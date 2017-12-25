"Путин слышит", поэтому "Справедливая Россия" не идет на выборы

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил после заседания партийного президиума центрального совета, что своего кандидата на предстоящие выборы президента РФ эта партия выдвигать не будет. Вместо этого справедливоросы поддержат кандидатуру действующего главы государства Владимира Путина, поскольку президент «слышит их, а они это видят».

Это хорошо, что президент слышит "Справедливую Россию", там наверно тысяч двадцать членов. Хорошо бы, конечно, чтобы он так же хорошо слышал и остальные 145 миллионов граждан РФ, но похоже народу слишком много, шумят... Не слышно.

Новость, конечно, не сильно новая - просто то, что было известно "в кулуарах", объявлено официально. Как я понимаю, для одного единственного лица, "которое слышит".

Всем остальным не интересно.

Вот только зачем даже Путину нужна партия, которая, будучи двойником "Единой России", даже явки ему добавить не способна?

Это "эсерам" надо было выдвигать Грудинина, он им классово и ментально близок, а в КПРФ выглядит, как корова под седлом. А КПРФ выдвигать если не Зюганова, то хотя бы кого-то из партийного руководства, ну хоть члена партии. Тогда было бы похоже на выборы. А сейчас похоже на кремлевскую разводку лохов.

Но тут как раз все честно - похоже на разводку, потому что разводка и есть.

Анатолий Баранов