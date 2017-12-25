Неудавшийся шахид атаковал штаб-квартиру социал-демократов в Берлине

В Берлине автомобиль протаранил здание штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии. Об этом сообщает местное издание Bild. Инцидент произошел около полуночи 24 декабря. Автомобиль марки Peugeot въехал в главный вход офиса СДПГ в районе Кройцберг, уточняет издание.

За рулем автомобиля находился 58-летний водитель. Внутри авто правоохранители обнаружили канистры с бензином и жидкостью для розжига. Мужчина признался, что планировал совершить теракт-самоубийство.

В результате происшествия он получил травмы и был доставлен в больницу. Больше никто из людей не пострадал, сообщает полиция Берлина в Twitter.

Отметим, что инцидент произошел в канун католического Рождества. Год назад в это время в Берлине произошел громкий теракт. Тягач с прицепом, которым управлял тунисец Анис Амри, на полной скорости въехал в толпу людей на территории одного из праздничных рынков. Погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство"*. Террористу удалось покинуть Германию, он был впоследствии застрелен в Милане итальянскими полицейскими.

В этом году на рождественских рынках в Германии приняты повышенные меры безопасности. 1 декабря этого года в Потсдаме на востоке Германии рождественскую ярмарку эвакуировали из-за обнаруженного рядом с ней взрывного устройства. Позже полиция уточнила, что подозрение о самодельном взрывном и зажигательном устройстве подтвердилось. Находку уничтожили с помощью робота.

Напомним, террористическая группировка "Исламское государство" (да будет она проклята на всей территории Руси Святой) предупредила о подготовке терактов на территории США в ответ на решение администрации президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Соответствующие угрозы размещены в аккаунтах боевиков в мессенджере Telegram.

"Мы будет проводить больше операций на вашей земле, до последнего часа, и мы сожжем вас огнем войны, которую вы начали в Ираке, Йемене, Ливии, Сирии и Афганистане. Ждите", - цитирует сообщение террористов Reuters.

Никаких подробностей планирующихся атак боевики не сообщили. Однако они сопроводили свои угрозы изображениями улиц Нью-Йорка, а также изображениями неких устройств, напоминающих бомбы и детонатор.

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