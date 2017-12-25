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Московский листок

Монарх велел своим подданным каталонцам отказаться от мысли быть независимыми

Опубликовано 25.12.2017 в разделе комментариев 3

выборы испания независимость монархия республика каталония
Монарх велел своим подданным каталонцам отказаться от мысли быть независимыми

Король Испании Фелипе VI по традиции в рождественский Сочельник обратился к нации с речью, в которой подвел итоги года и затронул наиболее острые темы. Как пишет El Pais, в этом году жители страны с нетерпением ожидали выступления монарха, чтобы услышать его оценку каталонского кризиса. По мнению прессы, на этот раз Фелипе VI был заметно менее категоричен в обращении к Барселоне.

"Испания сегодня может похвастаться зрелой демократией, у нас любой человек может мыслить, защищать свои идеи свободно и демократически. Но не надо навязывать свои собственные идеи в ущерб правам других. Уважение и сохранение принципов и ценностей нашего социального и демократического правового государства имеет важное значение для нашего сосуществования, обеспечивает"свободу, равенство, справедливость и политический плюрализм, как говорится в нашей Конституции", - призвал король.

Он выразил надежду на то, что политический процесс в Каталонии не приведет снова к конфронтации или отчуждению, которые, в свою очередь, порождают раздор, неуверенность и разочарование в обществе.

В своей речи Фелипе VI говорил о единстве страны, однако на этот раз его тон был заметно более осторожным и примирительным, отмечает корреспондент BBC. Монарх призвал каталонский парламент действовать в интересах всех каталонцев, со всей ответственностью за всеобщее благо.

Также монарх признал, что 2017 год был, без сомнения, трудным для страны. Он напомнил о терактах, которые произошли в августе в Каталонии, и высказал мнение, что только "демократическое единство, сила правового государства и эффективность международного сотрудничества" могут победить терроризм.

По традиции Фелипе VI поздравил своих подданных с Рождеством на кастильском, баскском, каталонском и галисийском языках.

21 декабря на внеочередных выборах в парламент Каталонии большинство получила коалиция, выступающая за независимость региона. Бывший глава исполнительной власти Каталонии Карлес Пучдемон обратился к Мадриду с призывом позволить ему вернуться в страну к открытию январской сессии регионального парламента с тем, чтобы он смог вновь занять пост главы женералитета.

Напомним, бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон приветствовал победу своих единомышленников на парламентских выборах, назвав ее "пощечиной" премьер-министру Испании Мариано Рахою. "Рахой проиграл плебисцит, которого он сам хотел", - заявил в ночь на пятницу журналистам в Брюсселе Пучдемон. "Испанское государство потерпело поражение", - считает он.

"Европа должна понять, что решение, предложенное Рахоем, не работает. Все, кто поддерживает Рахоя - пусть даже своим молчанием - должны это заметить. Каталония должна сама определять свое будущее", - заявил Пучдемон. Сторонники независимости одержали победу на прошедших в четверг выборах в парламент Каталонии, получив 70 из 135 мандатов. Партия Пучдемона - "Вместе за Каталонию" - набрала 34 места.

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Всего комментариев к статье: 3
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Re:
Truzadrotttt написал 25.12.2017 15:44
Откуда такие двойные стандарты, рЫдакция? Почему здесь совершенно отрицается роль Госдепа, отсыпавшего каталонцам много-много печенек, чтобы унизить Испанию?
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С католическим рождеством, король!
Сергей Петров написал 25.12.2017 15:27
Мое рождественское пожелание тирану: закончить свою никчемную жизнь на гильотине.
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(без названия)
Лис написал 25.12.2017 12:59
Пока жареный петух в задницу не клюнет все царьки такие грозные.Ишь как лихо извернулся-и демократия у него зрелая и свобода слова.Надолго ли?
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