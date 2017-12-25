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Московский листок

Реваншисты из РПЦ претендуют минимум на тысячу зданий в Москве и на пару институтов в Томске

Опубликовано 25.12.2017 в разделе комментариев 9

москва рпц томск реституция
Реваншисты из РПЦ претендуют минимум на тысячу зданий в Москве и на пару институтов в Томске

Московская патриархия претендует приблизительно на тысячу объектов недвижимости в Москве, которые до революции принадлежали церкви, рассказал телеканалу "Дождь" главный редактор журнала "Религия и право", старший партнер адвокатского бюро "Славянский правовой центр" Анатолий Пчелинцев.

Претендовать на здания церковь вправе согласно федеральному закону о возврате имущества религиозным организациям, поясняет юрист. В то же время в Московской патриархии отказываются подтверждать или опровергать данную информацию.

Закон о реституции появился в РФ в 2010 году, он предписывает федеральным и региональным властям безвозмездно возвращать религиозным организациям имущество, в том числе недвижимое, которое было отнято после революции 1917 года. Речь идет обо всех религиозных организациях, но на практике законом активнее всего пользуется РПЦ (и еще иудейские общины). Под действие закона подпадают не только храмы и монастыри, но и, к примеру, здания бывших епархиальных домов, училищ и т.п.

Источник "Дождя" в патриархии рассказал, что сразу после появления нового закона в РПЦ была создана специальная группа юристов, которая составляет списки для реституции и помогает возвращать церковное имущество. Как утверждается, юристы получают процент от каждого объекта в случае его коммерческого использования после возврата в собственность РПЦ.

Как напоминает телеканал, процесс возврата церковного имущества провоцирует конфликтные ситуации по всей стране. Так, Екатеринбургская епархия претендует на здания, где в настоящее время располагаются экономико-технологический и монтажный колледж. Кроме того, церковь требует вернуть ей зал хорового колледжа, который до революции представлял собой домовую церковь. Первые две судебные инстанции отказали в удовлетворении исков от церкви, чтобы не навредить системе профессионального образования, но разбирательство продолжается.

Также закон о реституции предусматривает передачу земли религиозным организациям. Так, власти Санкт-Петербурга недавно бесплатно отдали РПЦ участок площадью 0,5 гектара возле поселка Комарово. По версии, озвученной прокуратурой, на участке стоит дом для паломников. В то же время депутат Заксобрания Петербуга Борис Вишневский утверждает, что в Комарово обустраивают скорее дачу или загородную резиденцию, нежели гостиницу для паломников.

Самым громким прецедентом в рамках закона стала попытка РПЦ получить в собственность Исаакиевский собор в Северной столице. Претензии привели к многочисленным акциям протеста горожан. Из-за этого власти и церковь решили заморозить вопрос, по крайней мере до президентских выборов 2018 года.

Точное количество объектов по всей стране, на которые может и собирается претендовать православная церковь, неизвестно. Как напоминает Анатолий Пчелинцев, до революции РПЦ являлась крупнейшим землевладельцем и обладателем большого количества недвижимости. При обсуждении закона о реституции в Госдуме эксперты указывали, что в настоящее время только в федеральной собственности находится около трех тысяч религиозных объектов. Недавно в Санкт-Петербурге звучали предложения по внесению изменений в закон о реституции с тем, чтобы предложить религиозным организациям приватизировать, а не бесплатно получать свою бывшую собственность. Инициатива была признана неуместной.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный добавляет:

- То, как гребёт себе в собственность бывшие советские здания этот реваншист, этот крупнейший собственник в РФ - заставляет задуматься, а так ли были неверны репрессии в отношении попов в 1920-30-х? В том же Томске они претендуют на бывшие институтские корпуса, где имеется зрительный зал и сцена, сопоставимая с театральной - зачем попам это?! Что они собираются разыгрывать на этой сцене? Или же, как и в других случаях - ничего конкретного, только бизнес, будут сдавать здания в аренду и набивать свою церковную мошну? Всякий реванш выглядит вопиюще, но то, как развернулась РПЦ, громче прочих "умученных" проклинающая Советскую власть, при которой она прекрасно существовала и процветала (но не в нынешних расширившихся благодаря православному президенту пределах) - бьёт любые рекорды предательства. Эти же самые иерархи РПЦ и прославляли Сталина, и заявляли не раз, что строительство коммунизма как рая на земле вполне соответствует и их намерениям... И вот - такие оборотни, сумевшие контрреволюцию превратить для себя в доходнейшее дело. Оборотни в клобуках и рясах. Стоит ли удивляться, что в той же Сибири, когда красные партизаны брали город - первым делом вешали попа и взрывали церковь как раздаточный пункт умственной отсталости и частособственнический бастион? Видимо, будет там, насмотря на их собственнические молитвы супротиву революции "не дай богъ" - и ещё разок. 

