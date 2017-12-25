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Московский листок

Все больше россиян сожалеют о распаде СССР

Опубликовано 25.12.2017 в разделе комментариев 4

Все больше россиян сожалеют о распаде СССР

Доля россиян, сожалеющих о распаде СССР, достигла максимума с 2009 года и составляет 58% (в прошлом году было 56%, в 2015 - 54%), сообщили в "Левада-Центре". По мнению 52% россиян, распада Советского Союза можно было бы избежать. В том, что он был неизбежен, уверены 29%. Затруднились с ответом 19% респондентов.

Те, кто сожалеют о распаде СССР, расстроены, прежде всего, тем, что "разрушена единая экономическая система" (54%), "люди потеряли чувство принадлежности к великой державе" (36%), "возросло взаимное недоверие, ожесточенность" (34%), "разрушаются связи с родственниками, друзьями" (26%), "утрачено чувство, что ты повсюду "как дома" " (25%), "трудно стало свободно путешествовать, поехать на отдых" (15%).

- Мы не будем вдаваться в детали, просто поинтересуемся у наших читателей, сожалеют они о распаде СССР или нет, и посмотрим, насколько корректны "официальные" опросы, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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ну и что? Поезд ушел
жоржик написал 25.12.2017 17:44
1. жоржик.года два назад один приятель, так скажем сказал мне ты как был, так и остался анитисоветчиком;
2. в 1993 году мне говорили это такие как ты уничтожили Советский Союз;
3. пояснения в конце 1985 года, СТОЯ НА АЛКОГОЛЬНОМ УЧЁТЕ (вообще не пью с 28 февраля 1981 года) написал Лигачеву, а после того, как со мной разобрались в Зеленодольском горкоме сообщив тоже что и в КГБ что я иду ПРОТИВ ПОЛИТИКИ ПАРТИИ и как алкаш у нас сгниешь в психушке, написал Горбачеву, почему то не разбирались;
4. суть моих обращений заключалась:
4.1. что с ихней перестройкой будем стоять по колена в крови;
4.2. и СССР НЕ БУДЕТ. так как гайки надо заворачивать пока резьбу не сорвало;
5. потом Союза не стало и моя антисоветская деятельность на этом вроде бы прекратилась.. но перед этим в феврале 1986 года скатался в Москву на Кузнецкий мост 24 с жалобой на то, что на второе письмо мне не ответили, и с сообщение того, что тут изложено выше, а именно по колена в крови и СССР НЕ БУДЕТ. отматерили, но квалификация ниже чем принято на флоте и черт его знает почему отпустили;
6. вот я сделал это, у меня уже тогда было трое детей, но я это сделал;
7. не задаю Вам всем идиотского на мой взгляд вопроса :"А Вы то, что сделали к сохранению советской власти, в том числе и к комиссии Зеленодольского горкома КПСС?", а просто констатирую поезд ушел и сколько не говори "Халва-халва" во рту слаще НЕ СТАНЕТ;
8. Ленин в свое время сказал:"Коренной вопрос любой политики это вопрос о власти" и Советский Союз смог состояться когда у власти находились личности, которые интересы вверенной им страны, своей родины, ставили на первое место а все остальное НЕ ИМЕЛО ЗНАЧЕНИЯ..
9. а эти опросы так, для выяснения обстановки, для галочки, так скажем. Но и тут поезд ушел -КТО КОГО РЕШАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА, а не интенсивность кто нибудь из руководства России это знает, в Татарстане НЕТ-иначе бы у работяг и их руководителей были бы иные доходы, чем сейчас. Может поэтому я и остаюсь антисоветчиком хотя Союза нет, как это бы не было горько...
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***
Оптимист написал 25.12.2017 15:46
Блистательная цивилизация обязана возродиться!
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СССР-лучшая в мире страна всех времен и народов!
Это что?? написал 25.12.2017 12:36
Как не сожалеть?
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СССР -жил!!!СССР -жив!!!СССР -будет жить!!!
Лис написал 25.12.2017 11:51
Недолго музыка играла.Недолго фраер танцевал.Народ не обманешь.
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