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Московский листок

На пятом слёте председателей партийных ячеек ТПК Ким Чен Ын отметил, что оптимизм помогает вершить историю

Опубликовано 24.12.2017 в разделе комментариев 2

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На пятом слёте председателей партийных ячеек ТПК Ким Чен Ын отметил, что оптимизм помогает вершить историю

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян способен уйти от любых санкций - так он прокомментировал решение Совбеза ООН по очередному ужесточению режима ограничений. МИД в очередной раз призвал США отказаться от агрессивной политики, которая вынудит Северную Корею и дальше укреплять ядерную мощь.

Ким Чен Ын выступал на закрытии собрания председателей ячеек Трудовой партии Кореи. Речь транслировало Центральное телевидение КНДР. Руководитель государства заявил о махинациях США, которые привели к усилению санкций: "США и вражеские силы горячо вовлечены в махинации, связанные с давлением и санкциями в отношении нашей страны. Однако, придерживаясь курса нашей партии, мы сможем уйти от любых санкций и провокаций со стороны врагов". (Цитата по ТАСС.)

Кроме того, Ким Чен Ын пригрозил США: "То, что мы сделали до настоящего времени - это только начало. Мы намерены и дальше продолжать развивать нашу стратегию".

Товарищ председатель ТПК сказал, что партия проводит 5-й в истории слет председателей партийных ячеек ТПК в обстановке трудной, напряженной борьбы на всех фронтах за осуществление великого дела социализма под знаменем кимирсенизма-кимчениризма.  Он отметил, что великий вождь и великий Полководец ранее осветили своей партийной работой генеральную линию строительства партии, набольшее значение придавая строительству первичных организаций и принимали первостепенные меры для укрепления первичных парторганизаций, в том числе ячеек.

Великий Полководец при жизни всегда говорил, что идейно-организационная прочность и мощь партии, последовательное претворение в жизнь курса и линии партии гарантируются только партийной ячейкой. И Полководец указал, что работа по укреплению ячейки, первичной организации партии, является самой важной работой для обеспечения авторитета ТПК, для идейно-организационного укрепления нашей партии, повышения боеспособности.

Председатель ТПК подчеркнул, что ЦК созвал 5-й слет председателей партийных ячеек ТПК для того чтобы достичь нового поворота в ячейковой работе в соответствии с требованием развития революции. В 5-м созыве красной линией проходит генеральная стратегия строительства партии и придание наибольшего значения первичным организациям.

Председатель ТПК от имени участников слета, председателей всей партии и всех членов партии, воздал глубочайшую честь и бесконечную славу великому вождю товарищу Ким Ир Сену и великому руководителю товарищу Ким Чен Иру, которые своей незаурядной проницательностью и выдающейся руководящей работой выдвинули оригинальные идеи строительства партии, развивали и укрепляли партию, глубоко укорененную в гуще народных масс - превратили её в непобедимый боевой штаб и победоносную, стальную партию.

Председатель ТПК сказал, что стремительное развитие ядерных вооруженных сил Республики в последние время оказывает большое влияние на мировую политику, стратегическую обстановку. Он изложил общее международное политическое положение вокруг корейского полуострова. Также подчеркнул, что достижения Республики, выросшей стремительно в стратегическое социалистическое государство, способное нанести практическую ядерную угрозу США, никто в мире не может отрицать.

Товарищ Ким Чен Ын отметил, что на пути ТПК и КНДР вперёд лежат серьезные вызовы, но долг партийцев не падать духом и не бояться, а наоборот оптимистично смотреть на продвижение и развитие революции при такой обстановке.

Сложившееся нынешнее положение становится хорошим моментом, для того чтобы все сильнее объединяться и собственными силами развиваться во всех областях под знаменем преобразования на основе чучхе и самостоятельности, подчеркнул председатель ТПК: "С оптимизмом и верой в будущее должны бороться за углубление социалистического пути все члены ячеек ТПК".

На днях ЦК подытожил и анализировал субъективные и объективные условия развития революции, провел второй пленум ЦК 7-го созыва и выдвинул грандиозный, тщательный план и наметил оригинальный тактико-стратегический курс для ускорения всестороннего прогресса в КНДР.

Председатель ТПК с гордостью отметил, что весь народ, всем сердцем поддерживая боевой призыв партии, откликнулся на мирный и военно-технический трудовой призыв и непрерывно добивается больших успехов и перемен в борьбе за выполнение решений 7-го съезда партии.

При нехватках, при всяких трудностях и испытаниях, орбушенных на КНДР вследствие подлых антиреспубликанских происков врагов -члены ТПК последовательно осуществляли революционную линию самостоятельности, независимости и самообороны, и блестяще совершили исторически великое дело усовершенствования государственных ядерных военных сил, и все прочнее укрепляли фундамент социалистической самостоятельной экономики и экономическую структуру самообеспеченности. Так же члены ТПК всесторонне развивают социалистическую культуру, всё сильнее разжигая пламя культурной революции.

В нынешнем году в ведущих отраслях народного хозяйства скачкообразно увеличены единицы выполнения годового плана, совершен перелом в производстве зерна и фруктов. Своими силами и техникой производили грузовики, тракторы и опытные образцы сельхозмашин нового типа, многие заводы легкой промышленности реконструированы и модернизованы, и производят многие качественные товары ширпотреба.

Несмотря на злейшие санкции и нажим, угрожающие существованию государства и народа, без секунды застоя энергично, форсированно ведётся строительство социалистической державы. Это чудо истории, и абсолютная вера народа великой нашей партии все крепче, как единодушие партии и народных масс.

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Всего комментариев к статье: 2
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Кому передать власть по наследству..............................(Размышление В.В.П.)
В лад написал 24.12.2017 17:02
Буш старший- Бушу младшему, Отец Кадыров-сыну Рамзану, Гейдар Алиев-сыну и т.д. и т.п. ДеРЬмократия!!!
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(без названия)
Лис написал 24.12.2017 16:08
Ким просто умный.Он понимает что нельзя изображать из себя "наше все" если все твое бабло лежит в панамских оффшорах.
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