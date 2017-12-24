М.Калашников: извинения Зюганову, наказ - Грудинину

Максим Калашников о выдвижении Павла Грудинина в кандидаты в президенты от КПРФ. Напоминание о том, что речь шла о выдвижении единого кандидата, а не партийного. Почему Зюганов так долго «тянул резину»?

От редакции: Есть, конечно, вопрос такой деликатный - если Грудинин "согласован" Администрацией президента, он все равно оппозиционный кандидат?

Ясно, что Грудинин не должен быть партийным кандидатом - так он и беспартийный, вообще-то... Но не очень понятно, чем его тогда выдвинула партия КПРФ?

Позволю себе вопроизвести мой сегодняшний комментарий на сайте РКРП.

"Выдвижение Грудинина показало, что у КПРФ после четверти века бесплодной деятельности не нашлось более подходящего лидера, чем мультимиллоинер-латифундист, выдвиженец "Единой России", доверенное лицо Путина и вообще беспартийный человек. Строго говоря, если бы КПРФ выдвинула Болдырева, тоже беспартийного, но хоть доверенное лицо Зюганова на прошлых выборах, он вполне мог пройти как общегражданский кандидат, за которого могут голосовать и сторонники некоммунистической оппозиции. Грудинин на эту роль явно не годится, скорее он вызовет расхождение мнений даже в ядерном электорате КПРФ. Вообще не очень понятно, зачем это надо самому Грудинину - он же вполне адекватный человек, и понимает, что шансов выиграть выборы у него нет, а вот получить все плевки справа и слева, наоборот, гарантия полная. И наверно власть захочет потом еще и сквитаться за некоторые неприятные моменты.

Ну и, конечно, в неловком положении оказался и Левый фронт, выступивший организатором фейковых "праймериз", которые стали поводом для непонятных политических манипуляций. На этом фоне, конечно, выдвижение Лисицыной выглядит в моральном плане куда выигрышней - не потребовалось ничего ни фальсифицировать, ни поступаться принципами, чтобы выдвинуть рабочего человека на высший пост в стране, именно так и должна, видимо, поступать коммунистическая партия, если бы в стране действительно проходили свободные выборы. Но вероятность регистрации товарища Лисицыной примерно такая же, как у победы господина Грудинина на "выборах", которые заранее уже объявлены референдумом о доверии Путину - то есть могут стать вообще последними выборами президента. И через какое-то небольшое время коммунистам придется решать вопрос об отношении к этим выборам заново, когда рабочего кандидата в бюллетене для голосования не окажется.

И мне представляется, что следовало бы внимательней прислушаться к предложению Пензенского отделения ОКП, которые напомнили, что каждый голос, отданный за буржуазного кандидата, приносит 20 рублей бюджетных денег какой-либо из партий. То есть это те деньги, которые отобрали у инвалидов и пенсионеров, и отдадут на стимулирование псевдопарламентской деятельности псевдооппозиции. Наши пензенские товарищи предлагают забирать бюллетени с собой или портить их, чтобы, во-первых, никакого "референдума о доверии" не получилось, а во вторых просто чтобы не тратить бюджетные деньги на прихвостней режима".

При этом ни к НПСР, ни к "Партии дела" претензий никаких нет - они выдвинули вполне классово близкого кандидата. Они продавили его прохождение через съезд полумертвой, но парламентской КПРФ (чем добили партию, хотя она сама этого еще не осознает до конца). Они на самом деле были совсем не против выдвижения Болдырева, но согласовать с Администрацией президента (привет "праймериз" Левого фронта) получилось Грудинина. Что получилось, то и прикупили - подход нормальный. Ну по ходу сняли с доски и Болдырева как перспективного кандидата от объединенной оппозиции, но он сам знал, на что идет...

В сухом остатке риск высокой явки на выборы Путина, которые объявлены уже "референдумом о доверии", то есть вполне могут стать последними президентскими выборами при этом режиме. И при нашей жизни заодно.

Анатолий Баранов