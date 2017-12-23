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Московский листок

Зюганов подставляет Грудинина?

Опубликовано 23.12.2017 в разделе комментариев 42

путин кпрф зюганов грудинин
Зюганов подставляет Грудинина?

Геннадий Зюганов раскрыл причины отказа от президентской гонки в качестве кандидата от КПРФ. Политик сказал, что ему будет тяжело вести кампанию из-за здоровья. Еще одна причина — необходимость обновления в партии. Зюганов отметил, что возглавит его избирательный штаб.

Стоит отметить, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко и глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников, которые рассматривались как возможные кандидаты от компартии, сами отказались от участия в выборах, а кандидатуру зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина накануне «забраковал» сам Зюганов, сказав, что «не хочет портить ему карьеру».

- Кажется нелогичным: с одной стороны, нездоров и не может участвовать в кампании, а с другой возглавит избирательный штаб, что не менее хлопотно и тяжело, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - "Склеивается" всё при одном условии - если руководство штабом формальное, необременительное. А такое бывает, когда итоги кампании заранее предопределены. Есть и уточняющая информация - "наиболее ценные члены экипажа" сознательно выводятся из процесса, да еще с формулировкой "не хочет портить ему карьеру". А Грудинина, стало быть, не жалко? Или его карьера уже закончилась, не начавшись? Вот Лимонов пишет:

"Что я думаю сейчас о его возможном выдвижении? Грудинина?

Я думаю Зюганов понимает позорность обязательного выставления на выборы кандидата от КПРФ и хочет чтоб вместо него пошёл кто-то другой.Грудинин, Малинин... кто угодно, но только не он, не Зюганов.

Зюганыч ведь уже старый, и ему замазаться ещё больше в конце жизненного пути, как-то не хочется. Он и так замазался за всю его КПРФ-ную жизнь, угробил своим соглашательством коммунистическое движение в России. 

Одновременно ближайшие сподвижники, там Мельников или Владимир Кашин, тоже не хотят позориться, и вот суют кандидатство Грудинину, чтоб он пошёл. 

Рекомендую Грудинину отказаться от позорной роли. 

Но ведь пойдёт же, человек как вид тщеславен".

- Конечно пойдет, - продолжил Анатолий Баранов. - Как не пойти? Вчера еще человек мечтал стать главой района, а теперь вышел в спасители Отечества. Тут у любого голова закружится. Хотя головокружение часто приводит к падению, но кто ж об этом думает, когда сияющие перспективы перед глазами. Понятно ведь и Грудинину, что никаким президентом его не выберут, но может войти в большую политику. Как Явлинский, Жириновский, Зюганов. Хотя был в КПРФ и зиц-кандидат Харитонов - тот в большие политики как-то не вышел. Навальный, так и вовсе попал на условный срок, а брат его и на реальный. Хотя Грудинину, наверно, судьба Ходорковского не грозит все же. Но и большого взлета пока не просматривается... И "напутствие" Зюганова тоже весьма своеобразное.



Рейтинг:   3.23,  Голосов: 35
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Всего комментариев к статье: 42
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Re: имя есть , в принципе написал 23.12.2017 21:51
вопрос написал 23.12.2017 22:15
"Есть мнение , что Геннадий Андреич СОБСТВЕННОЙ персоной, принес бы бОльше голосов электората КПРФ , нежели мало кому известный Грудинин."-это мнение, сторонников Явлинского?Дурдома два?Жириновского?Путина?Титова?
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(без названия)
ь написал 23.12.2017 21:56

