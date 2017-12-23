Зюганов подставляет Грудинина?

Геннадий Зюганов раскрыл причины отказа от президентской гонки в качестве кандидата от КПРФ. Политик сказал, что ему будет тяжело вести кампанию из-за здоровья. Еще одна причина — необходимость обновления в партии. Зюганов отметил, что возглавит его избирательный штаб.
Стоит отметить, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко и глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников, которые рассматривались как возможные кандидаты от компартии, сами отказались от участия в выборах, а кандидатуру зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина накануне «забраковал» сам Зюганов, сказав, что «не хочет портить ему карьеру».
- Кажется нелогичным: с одной стороны, нездоров и не может участвовать в кампании, а с другой возглавит избирательный штаб, что не менее хлопотно и тяжело, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - "Склеивается" всё при одном условии - если руководство штабом формальное, необременительное. А такое бывает, когда итоги кампании заранее предопределены. Есть и уточняющая информация - "наиболее ценные члены экипажа" сознательно выводятся из процесса, да еще с формулировкой "не хочет портить ему карьеру". А Грудинина, стало быть, не жалко? Или его карьера уже закончилась, не начавшись? Вот Лимонов пишет:
"Что я думаю сейчас о его возможном выдвижении? Грудинина?
Я думаю Зюганов понимает позорность обязательного выставления на выборы кандидата от КПРФ и хочет чтоб вместо него пошёл кто-то другой.Грудинин, Малинин... кто угодно, но только не он, не Зюганов.
Зюганыч ведь уже старый, и ему замазаться ещё больше в конце жизненного пути, как-то не хочется. Он и так замазался за всю его КПРФ-ную жизнь, угробил своим соглашательством коммунистическое движение в России.
Одновременно ближайшие сподвижники, там Мельников или Владимир Кашин, тоже не хотят позориться, и вот суют кандидатство Грудинину, чтоб он пошёл.
Рекомендую Грудинину отказаться от позорной роли.
Но ведь пойдёт же, человек как вид тщеславен".
- Конечно пойдет, - продолжил Анатолий Баранов. - Как не пойти? Вчера еще человек мечтал стать главой района, а теперь вышел в спасители Отечества. Тут у любого голова закружится. Хотя головокружение часто приводит к падению, но кто ж об этом думает, когда сияющие перспективы перед глазами. Понятно ведь и Грудинину, что никаким президентом его не выберут, но может войти в большую политику. Как Явлинский, Жириновский, Зюганов. Хотя был в КПРФ и зиц-кандидат Харитонов - тот в большие политики как-то не вышел. Навальный, так и вовсе попал на условный срок, а брат его и на реальный. Хотя Грудинину, наверно, судьба Ходорковского не грозит все же. Но и большого взлета пока не просматривается... И "напутствие" Зюганова тоже весьма своеобразное.
|
|
вопрос написал 23.12.2017 22:15
ь написал 23.12.2017 21:56
Зюганов уже чижик, а Грудинин хоть не законстенелое
еафталиное лицо как Жирик и прочие
имя есть , в принципе написал 23.12.2017 21:51
вопрос написал 23.12.2017 20:51
вопрос написал 23.12.2017 20:47
Skeptik написал 23.12.2017 20:43
=============================================
БОГЛАЕВ, БОЛДЫРЕВ, ГРУДИНИН, СОБОЛЕВ, КВАЧКОВ.
Вот пятерка так называемых НАРОДНЫХ ЛИДЕРОВ ОТ НПСР.
Именно НПСР выдвинул ГРУДИНИНА И ДРУГИХ В КАЧЕСТВЕ ВОЗМОЖНЫХ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ.
Левый фронт провел голосование по этим 5 кандидатурам, включив в список еще нескольких человек, большинство из которых вошли в состав так называемого НАРОДНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ОТ НПСР.
Поэтому не надо заливать про то, что было в начале КУРИЦА ИЛИ ЯЙЦО!
Кстати, все это нетрудно отследить просто посмотрев заседания НПСР И ГОЛОСОВАНИЕ ЛЕВОГО ФРОНТА.
Просто надо внимательнее смотреть и слушать.
Еще раз повторю - Левый фронт провел голосование 5 кандидатурам, которые были предложены на совещании НПСР.
Конечно, возможно то, что за ГРУДИНИНА ПРОГОЛОСОВАЛО БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО, СЫГРАЛО СВОЮ РОЛЬ.
НО, на мой взгляд главным аргументом является то, что ГРУДИНИНУ есть что показать людям. А именно его совхоз.
нюню написал 23.12.2017 19:37
Ни одного голоса написал 23.12.2017 19:37
нюню написал 23.12.2017 19:35
Имперец28 написал 23.12.2017 19:21
Зюганову звание почетный Председатель КПРФ и пусть отдыхает.
==========
Интересно, что Институт марксизма-ленинизма не смог обосновать на основе марксизма-ленинизма геронтократичность марксистско-ленинской идеологии...
уважаемый написал 23.12.2017 18:55
Счет на минуты уже..
Виктор + написал 23.12.2017 18:28
---------------------------------------
Если Грудинин будет позиционировать себя как общенародного кандидата, шансы у него есть. Лишь бы КПРФ не переусердствовала со своей партийной агитацией.
----------------------------------------------
Что в нем было крамольного?
Николай написал 23.12.2017 18:24
Голос Джельсомино написал 23.12.2017 18:05
В лад написал 23.12.2017 17:48
ммм написал 23.12.2017 17:36
Что-то все время хочется или революции или пончиков
Прекрасное далеко написал 23.12.2017 17:01
Цирк написал 23.12.2017 16:56
ТФК написал 23.12.2017 16:14
Идти и побеждать
И Грудинин победит
Другой вопрос захочет ли ворье показать эту победу
Хотя она будет очевидна
Замять эту победу будет хлопотно
Пассионарий написал 23.12.2017 16:12