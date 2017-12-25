24 декабря в Пензе около двухсот обманутых дольщиков ОАО «Пензастрой» и ЗАО «Декор-Трейд» вышли на митинг протеста. Многие пришли на митинг вместе с детьми. Акция состоялась в местном гайд-парке, сквере Дзержинского. Всего собралось около 200 человек, как дольщиков, так и сочувствующих. Было много гражданских активистов и журналистов, но пока информация о митинге размещена всего на двух сайтах.

При этом общее количество потенциальных обманутых дольщиков в Пензе – 1532, но накануне власти предприняли экстренные меры по «разделению толпы» – провели несколько локальных встреч с дольщиками, на которых убеждали не ходить на митинг.

Самое интересное – в Федеральном Реестре обманутых дольщиков в Пензе числится всего лишь… 19 (девятнадцать) человек! И сейчас очень важно, чтобы информация об их истинном количестве дошла до самого верха.

Местное отделение ОКП также приняло участие в митинге – развернули флаг, общались с народом, раздавали газету «Новая альтернатива».

Два сайта, указанные в тексте

«Бездомный полк» вышел на митинг

http://leftpenza.ru/news/bezdomnyj_polk_vyshel_na_miting/2017-12-24-1333

Более 150 дольщиков на митинге в Пензе потребовали достроить их дома

https://penzanews.ru/society/122247-2017

Гимн, исполнявшийся на митинге

Белорусский вокзал. Или Пенза-1

(под музыку из к/ф «Белорусский вокзал»)

Мы деньги принесли. Сказали, что учтут

И власть дала гарантии, что будет дом наш тут.

Меня и моего соседа

Тревожит обещаний дым

И значит, нам нужна одна победа,

Одна на всех, мы за ценой не постоим,

Одна на всех, мы за ценой не постоим.

Нас ждёт процесс судебный,

Да ипотечный долг,

Услышьте нас! На улицах отдельный

Подмогу ждёт от вас Бездомный полк,

Подмогу ждёт от вас Бездомный полк.

Велела наша власть долёвку страховать,

И вот случился кризис, а денег не видать.

Отписками из кабинета

Бьёт пулемёт неутомим.

И значит, нам нужна одна победа,

Одна на всех, мы за ценой не постоим,

Одна на всех, мы за ценой не постоим.

Нас ждёт процесс судебный,

Да ипотечный долг,

Услышьте нас! На улицах отдельный

Подмогу ждёт от вас Бездомный полк,

Подмогу ждёт от вас Бездомный полк.

Ни дома, ни угла. Хотя моя семья

Зарплатой кормит вас со съёмного жилья.

И вместо помощи – запреты,

Отказы тоном деловым.

И нынче нам нужна одна победа,

Одна на всех, мы за ценой не постоим,

Одна на всех, мы за ценой не постоим.

Нас ждёт процесс судебный,

Да ипотечный долг,

Услышьте нас! На улицах отдельный

Подмогу ждёт от вас Бездомный полк,

Подмогу ждёт от вас Бездомный полк.