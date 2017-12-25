Все больше россиян сожалеют о распаде СССР

Доля россиян, сожалеющих о распаде СССР, достигла максимума с 2009 года и составляет 58% (в прошлом году было 56%, в 2015 - 54%), сообщили в "Левада-Центре". По мнению 52% россиян, распада Советского Союза можно было бы избежать. В том, что он был неизбежен, уверены 29%. Затруднились с ответом 19% респондентов.

Те, кто сожалеют о распаде СССР, расстроены, прежде всего, тем, что "разрушена единая экономическая система" (54%), "люди потеряли чувство принадлежности к великой державе" (36%), "возросло взаимное недоверие, ожесточенность" (34%), "разрушаются связи с родственниками, друзьями" (26%), "утрачено чувство, что ты повсюду "как дома" " (25%), "трудно стало свободно путешествовать, поехать на отдых" (15%).

- Мы не будем вдаваться в детали, просто поинтересуемся у наших читателей, сожалеют они о распаде СССР или нет, и посмотрим, насколько корректны "официальные" опросы, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов.