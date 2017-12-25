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Московский листок

Анатолий Баранов: Боюсь, Германа Оскаровича свои кончат, не дожидаясь "военных коммунистов"

Опубликовано 25.12.2017 в разделе комментариев 12

санкции греф
Анатолий Баранов: Боюсь, Германа Оскаровича свои кончат, не дожидаясь "военных коммунистов"

Небольшой комментарий "Свободной прессе" по случаю: в случае введения Вашингтоном широкомасштабных санкций против России, холодная война покажется «детской забавой», — заявил в интервью Financial Times глава Сбербанка Герман Греф.

Греф назвал «нерациональным» шагом возможное отключение России от межбанковской системы SWIFT в рамках новых ограничительных мер со стороны США.

Издание напоминает, что в пользу отключения России от SWIFT западные политики высказываются с 2014 года, когда были введены первые антироссийские санкции из-за кризиса на Украине. Сегодня из-за ухудшения отношений Москвы и Вашингтона существует вероятность, что политики вновь вернутся к рассмотрению этой инициативы.

— Как воспринимать предостережение одного из ведущих банкиров страны? Почему Греф говорит об этом сегодня? Он чего-то реально опасается? На основании чего?

— Греф ясно сказал, чего боится — конкретно отключения от SWIFT и шире —исключения российской банковской системы из международной финансовой сферы, — отмечает главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. —Угроза, мне кажется, преждевременная, но Греф, возможно, что-то знает, пока не известное широким кругам граждан.

Представьте себе фактическое исключение России или вообще любой другой страны из системы международных расчетов, то есть выведение из системы международной торговли. Россия, не Северная Корея, для нас это крушение всей системы, сформированной после 1991 года. Возврат к едва ли не военному коммунизму — как вы думаете, при военном коммунизме сколько часов жизни отпущено Грефу и ему подобным? Он боится, понятно. Но и за собственные средства, даже не личные только, а и накопления той общественной группы, которую он представляет — они ведь в основном ориентированы на то, чтобы «зарабатывать» здесь, а тратить — там… Тут, боюсь, Германа Оскаровича свои кончат, не дожидаясь «военных коммунистов».

— А чем грозит отключение России от SWIFT?

— Как чем? Обмен нефти на турецкие помидоры станет возможным только за какой-то «левый» расчет. Говорят, ЦБ успел подготовить альтернативу системе расчетов, но, боюсь, она работает как и все у нас, через известное место… Ну и потом просто не все захотят даже подключаться к нашей системе расчетов.

— Пойдет ли Запад на это? Почему не пошел еще в 14-м году?

— В принципе, не должен пойти, поскольку крыса, загнанная в угол, может стать опасней тигра. Запад держит нашу власть главным образом за ее корыстные интересы, и если обрубить эти «вожжи», то российская политика станет для Запада совсем неуправляемой. Это не в их интересах по большому счету. Но сейчас на Западе серьезная политика становится очень креативной, иной раз даже антисистемной. Да и у нас тоже — посмотрите хоть на Грефа того же самого, бывшего главного экономического министра, а теперь главу крупнейшего государственного банка… Я бы ему козу пасти, и то доверил бы с большим опасением. Но мне кажется, что креативные менеджеры с обеих сторон все же договорятся. А мы, простые граждане, как всегда оплатим эти договоренности.

— Запад услышит Грефа?

— Ну вообще-то газету, которой Греф дал интервью, читают именно на Западе. Я бы рекомендовал видным государственным деятелям РФ давать программные интервью отечественным СМИ. В директивном порядке. Уверяю вас, интервью на эту тему в «Российской газете» точно также было бы прочитано с карандашом в руках всеми, кого это касается. Но выглядело бы это солидней — мы предупреждаем о последствиях, а не клянчим пощады. Но с другой стороны, кто это «мы»? У нас с Грефом разная самоидентификация, так что ему может быть из такой позиции говорить с Западом удобней. «Мы» — граждане России — одно понятие, а «мы» элита — другое.



Рейтинг:   4.82,  Голосов: 22
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Всего комментариев к статье: 12
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Re: Голосуй против пУтина и его русофобного кагала
или написал 25.12.2017 17:43
Катастрофа!
пУтин-это план "Барбаросса"!
Голосуй против пУтина!
Отечество в опасности!
Враг не пройдет!
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Ликбез для рЫдактора
Светослав--------- написал 25.12.2017 17:16
А Греф здесь каким боком, мосьЁ рЫдактор? Решение о начале войны принимал Путлер, значит ему и расхлебывать все неприятности, и со СВИФТом в том числе. Греф здесь проходит как соучастник.
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Re: Аллергены:
Butor de Delhi написал 25.12.2017 16:56
То-то и оно. К этому списку все, в общем, притерпелись. А вот Грудинин здорово промахнется, если срочно не противопоставит самым широким пропагандистским образом контр-список. На первый случай включив в него, черт с ними, хоть тех же Болдырева с Глазьевым. И Делягин иже со товарищи экономисты , например, пригодится. Непременно расписав, кто для какой работы будет привлечен. Даже от КПРФ взять толковых, но надо и малоизвестных туда же взять с краткими резюме. Затем: с длинной программой он, почитай, опоздал (многа букафф). Но коротко и ясно нужно дать авансы. Насчет деолигархизации и прочей десволочизации понятно. Но, скажем, в числе прочего я бы предложил тотальный явочный госучет граждан, пострадавших от чубайсообразных пакостей, и правительственные акции им в помощь. Полный разгром мошеннических банд, из которых для "черных риелторов", например, в первую очередь снять вето на смертную казнь... Это и Навальному не помешало бы. Как и взаимное обязательство Грудинина с Навальным в случае необходимости поступиться своими голосами в пользу того из них, кто наберет больше голосов. И соответственно, зарезервировать второму (после победы над Сирийцем) важный государственный пост.
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Удобная вещь - штампы
Butor de Delhi написал 25.12.2017 16:35
Сказал Греф: "покажется детской игрой" - и вроде как сумничал. Насчет козы верно, да только разве он один такой (плюс со своей самоидентификацией, которая у него, как давно известно, подобно всему, что "у нас" делается, - как раз через ``то самое`` место). Однако, напомню мой давнишний палиндром:
``Туда - дурака тесен ум: явил дар афер Греф, а рад ли? В яму несет, а кару - дадут``.
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(без названия)
насреддин написал 25.12.2017 15:36
Знаком с людьми, которые работали с германомоскаровичем еще в Питере. Нормальные, вменяемые люди характеризуют его как клинического идиота.
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С надеждой на чудо
Оптимист написал 25.12.2017 15:20
Только Грудинин! Он за народ. Путин за олигархов.С ним только крах...
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Re: Голосуй
!!!OQQ!TOTVSAZSTHIT!!!&& написал 25.12.2017 14:49
"Представьте себе фактическое исключение России или вообще любой другой страны из системы международных расчетов, то есть выведение из системы международной торговли. Россия, не Северная Корея, для нас это крушение всей системы, сформированной после 1991 года. Возврат к едва ли не военному коммунизму &#8212; как вы думаете, при военном коммунизме сколько часов жизни отпущено Грефу и ему подобным? "
- Таки и подключили страну к этой системе, чтобы ублюдки могли из нее таки богатства выкачивать! То таки да... как же та самая амеропитекия проживет без РФ-овского титана? Таки в Китае купит? Таки если и те не продадут? То таик да-аа?
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Голосуй
За Путина! написал 25.12.2017 14:41
Голосуй или проиграешь Россию!
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Re:
Пофигист 180 написал 25.12.2017 12:57
Вот за что придется Грефа и компанию либирастов пожизненно посадить.
"Как сообщает Reuters, финансовые власти США приняли решение о заморозке средств национального суверенного фонда Казахстана.
Речь идет об активах на сумму 22 миллиарда долларов, или 40% объема Фонда будущих поколений. В общей сложности замороженная сумма составляет 17% ВВП Казахстана.Национальный банк Казахстана, в чьем управлении находятся государственные резервы, подал иск в Высокий суд Лондона.Однако все претензии казахстанской стороны отклонены судом без возможности апелляции."
США создали очень опасный прецедент, впервые деньги суверенного государства заморожены по решению какого то там суда.
На очереди любое другое государство. Хранить деньги в США стало очень рискованно. Я уже об этом неоднократно писал. А либеральный блок нашего правительства продолжает покупать американские ценные бумаги, вместо того чтобы продать их все после возвращения Крыма и вложиться или в золото или потратить на инфраструктурные проекты и развитие промышленности и сельского хозяйства.
Путин гони в шею идиотов либералов.
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Аллергены:
Это что?? написал 25.12.2017 12:25
Чубайсы, Кудрин, Греф, Набиуллина, Медведев,Шувалов,ФСБ, МВД,Сечин, Усманов, Фридман, Авен,Матвиенко, Володин, Мединский, Собянин...Пугачева с Галкиным и Киркоровым, петросянщина с Собчак...
Как то задвинь их, Путин, я, может, за него проголосовало бы.
А так-то лучше голосовать за Грудинина. Хоть, он и согласован во всех смыслах.
Но, очевидно, что это новая точка кристаллизации.
Даже, если он сам этого еще не осознает.
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(без названия)
Лис написал 25.12.2017 11:33
По Грефу и Кудрину я уж точно плакать не буду.
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Почему путин не возражает против изъятия миллиардов долларов из экономики России
Focus написал 25.12.2017 11:25
Почему путин не возражает против изъятия миллиардов долларов из экономики России и переправки их в сша.
108 миллиардов российских долларов в ценных бумагах сша- это вывезенный капитал путина и олегархии на случай
потери власти в России. В случае прихода национальных сил в кремль сша блокируют эти суммы, олегархи выезжают
на ПМЖ в штат, где получают на руки компенсации в виде миллиардов украденных ЦБ для них!
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