Жильцов горящей зеленоградской многоэтажки успешно эвакуировали

В Зеленограде произошел пожар в жилой многоэтажке. Из горящих помещений и с этажей выше были спасены девять человек. Источники "Интерфакса" утверждают, что в огне погиб один человек.

По данным столичного главка МЧС, пожар произошел в 14-этажном жилом доме. "В ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей и вышерасположенных квартир были спасены девять человек. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении спасателей. По состоянию на 18:45 пожар локализован. Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что при пожаре погиб один человек. Причина возгорания не уточняется.

Напомним, вчера было похожее происшествие в Сибири. В Омске произошел взрыв газа в жилом многоэтажном доме в Центральном округе города. Прокуратура области сообщила, что баллоном жильцы квартиры на 10-м этаже пользовались незаконно.

Взрывной волной выбило две панели. Женщина, проживающая в квартире, где произошел взрыв, госпитализирована с ожогами, угрозы для ее жизни нет. Эвакуированные жильцы размещены на ночь в гостинице. В воскресенье специалисты начнут обследование дома комплексом "Струна", чтобы выяснить, угрожает ли ему обрушение.

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