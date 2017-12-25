Реваншисты из РПЦ претендуют минимум на тысячу зданий в Москве и на пару институтов в Томске

Московская патриархия претендует приблизительно на тысячу объектов недвижимости в Москве, которые до революции принадлежали церкви, рассказал телеканалу "Дождь" главный редактор журнала "Религия и право", старший партнер адвокатского бюро "Славянский правовой центр" Анатолий Пчелинцев.

Претендовать на здания церковь вправе согласно федеральному закону о возврате имущества религиозным организациям, поясняет юрист. В то же время в Московской патриархии отказываются подтверждать или опровергать данную информацию.

Закон о реституции появился в РФ в 2010 году, он предписывает федеральным и региональным властям безвозмездно возвращать религиозным организациям имущество, в том числе недвижимое, которое было отнято после революции 1917 года. Речь идет обо всех религиозных организациях, но на практике законом активнее всего пользуется РПЦ (и еще иудейские общины). Под действие закона подпадают не только храмы и монастыри, но и, к примеру, здания бывших епархиальных домов, училищ и т.п.

Источник "Дождя" в патриархии рассказал, что сразу после появления нового закона в РПЦ была создана специальная группа юристов, которая составляет списки для реституции и помогает возвращать церковное имущество. Как утверждается, юристы получают процент от каждого объекта в случае его коммерческого использования после возврата в собственность РПЦ.

Как напоминает телеканал, процесс возврата церковного имущества провоцирует конфликтные ситуации по всей стране. Так, Екатеринбургская епархия претендует на здания, где в настоящее время располагаются экономико-технологический и монтажный колледж. Кроме того, церковь требует вернуть ей зал хорового колледжа, который до революции представлял собой домовую церковь. Первые две судебные инстанции отказали в удовлетворении исков от церкви, чтобы не навредить системе профессионального образования, но разбирательство продолжается.

Также закон о реституции предусматривает передачу земли религиозным организациям. Так, власти Санкт-Петербурга недавно бесплатно отдали РПЦ участок площадью 0,5 гектара возле поселка Комарово. По версии, озвученной прокуратурой, на участке стоит дом для паломников. В то же время депутат Заксобрания Петербуга Борис Вишневский утверждает, что в Комарово обустраивают скорее дачу или загородную резиденцию, нежели гостиницу для паломников.

Самым громким прецедентом в рамках закона стала попытка РПЦ получить в собственность Исаакиевский собор в Северной столице. Претензии привели к многочисленным акциям протеста горожан. Из-за этого власти и церковь решили заморозить вопрос, по крайней мере до президентских выборов 2018 года.

Точное количество объектов по всей стране, на которые может и собирается претендовать православная церковь, неизвестно. Как напоминает Анатолий Пчелинцев, до революции РПЦ являлась крупнейшим землевладельцем и обладателем большого количества недвижимости. При обсуждении закона о реституции в Госдуме эксперты указывали, что в настоящее время только в федеральной собственности находится около трех тысяч религиозных объектов. Недавно в Санкт-Петербурге звучали предложения по внесению изменений в закон о реституции с тем, чтобы предложить религиозным организациям приватизировать, а не бесплатно получать свою бывшую собственность. Инициатива была признана неуместной.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный добавляет:

- То, как гребёт себе в собственность бывшие советские здания этот реваншист, этот крупнейший собственник в РФ - заставляет задуматься, а так ли были неверны репрессии в отношении попов в 1920-30-х? В том же Томске они претендуют на бывшие институтские корпуса, где имеется зрительный зал и сцена, сопоставимая с театральной - зачем попам это?! Что они собираются разыгрывать на этой сцене? Или же, как и в других случаях - ничего конкретного, только бизнес, будут сдавать здания в аренду и набивать свою церковную мошну? Всякий реванш выглядит вопиюще, но то, как развернулась РПЦ, громче прочих "умученных" проклинающая Советскую власть, при которой она прекрасно существовала и процветала (но не в нынешних расширившихся благодаря православному президенту пределах) - бьёт любые рекорды предательства. Эти же самые иерархи РПЦ и прославляли Сталина, и заявляли не раз, что строительство коммунизма как рая на земле вполне соответствует и их намерениям... И вот - такие оборотни, сумевшие контрреволюцию превратить для себя в доходнейшее дело. Оборотни в клобуках и рясах. Стоит ли удивляться, что в той же Сибири, когда красные партизаны брали город - первым делом вешали попа и взрывали церковь как раздаточный пункт умственной отсталости и частособственнический бастион? Видимо, будет там, насмотря на их собственнические молитвы супротиву революции "не дай богъ" - и ещё разок.

Материалы по теме:

Капсула-1980

РПЦ против вузов как таковых: в Томске она решает градостроительные вопросы