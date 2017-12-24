Куда шагает Левый Фронт?

В таком или чуть ином виде, но этот самый вопрос мне задают многие знакомые. Я, хоть и приглашён на съезд ЛФ 24-го, – к сожалению, быть не могу по сугубо территориальным обстоятельствам. Однако постараюсь дать себе и товарищам ответы на все вопросы, возникшие к концу 2017-го года. Рассуждения мои нельзя назвать рассуждениями постороннего: годы, которые наши товарищи провели в заключении, мы провели не в бездействии, но в активности на культурном и информационном фронте, благодаря чему ЛФ не был ни забыт, ни разрушен изнутри (хотя желающих такового исхода хватало и внутри и снаружи).

Итак, вопрос, задаваемый наиболее часто – что это были за праймериз, и кто выдумал страдать такой фигнёй. Я просто стоял в стороне с самого начала, изумлённо наблюдая подозрительную активность организации, которая всегда, и особенно в период 2011-2012 была явно против президента, конкретно против Путина, но (как надеялись и сторонники вне организации) и против института президентства, института сугубо буржуазного, связанного с процессами деградации советской и партийной власти (кто не помнит, ещё Михаил Горбачёв «переквалифицировАлся» из генсеков ЦК КПСС в президенты СССР, был такой парадокс на закате Союза). Какого чёрта привлекать так много внимания левой и патриотической интернет-аудитории к президентским выборам путём поиска «единого кандидата»? Что, позиция ЛФ в отношении всей вертикали власти как-то изменилась с момента удара этой власти по верхушке ЛФ? Видите, у меня-то было больше вопросов, чем у вас, считавших меня чуть ли не ответственным за эти странности…

Список «кандидатов от оппозиции» был, мягко говоря, странный, но даже в нём имелись достойные и, главное, идейно безупречные лидеры – те самые, соответствующие заглавию, именно оппозиционные лидеры. Да, их армии не столь велики сейчас, но всё же это были лидеры идейно мотивированных активистов, которые и составляют ту общественную альтернативу, что при определённых внешних условиях может стать уже революционной инициативой. Однако в результате загадочного голосования в среде этих самых идейно мотивированных, оппозиционных активистов (уж интернет-то у них никто не отнимет и никто не повлияет на выбор) – лидеров оппозиции с многолетней репутацией «отодвигает» никому неизвестный буржуа, связанный разве что с КПРФ (на его территории не раз проводились съезды этой партии). Что это, как не чудо из чудес. Проще говоря: как и какие революционеры могут голосовать за эксплуататора, выбирая при этом лучшего из себе подобных?

Извините, товарищи, что отвечаю вопросами на вопросы, но это, наверное, новое качество и ваших вопросов.

Для логики «развития» КПРФ, может, Грудинин – и венец электоральных чаяний, но вот для Левого Фронта, который не задницами в Госдуме, а на многолюдных улицах 2011-2012-го и потом на «шконках» завоёвывал свой вес в обществе, - он кто, классовый враг или тоже «коллега»? Каким образом застрельщик этих подозрительных праймериз (неплохой фон для очередного выдвижения Путина на пост Путина!), Левый Фронт оказался где-то в хвосте не КПРФ даже, а НПСР, поскольку буржуа Грудинин не спешит себя объявлять коммунистом?

Вопросы множатся, и это закономерно: если организация не даёт чёткого ответа на них на уровне программных документов и оценок политических событий, вопросы снизу захлёстывают не способные отвечать на них верхи. Эти вопросы просто утопят организацию – так как топила низовая инициатива Временное правительство, игравшее с революционной фразой, но ведшее откровенно буржуазную и антисоветскую (период март-сентябрь) политику в 1917-м.

Может, кто-нибудь объяснит мне «хитрый план» - во-первых участия в перевыборах президента, который упрятал наши товарищей в тюрьмы на почти пятилетку, а во-вторых, выдвижения даже в этих заведомо проигрышных выборах (играть по правилам противника – значит проиграть) далеко не альтернативного идеологически, не харизматичного даже, откровенного буржуа, то есть представителя того класса, против которого Левый Фронт всегда вёл непримиримую борьбу?

В кулуарах, а точнее подворотнях товарищи из Нового коммунистического движения (НКД), украшавшие эти самые подворотни граффити «Свободу Удальцову», но нынче уже покинувшие ЛФ, меня спрашивали на своём сленге: «Цезаря в тюрьме подменили?!»

Да нет, мы общались, Сергей тот же, настоящий - бодр и целеустремлён, полон планов на будущее, которое, наверное, видит не под пятой силовигархии…

Мне, однако, такие странности памятны и в 2012-м году, когда после однозначного неприятия итогов выборов в Госдуму, Сергей по мановению какой-то опять же невидимой руки, пошёл на встречу с Зюгановым в Фаланстере, на «встречу с писателями кандидата от КПРФ»… Я подробно разбираю этот немаловажный эпизод всего «периода Болотной оттепели» в продолжении «Поэмы Столицы», уделяю там внимание всем персонам протеста – однако приходится часто «уворовывать» оттуда некоторые мысли. Например – зачем надо было после неприятия итогов выборов в Госдуму, после выдвижения туда массами, а не выборами своих однозначных кандидатов (среди которых был и Удальцов), вдруг принимать даже не участие в выборах президентских, а поддерживать заведомо битого кандидата Зюганова?! Сергей имел тогда такой рейтинг, благодаря уличным акциям и серии акций «День Гнева», что Зюганов на его фоне просто терялся. Однако «сеанс переливания крови» состоялся у всех нас на глазах в Фаланстере, и Зюганов, подстраиваясь под осуждённый им «оранжевый протест» обещал быть вместе с нами (с Сергеем, в том числе, - и не он ли, не Зюганов ли потом на телекамеры, как в далёком 1993-м "граждане, оставайтесь дома", сказал «Ховорил я ему – Серёха, доихраисся!», эти кадры НТВ радостно потом повторял в своих сюжетах с судов). От ЛФ общество ждало тогда однозначного бойкота выборов – это не требовало никаких затрат даже на уровне оргресурса – «голосование ногами». Однако, вплетшись в поддержку Зюганова, а значит и Путина (опорой которого Зюганов был половину своей политической карьеры) – ЛФ тогда пошатнулся в глазах сомневающихся, но ищущих политической опоры…

Это, правда, не выглядело так тенденциозно, как нынешние праймериз с выдвижением «от левых» буржуя. Но всё равно – знающих и понимающих тогда это «переливание крови протеста в электоральный профит Зю» немало поразило. Что это было – политическая недальновидность или же какие-то закулисные игры «левопатриотических сил»? Поражение на Болотной майское – уже тогда определилось?

Ещё вопрос, который возник скорее у ветеранов ЛФ, нежели у людей, стоящих вне более чем десятилетие существующей организации (незарегистрированной, радикально оппозиционной, подвергавшейся репрессиям) – как в рядах ЛФ оказался с позором исключённый из него в 2005-м Кагарлицкий? Или кто-то подзабыл, что доклад «Штормовое предупреждение», написанный на небольшие кремлёвские деньжата Костина, закрыл перед ним шлагбаум в ЛФ? Или закрыл, но лишь на время, и теперь есть все основания не считать его околокремлёвским левым аналитиком (с которым, как и с его последователями, ЛФ даже судился)?

Правда, с тех пор и кремлёвские деньжата у «рабкора» Кагарлицкого закончились, и политический расклад в РФ менялся много раз, а Кагарлицкий оставался политпублицистом левого толка (независимо от состояния или вне-стояния от организаций), тут ещё можно как-то если не понять, то догадаться о сближении с «единожды солгавшим». Не от хорошей жизни обоих субъектов левого политикума, ясен пень…

Но вот откуда взялся в ЛФ Максим Шевченко, в прошлом явный либерал и колумнист «Независимой газеты» по тоже нелевой, мягко говоря, теме «религия», а в будущем, как многие птенцы этого гнезда (Миша Леонтьев, например) – откровенный путинист? Это тоже какой-то хитрый план «прозелитизма», переманивания под наши плакаты и знамёна революции контрреволюционных авторитетов? Почему возле прошедшего нелёгкое испытание путинскими застенками Удальцова видим мы на публичных фото не старых боевых товарищей (некоторые из них просто умерли), а незнакомых и политически чуждых нам «прохожих»? МЫ-то думали – сейчас Шевченко начнёт крыть события «левыми козырями», раскроется как дремавший доселе вулкан… А он взял и заступился за олигарха Керимова, вполне публично, и наше счастье, что никто из таблоидов не догадался приписать его членство в ЛФ к такой пробуржуазной охранительской позиции.

Ребята, это всё не во сне, это Левый ли Фронт?

Может, тихо влиться в фон довольно-таки многогранного путинизма эдакой «левой» грёзой о несбыточном будущем, да и забыть весь путь к баррикадам Болотной, а потом период реакции, за который организация всё же выстояла, не сдалась и не продалась?

Я специально не даю пока однозначных ответов. Я надеюсь, что ответы прозвучат из президиума, и будут они «к лучшему».

Но надеюсь, наболевшие и назревшие вопросы эти сегодня на Съезде буду «задавать» таким дистанционным образом не я один.