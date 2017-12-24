Куда шагает Левый Фронт?

В таком или чуть ином виде, но этот самый вопрос мне задают многие знакомые. Я, хоть и приглашён на съезд ЛФ 24-го, – к сожалению, быть не могу по сугубо территориальным обстоятельствам. Однако постараюсь дать себе и товарищам ответы на все вопросы, возникшие к концу 2017-го года. Рассуждения мои нельзя назвать рассуждениями постороннего: годы, которые наши товарищи провели в заключении, мы провели не в бездействии, но в активности на культурном и информационном фронте, благодаря чему ЛФ не был ни забыт, ни разрушен изнутри (хотя желающих такового исхода хватало и внутри и снаружи).
Итак, вопрос, задаваемый наиболее часто – что это были за праймериз, и кто выдумал страдать такой фигнёй. Я просто стоял в стороне с самого начала, изумлённо наблюдая подозрительную активность организации, которая всегда, и особенно в период 2011-2012 была явно против президента, конкретно против Путина, но (как надеялись и сторонники вне организации) и против института президентства, института сугубо буржуазного, связанного с процессами деградации советской и партийной власти (кто не помнит, ещё Михаил Горбачёв «переквалифицировАлся» из генсеков ЦК КПСС в президенты СССР, был такой парадокс на закате Союза). Какого чёрта привлекать так много внимания левой и патриотической интернет-аудитории к президентским выборам путём поиска «единого кандидата»? Что, позиция ЛФ в отношении всей вертикали власти как-то изменилась с момента удара этой власти по верхушке ЛФ? Видите, у меня-то было больше вопросов, чем у вас, считавших меня чуть ли не ответственным за эти странности…
Список «кандидатов от оппозиции» был, мягко говоря, странный, но даже в нём имелись достойные и, главное, идейно безупречные лидеры – те самые, соответствующие заглавию, именно оппозиционные лидеры. Да, их армии не столь велики сейчас, но всё же это были лидеры идейно мотивированных активистов, которые и составляют ту общественную альтернативу, что при определённых внешних условиях может стать уже революционной инициативой. Однако в результате загадочного голосования в среде этих самых идейно мотивированных, оппозиционных активистов (уж интернет-то у них никто не отнимет и никто не повлияет на выбор) – лидеров оппозиции с многолетней репутацией «отодвигает» никому неизвестный буржуа, связанный разве что с КПРФ (на его территории не раз проводились съезды этой партии). Что это, как не чудо из чудес. Проще говоря: как и какие революционеры могут голосовать за эксплуататора, выбирая при этом лучшего из себе подобных?
Извините, товарищи, что отвечаю вопросами на вопросы, но это, наверное, новое качество и ваших вопросов.
Для логики «развития» КПРФ, может, Грудинин – и венец электоральных чаяний, но вот для Левого Фронта, который не задницами в Госдуме, а на многолюдных улицах 2011-2012-го и потом на «шконках» завоёвывал свой вес в обществе, - он кто, классовый враг или тоже «коллега»? Каким образом застрельщик этих подозрительных праймериз (неплохой фон для очередного выдвижения Путина на пост Путина!), Левый Фронт оказался где-то в хвосте не КПРФ даже, а НПСР, поскольку буржуа Грудинин не спешит себя объявлять коммунистом?
Вопросы множатся, и это закономерно: если организация не даёт чёткого ответа на них на уровне программных документов и оценок политических событий, вопросы снизу захлёстывают не способные отвечать на них верхи. Эти вопросы просто утопят организацию – так как топила низовая инициатива Временное правительство, игравшее с революционной фразой, но ведшее откровенно буржуазную и антисоветскую (период март-сентябрь) политику в 1917-м.
Может, кто-нибудь объяснит мне «хитрый план» - во-первых участия в перевыборах президента, который упрятал наши товарищей в тюрьмы на почти пятилетку, а во-вторых, выдвижения даже в этих заведомо проигрышных выборах (играть по правилам противника – значит проиграть) далеко не альтернативного идеологически, не харизматичного даже, откровенного буржуа, то есть представителя того класса, против которого Левый Фронт всегда вёл непримиримую борьбу?
