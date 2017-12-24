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Московский листок

Украина нужна Америке только для войны с Россией

Опубликовано 24.12.2017 в разделе комментариев 5

украина америка оружие трамп
Украина нужна Америке только для войны с Россией

Есть сразу две важных новости, извините, опять касаются Украины. Каждая из них сама по себе - так, не очень. Но все вместе представляют собой удивительный пасьянс, который очень немало говорит о текущей международной политике - применительно к нашим собственным интересам. Увы...

1. О принятом Вашингтоном решении поставить Украине "продвинутые оборонительные средства" сообщила в пятницу руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт. Ранее телеканал ABC сообщил, что президент США Дональд Трамп, как ожидается, одобрит поставку противотанкового оружия на сумму $47 млн.

2. Приостановить беспошлинный режим в отношении ряда товаров, изготовленных на Украине, решил президент США Дональд Трамп. Об этом говорится в опубликованном на сайте Белого дома письме президента Конгрессу. Режим беспошлинной торговли, о котором идет речь, действует в рамках программы Генеральной системы торговых преференций.

Получается, что состояние украинской экономики очень в малой степени интересует администрацию Трампа. А вот состояние вооруженного конфликта на востоке Украины - очень волнует, настолько, что США готовы поставлять летальное оружие, которое, совершенно очевидно, будет применяться и против граждан РФ. 

То есть Украина должна быть нищей и озлобленной - естественно, на Россию, которая есть источник всех бед. 

При этом Трамп не идет на открытый конфликт с Россией - наоборот, только что он предупредил лично Путина о готовящихся якобы терактах в родном городе российского лидера. А то, что сограждан Путина теперь будут убивать из американского оружия - это за кадром...

Чем, кстати, отвечает российская дипломатия на столь изощренную американскую политику? Пока ничем... Хотя казалось бы. 

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А.Б.



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
3авиднов Никодим написал 24.12.2017 03:14
"летальное оружие будет применяться и против граждан РФ"
-
Не против граждан РФ, а против оккупантов-добровольцев приехавших в Даунбассию бандитствовать без паспортов и военных билетов.
Сам слышал на целевом инструктаже как старшие офицеры наказывали "добровольцам" паспорта и военные билеты не брать с собой.
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Re: Re:
3авиднов Никодим написал 24.12.2017 03:08
Такидакала ванючая, кто тябе в палате разрешает интернетом пользоваться?
Твою вонь прочитать сложнее чем сложный кроссворд разгадать.
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Re:
!!!!OQQQ---JA-TOTJA!!!& написал 24.12.2017 02:28
"Украина нужна Америке только для войны с Россией"
- Не совсем так! То таки амеры на Гордых Украх испытывают всякие подозрительные таки лекарства - то таки да! Чтобы зря своих негров-бездельников из гарлдема таки не расходовать... То таки да! в скором времени таки Гордому Укру, кака Собаке Павлова - будет поставлен памятник на территории Ветеринарной Акадаемии юса! То таки да!
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Re:
гоблен написал 24.12.2017 01:44
Так ведь и правильно писала. Или уже в 1952-м не началась Корейская война?
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(без названия)
златокудрый Ивашка написал 24.12.2017 01:17
"СССР нужен Америке только для войны с Гитлером" - писала Фолькишер Беобахтер в 1943 году...
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