Зюганов уже чижик, а Грудинин хоть не законстенелое
еафталиное лицо как Жирик и прочие
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(без названия)
имя есть , в принципе написал 23.12.2017 21:51
Надо было б все-ж-таки - самому Зюганову . Выдвигаться. ( Не знаю , на предмет - " лично замазаться " , в очередной раз , и , в гонке, - проигранной еще до начала, но ... Есть мнение , что Геннадий Андреич СОБСТВЕННОЙ персоной, принес бы бОльше голосов электората КПРФ , нежели мало кому известный Грудинин.
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Re: нюню написал 23.12.2017 19:37
вопрос написал 23.12.2017 20:51
"ГрудинИН - еврей. ;-)"-а, Кириенко -украинец, и что?
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Re: Ни одного голоса написал 23.12.2017 19:37
вопрос написал 23.12.2017 20:47
"О грудине читай на компромат.ру. Ни одного голоса за этого капиталиста обманувшего крестьян скупив у них золотую землю за копейки и продав в 10000 раз дороже"-а, разве он скупал землю а, не бумажные колхозные паи, еще до принятия в 2001г закона о земле ,по которому сель хоз земли стали частной собственностью ? Разве он их обманывал платя деньги за паи? Продавцы паев получившие их даром, по прихватизации общенародной собственности от ельцина-чубайса ,разве не сами ему продали по той цене которую он им дал?Кто-то расторгал сделки, предъявлял претензии ?Подавал в суд за обман?А, разве эта бывшая колхозная земля перепродана а, не перешла в зао где, у Грудинина стал контролирующий пакет акций ? А, разве ученые сто лет назад , не говорили что, капитализм это узаконенная кража?
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Re: Re: Re:
Skeptik написал 23.12.2017 20:43
Николай написал:Грудинин в своем интервью НТВ сказал что изначально его выдвинул Левый фронт!!!
=============================================
БОГЛАЕВ, БОЛДЫРЕВ, ГРУДИНИН, СОБОЛЕВ, КВАЧКОВ.
Вот пятерка так называемых НАРОДНЫХ ЛИДЕРОВ ОТ НПСР.
Именно НПСР выдвинул ГРУДИНИНА И ДРУГИХ В КАЧЕСТВЕ ВОЗМОЖНЫХ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ.
Левый фронт провел голосование по этим 5 кандидатурам, включив в список еще нескольких человек, большинство из которых вошли в состав так называемого НАРОДНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ОТ НПСР.
Поэтому не надо заливать про то, что было в начале КУРИЦА ИЛИ ЯЙЦО!
Кстати, все это нетрудно отследить просто посмотрев заседания НПСР И ГОЛОСОВАНИЕ ЛЕВОГО ФРОНТА.
Просто надо внимательнее смотреть и слушать.
Еще раз повторю - Левый фронт провел голосование 5 кандидатурам, которые были предложены на совещании НПСР.
Конечно, возможно то, что за ГРУДИНИНА ПРОГОЛОСОВАЛО БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО, СЫГРАЛО СВОЮ РОЛЬ.
НО, на мой взгляд главным аргументом является то, что ГРУДИНИНУ есть что показать людям. А именно его совхоз.
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(без названия)
нюню написал 23.12.2017 19:37
ГрудинИН - еврей. ;-)
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(без названия)
Ни одного голоса написал 23.12.2017 19:37
О грудине читай на компромат.ру. Ни одного голоса за этого капиталиста обманувшего крестьян скупив у них золотую землю за копейки и продав в 10000 раз дороже. Мошенничество?
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(без названия)
нюню написал 23.12.2017 19:35
ГрудинИН - еврей. ;-)
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Re: Да здравствует крах марксизма-ленинизма!
Имперец28 написал 23.12.2017 19:21
Боцман написал 23.12.2017 13:03
Зюганову звание почетный Председатель КПРФ и пусть отдыхает.
==========
Интересно, что Институт марксизма-ленинизма не смог обосновать на основе марксизма-ленинизма геронтократичность марксистско-ленинской идеологии...
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Re: Пассионарию
уважаемый написал 23.12.2017 18:55
"выборы" - это НЕ шанс, это - диагноз! Палуба Титаника на метр плд водой, вдоль бортов - "гвардия" и шлюпки охраняются.
