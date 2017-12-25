Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Бездомный полк" вышел на митинг

Опубликовано 25.12.2017 автором Павел Арзамасцев в разделе комментариев 0

митинг окп пенза
"Бездомный полк" вышел на митинг

24 декабря в Пензе около двухсот обманутых дольщиков ОАО «Пензастрой» и ЗАО «Декор-Трейд» вышли на митинг протеста. Многие пришли на митинг вместе с детьми. Акция состоялась в местном гайд-парке, сквере Дзержинского. Всего собралось около 200 человек, как дольщиков, так и сочувствующих. Было много гражданских активистов и журналистов, но пока информация о митинге размещена всего на двух сайтах.

При этом общее количество потенциальных обманутых дольщиков в Пензе – 1532, но накануне власти предприняли экстренные меры по «разделению толпы» – провели несколько локальных встреч с дольщиками, на которых убеждали не ходить на митинг.

Самое интересное – в Федеральном Реестре обманутых дольщиков в Пензе числится всего лишь… 19 (девятнадцать) человек! И сейчас очень важно, чтобы информация об их истинном количестве дошла до самого верха.

Местное отделение ОКП также приняло участие в митинге – развернули флаг, общались с народом, раздавали газету «Новая альтернатива».

 

Два сайта, указанные в тексте

«Бездомный полк» вышел на митинг

http://leftpenza.ru/news/bezdomnyj_polk_vyshel_na_miting/2017-12-24-1333

Более 150 дольщиков на митинге в Пензе потребовали достроить их дома

https://penzanews.ru/society/122247-2017

 

Гимн, исполнявшийся на митинге

Белорусский вокзал. Или Пенза-1

(под музыку из к/ф «Белорусский вокзал»)

 

Мы деньги принесли. Сказали, что учтут

И власть дала гарантии, что будет дом наш тут.

Меня и моего соседа

Тревожит обещаний дым

И значит, нам нужна одна победа,

Одна на всех, мы за ценой не постоим,

Одна на всех, мы за ценой не постоим.

 

Нас ждёт процесс судебный,

Да ипотечный долг,

Услышьте нас! На улицах отдельный

Подмогу ждёт от вас Бездомный полк,

Подмогу ждёт от вас Бездомный полк.

 

Велела наша власть долёвку страховать,

И вот случился кризис, а денег не видать.

Отписками из кабинета

Бьёт пулемёт неутомим.

И значит, нам нужна одна победа,

Одна на всех, мы за ценой не постоим,

Одна на всех, мы за ценой не постоим.

 

Нас ждёт процесс судебный,

Да ипотечный долг,

Услышьте нас! На улицах отдельный

Подмогу ждёт от вас Бездомный полк,

Подмогу ждёт от вас Бездомный полк.

 

Ни дома, ни угла. Хотя моя семья

Зарплатой кормит вас со съёмного жилья.

И вместо помощи – запреты,

Отказы тоном деловым.

И нынче нам нужна одна победа,

Одна на всех, мы за ценой не постоим,

Одна на всех, мы за ценой не постоим.

 

Нас ждёт процесс судебный,

Да ипотечный долг,

Услышьте нас! На улицах отдельный

Подмогу ждёт от вас Бездомный полк,

Подмогу ждёт от вас Бездомный полк.



Рейтинг:   4.00,  Голосов: 4
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы занимаетесь сексом?:
Результаты
Интернет-ТВ
За чей счет банкет, господа активисты района?
За чей счет банкет, господа активисты района?
23.12.2017
М.Калашников: извинения Зюганову, наказ - Грудинину
М.Калашников: извинения Зюганову, наказ - Грудинин...
24.12.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
"Бездомный полк" вышел на митинг (0)
"Путин слышит", поэтому "Справедливая Россия" не идет на выборы (4)
Москвичи провели несанкционированный сход "за Лермонтовым" вопреки угрозам полицаев (1)
На пятом слёте председателей партийных ячеек ТПК Ким Чен Ын отметил, что оптимизм помогает вершить историю (3)
В омской многоэтажке взорвался незаконно установленный газовый баллон, ожоги получила домохозяйка (2)
Куда шагает Левый Фронт? (28)
Последняя демократическая партия западного типа (24)
Последнее слово осужденного: Приговор дебильных для дебильных (9)
Украина нужна Америке только для войны с Россией (67)
М.Калашников: извинения Зюганову, наказ - Грудинину (15)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Так гoвoрил масаи
Максим Калашников Максим Калашников: Уезжаем группой Рой ТВ в Петроград
Максим Калашников Максим Калашников: Изнанка пышного морского парада 2017 года
Максим Калашников Максим Калашников: Обращение политзаключенного Валерия Парфенова к НПСР
Максим Калашников Максим Калашников: Отчет по расходованию собранных на К2501 пожертвований
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss