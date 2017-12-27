Только социализм остановит экспансию США, Китая, наркотиков и террористов

Гипотетически Россия может развиваться двумя путями. Или доведением до ума нынешнего капитализма – или недавнего коммунизма. Всякому понятно, что ничего третьего нет и быть не может.

И автор этих строк согласился бы на постепенное развитие страны от нынешней олигархии к «европейскому» государственно-монополистическому капитализму, и уже от него к коммунизму как будущему человечества. Если бы ни одно «но»! Если бы ни нарастающая не по дням, а по часам экспансия США и Китая.

К смертельным опасностям надо добавить и террористическую экспансию с юга, которая никоим образом не кончилась; и мировую экспансию в виде наркотиков, спида и прочих аномалий, бьющих по численности народа. Поэтому, никакого так любимого Путиным и Ко застойного пути в этом смысле – не получится! Разве что ногами вперед в белых тапках.

Итого, только благодушный до идиотизма человек рискнет заявить об отсутствии перечисленных опасностей. Следовательно, нет иного выхода, пока страна не разорвана на куски – кроме социалистической революции как доведение до ума именно коммунизма.

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Во-первых, нарастающая угроза со стороны США - не миф. «Либералы» наводят тень на плетень в этом смысле; что, мол, «великим» янки плевать на какую-то азиатскую страну с маленьким валовым продуктом и прочее в таком духе. Но Штаты ничто иное как огромная финансовая пирамида а-ля МММ. Конечно, формы и методы ФРС более изощренные - но суть абсолютно такая же. И как всякая пирамида, она нуждается в постоянном притоке средств, чтобы отдавать предыдущие долги. И когда такой приток прекращается – все рушится до основания. Впрочем, русский человек испытал это на собственной шкуре. И, разумеется, Вашингтону такая перспектива не улыбается вовсе.

То есть, приток средств ничто иное как расширение рынков, говоря чуть более научно. И расширение достаточно быстрое, чтобы обогнать долги. Поэтому мировой потребитель должен переходить как можно быстрее от российских товаров к штатовским, будь то углеводороды, продовольствие или продукция ВПК; а лучше всего, чтобы подобной конкуренции не было вовсе. И еще раз – Штатам надо спешить по опережению долгов постоянно, чтобы пирамида не рухнула. Поэтому антироссийская экспансия будет нарастать именно не по дням, а по часам.

Но вроде бы резонно спросить тогда, а почему бы США не сконцентрироваться на отбирании еще больших рынков Китая или Евросоюза. Но в том-то и дело, что эти рынки уже захвачены в определенном смысле - и произойдет переливание из пустого в порожнее. А именно: китайские и европейские участники пирамиды ФРС не могут выйти из нее, не уничтожив и самое себя! К примеру, если будут проблемы у США, то и Китай обрушится без рынка первого и хранилища своих гигантских «трежериз»; также по уши и в рынке, и в пирамиде европейцы. А вот Россия самая опасная страна в мире в этом смысле; и не только и не столько из-за самостоятельных и сильных вооруженных сил, хотя и это имеет значение; но главное, ее «трежериз», с одной стороны, не столь малы, чтобы не оказывать влияния на пирамиду – а с другой стороны, не столь большие, чтобы долго выводить в удобном случае. То есть, Россия может существовать вне пирамиды по большому счету - и даже выиграть в случае ее развала! В этом-то и вся специфика современной мировой ситуации!

Во-первых, российское товарное присутствие на штатовском внутреннем рынке мизерное по сравнению с остальными игроками, и этот козырь не работает сразу. Но гораздо опаснее для янки то обстоятельство, во-вторых, что российские «трежериз» могут быть переведены в производственные активы достаточно быстро при подходящем случае из-за их относительно небольшого размера. А это увеличение мировой конкуренции скорее для США, чем для других, именно из-за пересечения рынков в ВПК, углеводородах и перспективах агропрома. Но что еще хуже, и в этом-то и вся «тайна» злости Белого Дома – что российские вклады и не так уж малы; и по достаточно быстрому изъятию вызовут цепную реакцию расстыковки прихода и долгов. Вавилонская башня ФРС держится на нитках уже сейчас, а подобный толчок ее может доконать. Вот почему Россия, хочет она того или нет – но главный враг Вашингтона в случае своего быстрого социально-экономического развития! И вот почему этот потенциал должен быть уничтожен, пока пирамида стоит.

А с другой стороны, и Китай никакой нам ни друг. Кстати, спросите об этом любого дальневосточника или сибиряка, и подтверждение будет вплоть до мата. Китайцы скупают землю и лес в увеличивающихся масштабах; влезают в производственные и финансовые процессы в этих регионах с огромной наглостью и силой. Даже создается ощущение, что Кремль плюнул на Дальний Восток как минимум, и согласен на тихую оккупацию оного Китаем.

Конечно, эти тенденции еще разворачиваются. Но в том-то и вся трагедия, что если пустить дело на самотек; то есть, ничего не делать и не использовать имеющиеся возможности и ресурсы уже с нашей стороны – то результат лет через десять будет ужасным, а через двадцать смертельным. Запад заберет европейскую часть страны на наши же деньги - а Китай восточную. Может быть, что-нибудь и останется посередине, если исламские террористы да спид с пьянством не доконают – но это будет не Россия.

Следовательно, постепенное и долгое превращение нынешнего полудикого олигархического режима в некий «европейский» капитализм, как надеется часть российской общественности до сих пор – невозможно в принципе. Точнее сказать – это гибель. С каждым днем будет хуже и хуже. Хуже и хуже. Выход только один, и называется он социалистической революцией.

И позиция автора ясна в этом смысле. Никакого социализма в прошлом Советском Союзе не было и в помине. А уравнительный «военный коммунизм», появившись в огне Гражданской, и мутируя и совершенствуясь в своих рамках – прошел закономерный жизненный путь от роста во времена Сталина до зенита и угасания во времена Хрущева-Брежнева. Кстати, нынешние Куба и Северная Корея отличаются от Советского Союза лишь доведением подобных форм до логического конца. Базовые принципы абсолютно одни и те же - и недаром наши советники и создавали таковые режимы по своему образу и подобию.

Следовательно, социализм еще надо построить. Социалистическая революция еще должна быть осуществлена реально. Ее основные параметры здесь https://yadi.sk/i/p1NzcHl_3JsVig И именно нынешнее относительное государственно-монополистическое развитие и подготовило производительные силы уже для социалистической революции и никакой другой. Но и в силу современной исторической специфики надо спешить. Иного выхода – нет.

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Итого, надо выбрать одно из четырех! Оставляйте мнение в опросе.

Первое: если мы будем хорошими холопами и в этом качестве сдадимся мировым конкурентам, то они нас пожалеют и не вырежут; а может быть, даже научат хорошим манерам. Куда нам, сивопалым, мериться с «культурным миром».

Второе: вышеописанные опасности не существуют в природе. Все это страшилки. Следовательно, можно идти медленно-застойным, якобы эволюционным путем от олигархии к более цивилизованному государственно-монополистическому капиталу, и так далее хоть до коммунизма в далекой перспективе, коль автору так хочется.

Третье: опасности существуют на самом деле, но нынешняя кремлевская администрация сможет модернизироваться, создать «прогрессивный капитализм» и тому подобное – и уничтожить эти опасности.

И четвертое: только скорейшая социалистическая революция спасет страну от развала и вымирания. Но тогда читайте ссылку и присылайте ваше мнение.