В кулуарах, а точнее подворотнях товарищи из Нового коммунистического движения (НКД), украшавшие эти самые подворотни граффити «Свободу Удальцову», но нынче уже покинувшие ЛФ, меня спрашивали на своём сленге: «Цезаря в тюрьме подменили?!»
Да нет, мы общались, Сергей тот же, настоящий - бодр и целеустремлён, полон планов на будущее, которое, наверное, видит не под пятой силовигархии…
Мне, однако, такие странности памятны и в 2012-м году, когда после однозначного неприятия итогов выборов в Госдуму, Сергей по мановению какой-то опять же невидимой руки, пошёл на встречу с Зюгановым в Фаланстере, на «встречу с писателями кандидата от КПРФ»… Я подробно разбираю этот немаловажный эпизод всего «периода Болотной оттепели» в продолжении «Поэмы Столицы», уделяю там внимание всем персонам протеста – однако приходится часто «уворовывать» оттуда некоторые мысли. Например – зачем надо было после неприятия итогов выборов в Госдуму, после выдвижения туда массами, а не выборами своих однозначных кандидатов (среди которых был и Удальцов), вдруг принимать даже не участие в выборах президентских, а поддерживать заведомо битого кандидата Зюганова?! Сергей имел тогда такой рейтинг, благодаря уличным акциям и серии акций «День Гнева», что Зюганов на его фоне просто терялся. Однако «сеанс переливания крови» состоялся у всех нас на глазах в Фаланстере, и Зюганов, подстраиваясь под осуждённый им «оранжевый протест» обещал быть вместе с нами (с Сергеем, в том числе, - и не он ли, не Зюганов ли потом на телекамеры, как в далёком 1993-м "граждане, оставайтесь дома", сказал «Ховорил я ему – Серёха, доихраисся!», эти кадры НТВ радостно потом повторял в своих сюжетах с судов). От ЛФ общество ждало тогда однозначного бойкота выборов – это не требовало никаких затрат даже на уровне оргресурса – «голосование ногами». Однако, вплетшись в поддержку Зюганова, а значит и Путина (опорой которого Зюганов был половину своей политической карьеры) – ЛФ тогда пошатнулся в глазах сомневающихся, но ищущих политической опоры…
Это, правда, не выглядело так тенденциозно, как нынешние праймериз с выдвижением «от левых» буржуя. Но всё равно – знающих и понимающих тогда это «переливание крови протеста в электоральный профит Зю» немало поразило. Что это было – политическая недальновидность или же какие-то закулисные игры «левопатриотических сил»? Поражение на Болотной майское – уже тогда определилось?
Ещё вопрос, который возник скорее у ветеранов ЛФ, нежели у людей, стоящих вне более чем десятилетие существующей организации (незарегистрированной, радикально оппозиционной, подвергавшейся репрессиям) – как в рядах ЛФ оказался с позором исключённый из него в 2005-м Кагарлицкий? Или кто-то подзабыл, что доклад «Штормовое предупреждение», написанный на небольшие кремлёвские деньжата Костина, закрыл перед ним шлагбаум в ЛФ? Или закрыл, но лишь на время, и теперь есть все основания не считать его околокремлёвским левым аналитиком (с которым, как и с его последователями, ЛФ даже судился)?
Правда, с тех пор и кремлёвские деньжата у «рабкора» Кагарлицкого закончились, и политический расклад в РФ менялся много раз, а Кагарлицкий оставался политпублицистом левого толка (независимо от состояния или вне-стояния от организаций), тут ещё можно как-то если не понять, то догадаться о сближении с «единожды солгавшим». Не от хорошей жизни обоих субъектов левого политикума, ясен пень…
Но вот откуда взялся в ЛФ Максим Шевченко, в прошлом явный либерал и колумнист «Независимой газеты» по тоже нелевой, мягко говоря, теме «религия», а в будущем, как многие птенцы этого гнезда (Миша Леонтьев, например) – откровенный путинист? Это тоже какой-то хитрый план «прозелитизма», переманивания под наши плакаты и знамёна революции контрреволюционных авторитетов? Почему возле прошедшего нелёгкое испытание путинскими застенками Удальцова видим мы на публичных фото не старых боевых товарищей (некоторые из них просто умерли), а незнакомых и политически чуждых нам «прохожих»? МЫ-то думали – сейчас Шевченко начнёт крыть события «левыми козырями», раскроется как дремавший доселе вулкан… А он взял и заступился за олигарха Керимова, вполне публично, и наше счастье, что никто из таблоидов не догадался приписать его членство в ЛФ к такой пробуржуазной охранительской позиции.
Ребята, это всё не во сне, это Левый ли Фронт?
Может, тихо влиться в фон довольно-таки многогранного путинизма эдакой «левой» грёзой о несбыточном будущем, да и забыть весь путь к баррикадам Болотной, а потом период реакции, за который организация всё же выстояла, не сдалась и не продалась?
Я специально не даю пока однозначных ответов. Я надеюсь, что ответы прозвучат из президиума, и будут они «к лучшему».
Но надеюсь, наболевшие и назревшие вопросы эти сегодня на Съезде буду «задавать» таким дистанционным образом не я один.
|
|
К--Р написал 24.12.2017 17:42
Правящий режим напрягает последние силы, чтобы поддержать на плаву умирающее российское коммунистическое движение. Без усилий нынешней власти коммунизм давно бы сдох, как в большинстве республик бывшего СССР, как во всех странах бывшего социалистического содружества.
Нынешний чекистский режим с тревогой смотрит на быстрое убывание коммунистического электората. Ему это совершенно не нужно. Окончательный крах компартии и близких к ней течений означает переформатирование всего партийно-политического пространства в России, а Кремль к этому не готов в силу ряда причин. Кремлю вообще не нужны никакие перемены, в том числе и перемены на партийно-политическом пространстве.
Коммунисты крайне важны для нынешней власти. Они генерируют очень важные для нее идеи изоляционизма (его путают с патриотизмом) и этатизма (его принято называть государственничеством). По сути, комдвижение России важный ресурс нынешней власти. Не случайно представители КПРФ не сходят с экранов федеральных каналов. И власть встревожена тем, что коммунистам это не помогает.
Тем более, по важнейшим вопросам, типа внешней политики, коммунисты вполне согласны с властью, даже еще больше требуют изоляционизма и милитаризма.
Где такое видано в мире, чтобы левые оппозиционеры не выступили против роста военных расходов? Нигде, кроме России. Значит, они либо не оппозиционеры, либо не левые, либо то и другое вместе. Где видано, чтобы левые оппозиционеры не признавали суверенитета соседних стран, оправдывали депортации народов в прошлом? Нигде, кроме России. Значит, они либо не оппозиционеры, либо не левые, либо то и другое вместе.
Вас, господа коммунисты, власть в беде не бросит. Никого из ваших лидеров не убьют выстрелом в спину, не выгонят из страны. Вы на Кремль должны молиться. Он ваша главная опора, а не трудовой народ, который давно плевать на вас хотел.
blackMuller написал 24.12.2017 14:46
Vpered написал 24.12.2017 14:22
За ночью всегда приходит день!
В лад написал 24.12.2017 13:54
Vpered написал 24.12.2017 13:42
олигархату и пятой колонны разворовать страну и развалить Россию! Пелена спала у народа , наконец, и путин уже даже на фоне
рукоплескающих рабочих не заморочит голову по вопросу истинной его роли в развале страны!
Все честные люди любящие свою родину должны отбросить свои разногласия и сбросить олигархическую банду! Их время закончилось!
Лис написал 24.12.2017 13:37
Мюнцер написал 24.12.2017 13:09
Вся штука в том, что и на голосовании Форума МСК лидировал тот же Грудинин и Болдырев. Это означает, что и с Форумом МСК что-то не так. Значит, читатели этого "левого" ресурса в большинстве своем никакие не левые - если они выбирают в кандидаты правых. Почему бы не поставить ребром вопрос - что Форум делает не так?
Сергей Копылов написал 24.12.2017 13:03
Реальную местную власть Советов нужно,вместе с 50% неосвобожденных от работы рабочих, именно рабочих.
-------------------------------------------------------------------
Да мед в ваши уста. Кто ж спорит! Но еще конкретнее примерно так и так https://forum-msk.org/material/economic/14111645.html
и так
https://yadi.sk/i/p1NzcHl_3JsVig
Pogarnik написал 24.12.2017 12:34
от крыс, которые заполнили все этажи государственности. Только скинув криминальный режим олигархата и восстановив конституцию
можно будет определяться с деталями. Когда дом горит не рассуждают , а тушат пожар!
Чагора написал 24.12.2017 12:21
Правдорубченко написал 24.12.2017 12:03
По секрету скажу: This is the beginning!
Все только начинается. Скоро к Грудинину начнет перебегать чиновничество и... сама АП!
Ну да, а куда им деваться? Трампуля в феврале прихлопнет офшорный олигархат, ну и, как вернуть населению российскому олигархические денежки?!
В любом случае важно быть подальше от сортира. Очевидно же.
Вся ваша беда в том, что вы мало читаете русскую классику, в частности, "Бориса Годунова".
Лис написал 24.12.2017 12:02
Sport написал 24.12.2017 11:59
Наглое игнорирование мнения подавляющего большинства россиян о бойкотировании мафиозных олимпийских игр убедило
колеблющихся избирателей не голосовать за путю, лжепатриота!!!!
Российская саночница Татьяна Иванова подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS)
«В понедельник мое дело будет направлено в CAS, мы обжалуем любое решение и пойдем до конца, сколько бы это не длилось. Мы добьемся своего и оставим свои медали при себе. Воины не сдаются, воины идут до конца! И побеждают!», —заявила Иванова.
Это настоящая русская спортсменка достойная России, в отличие от спортбизнесменов, которые ради бабла могут выступать
под любой тряпкой названной ненавистниками России знаменем.
Szanya написал 24.12.2017 11:22
============================
Во-первых, Левые Товарищи, те что организовали съезд, сами не знают куда шагать, по-крайней мере, они все никак громогласно не заявлят, что мы стремимся прийти к власти, и придем, любым конституционным путем. Во-вторых, Левые Товарищи, спокойно относятся, что их вполне обоснованно обвиняют в том что они занимают соглашательскую позицию по отношению к этой власти. Товарища Сергея один раз уже слили, и ничего парень проглотил, так что это если это не бег по кругу, с заранее известным результатом в рамках конструктивного сотрудничества с АП. В противном случае, все было бы по-другому, то есть, наблюдались попытки деятельности на перспективу, как пример, хотя бы поездки в регионы, налаживание оргработы по привлечению активистов готовых приехать в столицу на Форум Левых Сил, вспомните Украину, ведь там перед Майдане была проведена очень даже большая работа националистами, и в один прекрасный момент, когда трусоватая власть оказалась слаба, все очень удачно сработало, для нациналистов, так почему так не может сработать для Левых Товарищей. Все остальное, это трата времени.
отец Пигидий написал 24.12.2017 10:49
Для автора написал 24.12.2017 10:48
http://www.rusproject.org/node/1436
"Работа "оппозиционера", посменно. Квалификация не требуется."
Лис написал 24.12.2017 10:47
Почемукин написал 24.12.2017 10:37
===============
Того Союза, какой был уже долго, долго не будет. А Вы , какое отличие хотели бы видеть?
Реальную местную власть Советов нужно,вместе с 50% неосвобожденных от работы рабочих, именно рабочих.
левым - резервации и гетто. написал 24.12.2017 10:12
Сергей Копылов написал 24.12.2017 09:13
Ну, к примеру, вот тебя, Черный, спросят - ну и чем твой Советский Союз будет отличаться от прежнего?.. Ничем?!.. Ну тогда он опять рухнет. Тогда будут опять новые ПУтины-Удальцовы-Грудинины. В этом все дело! В идеологии. А какая идеология у "Левого Фронта"?.. Никто толком не знает. Вот ваше коренное больное место. А все остальное - суета и следствия.