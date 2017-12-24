"Украина нужна Америке только для войны с Россией"

Есть сразу две важных новости, извините, опять касаются Украины. Каждая из них сама по себе - так, не очень. Но все вместе представляют собой удивительный пасьянс, который очень немало говорит о текущей международной политике - применительно к нашим собственным интересам. Увы...

1. О принятом Вашингтоном решении поставить Украине "продвинутые оборонительные средства" сообщила в пятницу руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт. Ранее телеканал ABC сообщил, что президент США Дональд Трамп, как ожидается, одобрит поставку противотанкового оружия на сумму $47 млн.

2. Приостановить беспошлинный режим в отношении ряда товаров, изготовленных на Украине, решил президент США Дональд Трамп. Об этом говорится в опубликованном на сайте Белого дома письме президента Конгрессу. Режим беспошлинной торговли, о котором идет речь, действует в рамках программы Генеральной системы торговых преференций.

Получается, что состояние украинской экономики очень в малой степени интересует администрацию Трампа. А вот состояние вооруженного конфликта на востоке Украины - очень волнует, настолько, что США готовы поставлять летальное оружие, которое, совершенно очевидно, будет применяться и против граждан РФ.

То есть Украина должна быть нищей и озлобленной - естественно, на Россию, которая есть источник всех бед.

При этом Трамп не идет на открытый конфликт с Россией - наоборот, только что он предупредил лично Путина о готовящихся якобы терактах в родном городе российского лидера. А то, что сограждан Путина теперь будут убивать из американского оружия - это за кадром...

Чем, кстати, отвечает российская дипломатия на столь изощренную американскую политику? Пока ничем... Хотя казалось бы.

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А.Б.