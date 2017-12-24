В омской многоэтажке взорвался незаконно установленный газовый баллон, ожоги получила домохозяйка

В Омске произошел взрыв газа в жилом многоэтажном доме в Центральном округе города. Прокуратура области сообщила, что баллоном жильцы квартиры на 10-м этаже пользовались незаконно.
Взрывной волной выбило две панели. Женщина, проживающая в квартире, где произошел взрыв, госпитализирована с ожогами, угрозы для ее жизни нет. Эвакуированные жильцы размещены на ночь в гостинице. В воскресенье специалисты начнут обследование дома комплексом "Струна", чтобы выяснить, угрожает ли ему обрушение.
Как передает "Интерфакс", прокуратура подчеркнула, что новостройка была введена в эксплуатацию несколько месяцев назад, дом не был газифицирован.
Помимо действий жильцов, прокуратура также намерена проверить "законность действий уполномоченных лиц в части организации подачи газа в жилой дом".
Напомним, аналогичный инцидент с баллоном имел место и в Томске, в 2012-м году. Тогда следственные органы СКР по Томской области возбудили уголовное дело по факту взрыва в многоэтажном жилом доме в Томске, дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил техники безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Как рассказал журналистам губернатор Томской области Сергей Жвачкин, в результате взрыва без крыши над головой остались более 94 человека.
"Пострадала 41 квартира, 94 жителя нуждаются в жилье", - сказал С.Жвачкин.
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новостройка - а жить в ней не опасно? написал 24.12.2017 15:58
Следователи проверят газовую службу - дело правильное. Заметьте: дом - новостройка, заселен пару месяцев назад. Взрывом выбило две панели. Надо проверять качество крепежа панелей и поднимать приемо-сдаточную документацию дома в эксплуатацию.
Сказка такая была про поросят-строителей. Три поросенка домики строили. Два поросенка не хотели тратить много сил и времени на стройку: Ниф-Ниф построил домик из соломы, Нуф-Нуф - из прутьев и листьев. Только Наф-Наф, вложившись по полной, построил домик из камня. Злой волк разрушил домики Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа одним дуновением, только домик Наф-Нафа выдержал нападение волка. Строители эту сказку должны периодически перечитывать.