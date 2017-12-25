Анатолий Баранов: Боюсь, Германа Оскаровича свои кончат, не дожидаясь "военных коммунистов"

Небольшой комментарий "Свободной прессе" по случаю: в случае введения Вашингтоном широкомасштабных санкций против России, холодная война покажется «детской забавой», — заявил в интервью Financial Times глава Сбербанка Герман Греф.

Греф назвал «нерациональным» шагом возможное отключение России от межбанковской системы SWIFT в рамках новых ограничительных мер со стороны США.

Издание напоминает, что в пользу отключения России от SWIFT западные политики высказываются с 2014 года, когда были введены первые антироссийские санкции из-за кризиса на Украине. Сегодня из-за ухудшения отношений Москвы и Вашингтона существует вероятность, что политики вновь вернутся к рассмотрению этой инициативы.

— Как воспринимать предостережение одного из ведущих банкиров страны? Почему Греф говорит об этом сегодня? Он чего-то реально опасается? На основании чего?

— Греф ясно сказал, чего боится — конкретно отключения от SWIFT и шире —исключения российской банковской системы из международной финансовой сферы, — отмечает главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. —Угроза, мне кажется, преждевременная, но Греф, возможно, что-то знает, пока не известное широким кругам граждан.

Представьте себе фактическое исключение России или вообще любой другой страны из системы международных расчетов, то есть выведение из системы международной торговли. Россия, не Северная Корея, для нас это крушение всей системы, сформированной после 1991 года. Возврат к едва ли не военному коммунизму — как вы думаете, при военном коммунизме сколько часов жизни отпущено Грефу и ему подобным? Он боится, понятно. Но и за собственные средства, даже не личные только, а и накопления той общественной группы, которую он представляет — они ведь в основном ориентированы на то, чтобы «зарабатывать» здесь, а тратить — там… Тут, боюсь, Германа Оскаровича свои кончат, не дожидаясь «военных коммунистов».

— А чем грозит отключение России от SWIFT?

— Как чем? Обмен нефти на турецкие помидоры станет возможным только за какой-то «левый» расчет. Говорят, ЦБ успел подготовить альтернативу системе расчетов, но, боюсь, она работает как и все у нас, через известное место… Ну и потом просто не все захотят даже подключаться к нашей системе расчетов.

— Пойдет ли Запад на это? Почему не пошел еще в 14-м году?

— В принципе, не должен пойти, поскольку крыса, загнанная в угол, может стать опасней тигра. Запад держит нашу власть главным образом за ее корыстные интересы, и если обрубить эти «вожжи», то российская политика станет для Запада совсем неуправляемой. Это не в их интересах по большому счету. Но сейчас на Западе серьезная политика становится очень креативной, иной раз даже антисистемной. Да и у нас тоже — посмотрите хоть на Грефа того же самого, бывшего главного экономического министра, а теперь главу крупнейшего государственного банка… Я бы ему козу пасти, и то доверил бы с большим опасением. Но мне кажется, что креативные менеджеры с обеих сторон все же договорятся. А мы, простые граждане, как всегда оплатим эти договоренности.

— Запад услышит Грефа?

— Ну вообще-то газету, которой Греф дал интервью, читают именно на Западе. Я бы рекомендовал видным государственным деятелям РФ давать программные интервью отечественным СМИ. В директивном порядке. Уверяю вас, интервью на эту тему в «Российской газете» точно также было бы прочитано с карандашом в руках всеми, кого это касается. Но выглядело бы это солидней — мы предупреждаем о последствиях, а не клянчим пощады. Но с другой стороны, кто это «мы»? У нас с Грефом разная самоидентификация, так что ему может быть из такой позиции говорить с Западом удобней. «Мы» — граждане России — одно понятие, а «мы» элита — другое.