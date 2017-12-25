Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Жильцов горящей зеленоградской многоэтажки успешно эвакуировали

Опубликовано 25.12.2017 в разделе комментариев 0

пожары москва подмосковье
Жильцов горящей зеленоградской многоэтажки успешно эвакуировали

В Зеленограде произошел пожар в жилой многоэтажке. Из горящих помещений и с этажей выше были спасены девять человек. Источники "Интерфакса" утверждают, что в огне погиб один человек.

По данным столичного главка МЧС, пожар произошел в 14-этажном жилом доме. "В ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей и вышерасположенных квартир были спасены девять человек. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении спасателей.  По состоянию на 18:45 пожар локализован. Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что при пожаре погиб один человек. Причина возгорания не уточняется.

Напомним, вчера было похожее происшествие в Сибири. В Омске произошел взрыв газа в жилом многоэтажном доме в Центральном округе города. Прокуратура области сообщила, что баллоном жильцы квартиры на 10-м этаже пользовались незаконно.

Взрывной волной выбило две панели. Женщина, проживающая в квартире, где произошел взрыв, госпитализирована с ожогами, угрозы для ее жизни нет. Эвакуированные жильцы размещены на ночь в гостинице. В воскресенье специалисты начнут обследование дома комплексом "Струна", чтобы выяснить, угрожает ли ему обрушение.

Новости по теме:

Миллионер Песков отбояривается от парижской квартиры. И дочери?

В омской многоэтажке взорвался незаконно установленный газовый баллон, ожоги получила домохозяйка

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Сожалеете ли вы о распаде СССР?:
Результаты
Интернет-ТВ
За чей счет банкет, господа активисты района?
За чей счет банкет, господа активисты района?
23.12.2017
М.Калашников: извинения Зюганову, наказ - Грудинину
М.Калашников: извинения Зюганову, наказ - Грудинин...
24.12.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Автобус въехал в подземный переход и подавил людей (3)
Национальный Лидер не почтит своим присутствием церемонию выдвижения себя в цари (1)
Монарх велел своим подданным каталонцам отказаться от мысли быть независимыми (3)
Все больше россиян сожалеют о распаде СССР (4)
Анатолий Баранов: Боюсь, Германа Оскаровича свои кончат, не дожидаясь "военных коммунистов" (12)
Неудавшийся шахид атаковал штаб-квартиру социал-демократов в Берлине (0)
Жильцов горящей зеленоградской многоэтажки успешно эвакуировали (0)
Реваншисты из РПЦ претендуют минимум на тысячу зданий в Москве и на пару институтов в Томске (9)
"Бездомный полк" вышел на митинг (4)
"Путин слышит", поэтому "Справедливая Россия" не идет на выборы (27)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Военный коммунизм - это шаг в будущее
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Африка. зловещая фертильность женщин страны Нигер
Дарья Митина Дарья Митина: Занзибарский междунарoдный кинoфестиваль
Дарья Митина Дарья Митина: Oппoзициoнеры
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss