. После схлопывания неофашистской россiи остаткам "норота" останется Мацковская норотная рыцпублика в границах Московского ханства 15 века.
.
ну и кто с кем бороться то будет? написал 23.12.2017 18:45
репрессии за непроявление гражданской позиции нигде кроме кухни.
где таких делают?
ну и кто с кем бороться то будет? написал 23.12.2017 18:42
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ты из психушки что ли сбежал жид в вышиванке? за бубнение на кухнях наказывать? такого даже при денацификации никто не придумал, а вот жид в вышиванке придумал.
а кто громче всего подпевал преступлениям путинизма? ЕВРЕЙ. типа соловьева, захвативший все сми.
вот денацификация по этому еврею и будет бить.
ну и кто с кем бороться то будет? написал 23.12.2017 18:38
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ну а россию зачем жид в вышиванке?
ситуация практически идентична.
пеплом за чужие преступления (путина и жидов) голову мы уже посыпаем прямио сейчас. хотя путинизм еще не рухнул.
вот путнизма нет. "вы посыпаете голову пеплом?" А как же. давно уже. пока даже он еще и не сдох.
или ты думаешь все будут говорить "путин всех переиграл, нет, ни в коем случае!!!", это и сейчас не говорит никто кроме самыфх отморежженных кремлепропагандистов. даже чуть менее отмороженные не говорят.
Светослав--------------- написал 23.12.2017 18:34
да ты ахинею несешь укр.
и протестуют, и на лохотрон путлера не ходят, и в сирии воюет небольшая группа наемников.
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Не глупи. Кто у вас протестует и как? Сколько их? Вот те, кто проявлял гражданскую позицию, и не будут наказаны, а те, кто только сидят и бубнят на кухнях -- будут.
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В Сирии воюет не так уж и мало россиян, как ты себе это думаешь. А в Украине сколько? Сколько вообще на россiи вояк, мусоров, гэбья, бюджетников и т.д., поддерживающих режим?
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\\\потому что что есть твоя "денацификация"? Репрессия управляющей прослойки.///
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А вот и нет, дружочек. Денацификация коснется всех вас, кто не проявлял гражданскую позицию -- всех, даже самых сирых и убогих. Схитрожопить не получится: либо ты выступаешь против режима -- либо ты пособник. Третьего не дано.
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\\\потому что рабочего с завода с зп 15 000 руб ты не сможешь "денацифицировать", он никакого отношения к путинской клике не имеет.///
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Как это не имеет? Имеет, и будет денацифицирован. Он поддерживает клику своим участием в ее экономической жизни, ходит по разнарядке на путинги, голосует как надо. Вот если бы рабочий портил имущество и оборудование, насыпал в бомбы и снаряды песок вместо ВВ (как делали сознательные европейцы под оккупацией) -- другой вопрос.
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\\\Даже готов помогать забивать камнями членов путинской шайки.///
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Смтотри, как бы не опоздать с началом процесса.
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ну и кто с кем бороться то будет? написал 23.12.2017 18:33
ну и кто с кем бороться то будет? написал 23.12.2017 18:31
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так западу конец, если китай до урала все возьмет. от китая и конец.
это влажные мечты какого то жида в вышиванке.
ничего такого не будет. даже близко. не по причине что ослабленная куйлом россия воспрепятствует, а по причине того, что запад на такое не захочет пойти.
он же не хочет поражения от китайских национал- социалистов.
ну и кто с кем бороться то будет? написал 23.12.2017 18:27
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контрибуции из наворованного путинцами. то есть опять то же что я говорю. вся денацификация это изничтожение путинцев. членов клики.
А ты просто больной на голову русофоб.
а гражданской не будет, по причине того что гражданам незачем воевать друг с другом. нет путинизма из за чего нам воевать то дурак? демократия и вуаля.
я это писал.
ну и кто с кем бороться то будет? написал 23.12.2017 18:21
и протестуют, и на лохотрон путлера не ходят, и в сирии воюет небольшая группа наемников.
Просто диктатура умеет врать в подконтрольных сми и создавать ложное впечаптление.
допустим ты говоришь будут "денацифицировать". то есть ХУ ЯРИТЬ ПУТИНСКУЮ ЗНАТЬ, потому что что есть твоя "денацификация"? Репрессия управляющей прослойки.
А я к ней отношусь? Нет. моя семья тоже нет. и так по каждому.
В ну и кто с кем бороться то будет?
то есть по признаку ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПУТИНСКОЙ КЛИКЕ.
"Денацификация путинизма"= РЕПРЕССИИ ПУТИНСКОЙ КЛИКИ.
А мы о чем говорим?
ну вот амеры гипотетически пришли "денацифицировать". меня то не за что. А членов едра, мэров, депутатов, губернаторов - ИХ ТО ЕСТЬ ЗА ЧТО. Они часть бюрокроатической машины путинизма.
то о чем ты говоришь снова превращается в то что я говорю- вся "денацификация" это рерпессии путинской клики.
потому что рабочего с завода с зп 15 000 руб ты не сможешь "денацифицировать", он никакого отношения к путинской клике не имеет.
И его не надо "перевоспитывать" доказывать, что путинцы преступники (как перевоспитывали немцев, что нацисты преступники), ОН СЕЙЧАС С ЭТИМ АБСОЛЮТНО СОГЛАСЕН.
Даже готов помогать забивать камнями членов путинской шайки.