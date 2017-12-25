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Московский листок

"Путин слышит", поэтому "Справедливая Россия" не идет на выборы

Опубликовано 25.12.2017 в разделе комментариев 4

путин выборы
"Путин слышит", поэтому "Справедливая Россия" не идет на выборы

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил после заседания партийного президиума центрального совета, что своего кандидата на предстоящие выборы президента РФ эта партия выдвигать не будет. Вместо этого справедливоросы поддержат кандидатуру действующего главы государства Владимира Путина, поскольку президент «слышит их, а они это видят».

Это хорошо, что президент слышит "Справедливую Россию", там наверно тысяч двадцать членов. Хорошо бы, конечно, чтобы он так же хорошо слышал и остальные 145 миллионов граждан РФ, но похоже народу слишком много, шумят... Не слышно.

Новость, конечно, не сильно новая - просто то, что было известно "в кулуарах", объявлено официально. Как я понимаю, для одного единственного лица, "которое слышит".

Всем остальным не интересно.

Вот только зачем даже Путину нужна партия, которая, будучи двойником "Единой России", даже явки ему добавить не способна?

Это "эсерам" надо было выдвигать Грудинина, он им классово и ментально близок, а в КПРФ выглядит, как корова под седлом. А КПРФ выдвигать если не Зюганова, то хотя бы кого-то из партийного руководства, ну хоть члена партии. Тогда было бы похоже на выборы. А сейчас похоже на кремлевскую разводку лохов.

Но тут как раз все честно - похоже на разводку, потому что разводка и есть.

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 4
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Поляризационный выбор сделан
Политкритикан написал 25.12.2017 04:15
Справедливоросы вместе с Мироновым сделали ставку на поддержку режима. Они видят, что при такой избирательной системе с ее фильтрами, каруселями и вбросами, подсчетом, от избирателей мало что зависит, а кормиться хочется. И выбор между интересами страны, большинства народа и кормушкой, выпал в пользу кормушки. Едросы, понятно, поддерживают Путина, как гаранта сохранения статус кво режима в стране. После выборов Путина, если он останется во власти, вступят в действие новации увеличивающие поборы и налоги, ухудшающие жизнь простого народа и через некоторое время, результат сохранения статус кво, результат рулежа коипрадорской власти с либералистическим Правительством, скажется на народе так, что Справедливоросы встанут на одну доску с Единоросами, и в случае ликвидации влияния узурпаторов на выборный процесс (эволюционно или революционно), политических перспектив у них не будет. А вот Жирик в какой то степени молодец, промеж проскочит, при любом раскладе, де я не за тех или иных, я не против, но я за себя!
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(без названия)
3авиднов Никодим написал 25.12.2017 02:59
Сережка-многоженец-ловелас и лизоблюд правильно делает - на первом месте у человека должны стоять свои личные, низменные потребности и не нада этого стесняться.
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Анекдот
про Путина написал 25.12.2017 02:52
Во время своей 4-й избирательной кампании Путин решил стать самовыдвиженцем с программой "Ко мне, бандерлоги!"
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Какая же это тогда Справедливая Россия?
Юлия. написал 25.12.2017 01:06
Справедливая Россия , похоже, только изображала оппозицию существующей власти, чтобы отобрать голоса у Коммунистов и ЛДПР на предыдущих выборах. Так громко критиковали, а как подошел момент проявиться и действовать,решили подставить плечо тому, чью политику еще недавно называли несправедливой.Если бы они действительно были за справедливость, то поддержали бы Грудинина. В отличии от власти, которая откровенно стоит на защите интересов крупного капитала и 20 лет кормит народ обещаниями, которые никто не собирается выполнять, а Грудинин сумел даже в наших реалиях создать "островок" социальной справедливости. У мира есть единственный путь развития - социально-справедливый с бережным отношением к планете Земля, чтобы сохранить ее для потомков. Капитализм со своей безудержной жаждой наживы, безмерным грабежом Земли неизбежно и с огромной скоростью приближает ее уничтожение. Так что думаю, что Грудинин - наш шанс спасти страну и человечество, так как Россия , если она справедливая, является примером и центром объединения народов.
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