Счет на минуты уже..
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(без названия)
Виктор + написал 23.12.2017 18:28
Непонятно, почему удалили мой пост следующего содержания.
---------------------------------------
Если Грудинин будет позиционировать себя как общенародного кандидата, шансы у него есть. Лишь бы КПРФ не переусердствовала со своей партийной агитацией.
----------------------------------------------
Что в нем было крамольного?
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Re: Re:
Николай написал 23.12.2017 18:24
Грудинин в своем интервью НТВ сказал что изначально его выдвинул Левый фронт!!!( действительно зайдите на сайт и посмотрите). А это извините мученик-узник Сергей Удальцов и огромная кампания молодежи!!!
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Кто против Грудинина, тот против России.
Голос Джельсомино написал 23.12.2017 18:05
Хочу сказать всем проплаченным кремлевским писакам, которых на этом сайте подавляющее большинство. Знаете, вот когда начнется стрельба и пуля вам залетит промеж глаз эти тридцать серебреников, которые вы получаете за ваши писания, проплывут перед вашими глазами одним мигом. Что вы делаете? Вы вносите смуту в умы колеблющихся людей, которые могли бы проголосовать за Грудинина. Грудинина который смог бы оттащить Россию от смуты по украинскому образцу. Ну не в Америку же вы убежите. Нх вы там кому нужны, пиз-лы.
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(без названия)
В лад написал 23.12.2017 17:48
Петрушки на гос.содержании:Зю,Жир,Мирон,ЯвА-линский, нанесли самый большой урон РФ, изображая оппозицию.
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(без названия)
ммм написал 23.12.2017 17:36
в 1996 году Лимонов голосовал за Ельцина.
Что-то все время хочется или революции или пончиков
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За работу друзья!
Прекрасное далеко написал 23.12.2017 17:01
Срочно нужно мобилизовать патриотов с опытом службы в девятке, на обеспечение безопасности Грудинина. Ну и ссылка на съезд КПРФ https://www.youtube.com/watch?v=e1i3VrPtvc8
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Проиграл, однако ...
Цирк написал 23.12.2017 16:56
Вопрос к М. Калашникову, вспоминая один из фильмов времен Советского Союза, когда будем кушать шляпку?
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Рекомендую Грудинину отказаться от позорной роли
ТФК написал 23.12.2017 16:14
Ни в коем случае не слушать уже бесполезный хлам
Идти и побеждать
И Грудинин победит
Другой вопрос захочет ли ворье показать эту победу
Хотя она будет очевидна
Замять эту победу будет хлопотно
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...
Пассионарий написал 23.12.2017 16:12
Мои аплодисменты КПРФ и Зюганову!!! Конечно, такие, как я, может и хотели бы революции и прямой схватки, поскольку так можно было бы получить личную сатисфакцию наполняя свой эгоизм, разбивая бошки и стреляя всех врагов Отечества, от шпионов и диверсантов, до вредителей и саботажников, до коррупционеров, узурпаторов власти, бюрократов беспредельщиков, наркоторговцев и т.д.! И в новой Гражданской войне как боец, так и после, в составе возобновленной ВЧК. Да, настолько я ненавижу тех, кто расчленил страну, тех, кто отдает территории и акватории, тех, кто саботирует развитие армии, флота и вообще ВПК, тех, кто ради удовлетворения своего жрательно срательного рефлекса, без прямой вербовки, но стал агентом внешнего врага! Однако такое развитие событий, останавливает развитие страны, провоцирует пока потенциальные внешние угрозы к их применению и т.д.. Маневр же Зюганова и КПРФ, ПДС НПСР, дает эволюционный шанс, правда и шанс для части вредителей и саботажников сохранить жизнь. А вот ежели не получится, уже не зависимо от Грудинина, КПРФ, НПСР или ПУтина, Чубайса, Сердюкова, Ротенберга и т.д., вместе с Едросами, придет и Революционная армия и СМЕРШ, но тогда уж никакой ....!
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