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Московский листок

Москвичи провели несанкционированный сход "за Лермонтовым" вопреки угрозам полицаев

Опубликовано 24.12.2017 в разделе комментариев 1

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Москвичи провели несанкционированный сход "за Лермонтовым" вопреки угрозам полицаев

Столичная полиция усилила меры безопасности в районе Лермонтовского сквера в Москве, где проходит несогласованная акция, организованная главой муниципального округа Красносельский Ильей Яшиным.

Как передает корреспондент "Интерфакса", сквер, где собираются люди, оцеплен полицией. Сотрудники правоохранительных органов в мегафон призывают освободить дорогу и не мешать проходу граждан. Они напоминают, что мероприятие не согласовано. На месте также дежурит несколько автозаков. Люди собрались вокруг памятника Лермонтову.

Ранее столичные прокуроры предостерегли Яшина о недопустимости проведения 24 декабря несогласованного массового мероприятия. Об этом сообщила "Интерфаксу" в воскресенье руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова. "Сегодня глава муниципального округа Красносельский Яшин издал распоряжение о проведении с 15 до 18 часов 24 декабря на территории сквера Лермонтовской площади в Москве фактически несанкционированного митинга под видом собрания жителей муниципального округа", - сказала она.

По ее словам, мещанский межрайонный прокурор столицы внес Яшину предостережение о недопустимости нарушения действующего законодательства и предупредил об установленной законом ответственности.

Ранее глава муниципального округа Москвы Красносельский Илья Яшин сообщил, что в связи с запретом акции в виде праздника "День свободных выборов" в Лермонтовском сквере, он в воскресенье издал распоряжение о проведении там же собрания жителей округа.

Он заявил, что такого рода мероприятие не требует согласования со столичными властями. "Праздник нам провести не дали, поэтому, к сожалению, мы не сможем организовать концертную программу", - сказал также Яшин "Интерфаксу".

Со своей стороны руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников заявил "Интерфаксу", что распоряжение Яшина противоречит закону, поскольку такие документы должны издаваться и обнародоваться в СМИ не позднее, чем за 20 дней до мероприятия.

Отметим, что страсти накаляются и в других районах Москвы Собянинской. Устав от бесконечной лжи и невыполненных обещаний заммэра, дольщики ЖК «Царицыно» вышли на митинг. К ним присоединились владельцы недостроенных квартир из Щербинки, Новокосино, Сходни, Химок, Кокошкино, ЖК «Академ-Палас», «Терлецкий парк» и других комплексов. Несмотря на непогоду и снег, акция собрала около тысячи человек. 

В частности, митингующие напомнили Хуснуллину его обещания, что стройка в «Царицыно» возобновится в ближайшее время. Однако с тех пор на крупнейшем долгострое столицы появлялись от силы 10-15 рабочих — явно недостаточно, чтобы достроить этот огромный комплекс зданий. 

Проклиная московские власти, протестующие вынесли чучело главы стройкомплекса с плакатом «Не начнете строить — сожжем на Масленницу» (которая, к слову, состоится всего за месяц до выборов президента). Они также подписали резолюцию с обращением к Путину принять участие в решении их проблем. В резолюции они, первым делом, попросили достроить их квартиры, а затем – наказать ответственных лиц. В частности, отстранить от должностей мэра Москвы и его заместителя по строительству.

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Всего комментариев к статье: 1
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Лис написал 24.12.2017 17:19
Вся власть Советам!!!
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