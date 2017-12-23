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Московский листок

Набиуллина снимается в клипах и повторяет интонации Марии Антуанетты

Опубликовано 23.12.2017 в разделе комментариев 3

позор либералы инфляция центробанк весело

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что россиянам в силу привычки кажется, будто цены растут, а на самом деле инфляция в стране рекордно низкая. Об этом она рассказала в интервью на канале "Россия 24". Репортаж канала посвящен успехам в сдерживании цен: по ходу сюжета отмечается, что инфляция по сравнению с 2014 годом снизилась в шесть раз, также значительно ниже стала ключевая ставка, с помощью которой Центробанк регулирует стоимость кредитов. Россиянам обещают дешевую ипотеку и отмечают, что за год доллар совсем не подорожал.

Набиуллину просят объяснить, почему жители страны в это не верят. Глава Центробанка объясняет это психологическими причинами: по ее словам, в России слишком долго наблюдалась высокая инфляция, из-за этого гражданам все еще не верится в обратное.

Кроме того, прицел сбивают меняющиеся цены на фрукты и овощи: "Люди, в отличие от статистических органов, не фиксируют ежемесячно цены. И у них в памяти все равно есть уровень цен, который был, допустим, еще 2 года назад… И еще - товары ежедневных покупок, прежде всего, плодовоовощная продукция. Там цены в течение года очень колеблются, и люди, конечно, замечают рост цен больше, чем снижение цен".

Также в интервью Набиуллина говорит, как ей нравится клип о странном эффекте новых купюр достоинством 200 и 2000 рублей, выпущенных в обращение ранее в этом году.

От редакции: Эльвира напоминает того литературного персонажа, который какую бы песню ни пел - всё выходило на один лад. Вот и элитка сырьевой империи, все эти младолибералы, для которых приватизация есть синоним экономического роста, а инфляция измеряется только индексом колбасы - что ни споёт, что ни скажет, а выходит бессмертное Марии Антуанеттино "Нет хлеба? Пусть едят пирожные". Нет, если низкая инфляция и есть цена (которая растёт) - то я конечно же снимаю шляпу перед экономическим гением главы Центробанка. Только вот мне почему-то кажется, что лично для миллионерши Набиуллиной с её доходами - хлеб может стоить и 200, и 400 рублей, от этого её семейный бюджет не пострадает.

А вот поживи-ка ты, Антуанетта, то есть Эльвира, в Москве на зарплату (официальную, у меня и ведомость найдётся - товарищ сохранил, он работал от Центробанка в 15 минутах ходьбы, внутри Садового Кольца) в 16 тысяч рублей! А ценники растут и растут, а инфляция всё ниже и ниже, только вот зарплаты выше не становятся года так с 2013-го... Так что на инфляцию тем, кому и на еду едва хватает - откровенно плевать, им важно чтоб приход средств на карточку "Сбера" не совпадал с расходом в магазине, чтобы было ещё чем и за квартиру платить, и за детсадик. Впрочем, судя по промо-денежному клипачку, они-то все в угаре дискотеки девяностых - когда пилили страну не как сейчас и рельсы выползали из кармана страны. Смешные они, эти "эксперты" и центробанкиры - с них ещё хмелёк от кутежа "Русского пионера" на "Авроре" не слетел, их идол - "Мумий Тролль", и гимн себе они избрали соответствующий. "Уходим" - дизайном в евро, капиталами в ЕС, к любому чёрту из этой Рашки... А ведь сами по себе эти купюры - и есть инфляция, от которой отвлекают забытыми мелодиями "нашей молодости".

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 3
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Постройте в одной системе координат график производства и график инфляции
Ганьбу написал 23.12.2017 18:58
Как бы понятнее сказать, -- если остановить производство, то инфляция будет нулевая, так как в мире цены снижаются, а если там производство падает, то инфляция будет отрицательная в силу распродаж, аукционов
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Дайте ей тысячу рулонов эНтих купюр, пусть подтирается ими всю оставшуюся жизнь
В лад написал 23.12.2017 17:42
НаЁбулиной кажется, что она дЭвушка, а на самом деле рептилия, подчиненная МВФ.
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(без названия)
Рудольф написал 23.12.2017 16:51
Пожелаем ей судьбы .. этой самой Антуанетты!
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