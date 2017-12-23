Зюганов подставляет Грудинина?

Геннадий Зюганов раскрыл причины отказа от президентской гонки в качестве кандидата от КПРФ. Политик сказал, что ему будет тяжело вести кампанию из-за здоровья. Еще одна причина — необходимость обновления в партии. Зюганов отметил, что возглавит его избирательный штаб.

Стоит отметить, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко и глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников, которые рассматривались как возможные кандидаты от компартии, сами отказались от участия в выборах, а кандидатуру зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина накануне «забраковал» сам Зюганов, сказав, что «не хочет портить ему карьеру».

- Кажется нелогичным: с одной стороны, нездоров и не может участвовать в кампании, а с другой возглавит избирательный штаб, что не менее хлопотно и тяжело, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - "Склеивается" всё при одном условии - если руководство штабом формальное, необременительное. А такое бывает, когда итоги кампании заранее предопределены. Есть и уточняющая информация - "наиболее ценные члены экипажа" сознательно выводятся из процесса, да еще с формулировкой "не хочет портить ему карьеру". А Грудинина, стало быть, не жалко? Или его карьера уже закончилась, не начавшись? Вот Лимонов пишет:

"Что я думаю сейчас о его возможном выдвижении? Грудинина?

Я думаю Зюганов понимает позорность обязательного выставления на выборы кандидата от КПРФ и хочет чтоб вместо него пошёл кто-то другой.Грудинин, Малинин... кто угодно, но только не он, не Зюганов.

Зюганыч ведь уже старый, и ему замазаться ещё больше в конце жизненного пути, как-то не хочется. Он и так замазался за всю его КПРФ-ную жизнь, угробил своим соглашательством коммунистическое движение в России.

Одновременно ближайшие сподвижники, там Мельников или Владимир Кашин, тоже не хотят позориться, и вот суют кандидатство Грудинину, чтоб он пошёл.

Рекомендую Грудинину отказаться от позорной роли.

Но ведь пойдёт же, человек как вид тщеславен".

- Конечно пойдет, - продолжил Анатолий Баранов. - Как не пойти? Вчера еще человек мечтал стать главой района, а теперь вышел в спасители Отечества. Тут у любого голова закружится. Хотя головокружение часто приводит к падению, но кто ж об этом думает, когда сияющие перспективы перед глазами. Понятно ведь и Грудинину, что никаким президентом его не выберут, но может войти в большую политику. Как Явлинский, Жириновский, Зюганов. Хотя был в КПРФ и зиц-кандидат Харитонов - тот в большие политики как-то не вышел. Навальный, так и вовсе попал на условный срок, а брат его и на реальный. Хотя Грудинину, наверно, судьба Ходорковского не грозит все же. Но и большого взлета пока не просматривается... И "напутствие" Зюганова тоже весьма своеобразное.