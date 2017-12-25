Автобус въехал в подземный переход и подавил людей

Автобус сбил людей, въехав в пешеходный переход у метро «Славянский бульвар» в Москве, сообщает Life. Пострадали от десяти до 15 человек. По разным данным, погибли от четырех до пяти человек, еще трое находятся крайне тяжелом состоянии.

Сообщается, что водитель Виктор Тихонов работал третью смену подряд.

- Вот зачем в Москве исламские террористы, если есть Собянин, Ликсутов и компания? - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Очень удобная версия - вноват водитель. А почему водители в Москве работают как проклятые? Может, людей не хватает, экономят на людях? Ну и я полагаю, что не это главное. Кто-нибудь из москвичей сегодня на улицу выходил? Нет, не в центре, а на окраинах, где как раз и находится "Славянский бульвар". Тут же на дорогах снега по колено! Никто и не думал чистить - я сейчас говорю за улицу, на которой живу. Мне надо было на машинне подъехать - вышел я, глянул на дорогу и пошел пешком. На такой дороге занос - обычное дело. Да вон у меня по окном стоят двое, мигают... Ясное дело, тормоза при таком покрытии работают как хотят. У нас же красота кругом, тротуары как проезжая часть шириной, а проезжая часть такая узкая, что иной раз и не проехать. Ну так добавьте слой снега сантиметров пятнадцать - и как у Маяковского, "сядь на собственные ягодицы и катись"! На уборке снега много не заработаешь, это ж не плитка и не метро... Ну и в принципе как можно было так спланировать подземный переход, чтобы туда вообще можно было въехать на автобусе?

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