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Всего комментариев к статье: 9
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FRANCISKO...многие здания принадлежавшие ранее церкви в советское время находились в весьма плачевно
Александр ДВ написал 25.12.2017 17:39
Т.е. коммунисты не хотели их содержать, а верущие совладельцы на их аренду - забили? Так, а как же со сказками о их содержании токмо за счет десятины с кажнаго?
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(без названия)
FRANCISKO... написал 25.12.2017 15:23
Начнем с того,что многие из тех кто вешал попов и взрывал церкви потом спивались или сходили с ума.Но большинство было расстреляно Сталиным.А про сталинскую оттепель в отношении церкви во время и после войны уже не говорю.За это иерархи РПЦ и прославляют Сталина.Что касается здания со сценой в Томске-в храме мученицы Татианы при МГУ тоже была сцена(точнее-целый театр)но сейчас там находится то,что там было изначально и должно быть всегда-Православный храм.Советскую власть на самом деле никто не проклинает,хотя многие здания принадлежавшие ранее церкви в советское время находились в весьма плачевном состоянии.И как после этого они могут называться''советскими''
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(без названия)
правофланговый написал 25.12.2017 15:03
Среди зданий на котые РПЦ претендует в Москве - кажеться даже Гидрометцентр России. еще ряд крупных научно-исследовательских институтов расположеннных в гарницах ЦАО.
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(без названия)
Сергей Ковальчук написал 25.12.2017 12:35
Вот уж поистине, истоки предательства в Нашем Отечестве исходят в том числе и от РПЦ.
Ведь так и было, что "эти же самые иерархи РПЦ и прославляли Сталина, и заявляли не раз, что строительство коммунизма как рая на земле вполне соответствует и их намерениям.."
А теперь, тот же Кирилл говорит, что Царство Божие на Земле невозможно и не надо строить никаких иллюзий.
А это уже говорит о том, что Кирилл предал Иисуса Христа, так как утверждает противоположное тому, что желал для Человечества Истинный Сын Божий.
Ведь Иисус Христос в своей единственной молитве что говорил? А говорил он следующее; "Отче Наш .... Да придет Царствие Твое, - Да будет Воля Твоя и на Земле как на Небе ...."
Вот и получается, что Иисус Христос просит Бога утвердить Новый Мир = Мир Коммунизма, в виде Царства Божьего и утверждения Его Воли на Земле, а РПЦ в целом и глава ее Кирилл в частности, против этого.
Это ли не самое главное предательство? А ведь так и есть. Так как не Богу Живому служат опять эти попы, а мамоне своей и "золотому тельцу" = сатаническому, звериному капиталу.
Поэтому, как в свое время Иисус Христос сказал древним еврейским священникам, так и я скажу этих христопродавцам, только прикрывающимся Сыном Божьим - служите овы сатане, - именно он ваш бог в реальности. Поэтому бойтесь реального Суда Божьего чертята, так как этот Суд обязательно будет. А кому многое дано было, с тех и больше всего спрос будет.
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(без названия)
Юрий Скударнов написал 25.12.2017 12:26
Что-то вспомнилось: "Нет человека - нет проблемы"... Может, с РПЦ и начать?
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Re: Re: шмуня
СОВЕТ написал 25.12.2017 12:17
шмуня быдлов- кезель провокатор
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Re: шмуня
Папа Мюллер написал 25.12.2017 11:33
Ах, как трогательно! Шмули переживают за русских!
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РПЦ-это краденый хлеб!!!
Лис написал 25.12.2017 10:06
Долой ублюдочный "русский мир"!!!
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(без названия)
шмуня написал 25.12.2017 09:58
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