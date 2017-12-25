Автобус въехал в подземный переход и подавил людей

Автобус сбил людей, въехав в пешеходный переход у метро «Славянский бульвар» в Москве, сообщает Life. Пострадали от десяти до 15 человек. По разным данным, погибли от четырех до пяти человек, еще трое находятся крайне тяжелом состоянии.
Сообщается, что водитель Виктор Тихонов работал третью смену подряд.
- Вот зачем в Москве исламские террористы, если есть Собянин, Ликсутов и компания? - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Очень удобная версия - вноват водитель. А почему водители в Москве работают как проклятые? Может, людей не хватает, экономят на людях? Ну и я полагаю, что не это главное. Кто-нибудь из москвичей сегодня на улицу выходил? Нет, не в центре, а на окраинах, где как раз и находится "Славянский бульвар". Тут же на дорогах снега по колено! Никто и не думал чистить - я сейчас говорю за улицу, на которой живу. Мне надо было на машинне подъехать - вышел я, глянул на дорогу и пошел пешком. На такой дороге занос - обычное дело. Да вон у меня по окном стоят двое, мигают... Ясное дело, тормоза при таком покрытии работают как хотят. У нас же красота кругом, тротуары как проезжая часть шириной, а проезжая часть такая узкая, что иной раз и не проехать. Ну так добавьте слой снега сантиметров пятнадцать - и как у Маяковского, "сядь на собственные ягодицы и катись"! На уборке снега много не заработаешь, это ж не плитка и не метро... Ну и в принципе как можно было так спланировать подземный переход, чтобы туда вообще можно было въехать на автобусе?
Автобус с пассажирами протаранил мечеть в Казани
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Лис написал 25.12.2017 17:47
Очковтиратель Наезд написал 25.12.2017 17:39
В недалеком, в историческом смысле , будущем подрастет новое поколение, без советского и большевистского мусора в головах. Изменятся средства доставки людей, то есть грубо говоря мы недалеко ушли от телеги, а будет мгновенное перемешение людей по просторам России. Люди будут дить на границах родины, а по праздникам кучковатся на Курултай в республике Алтай, а праздники будут по субботам и воскресеньям.Умные машины будут производить средства доставки от велосипедов до дирижаблей на гиперзвуке, а люди в сельском хозяйстве и охране русских границ. Вся культура в интернете, от музеев до голографии. Еда бесплатно. Перемещение бесплатно. Медицина бесплатно. Людей мало, миллионов триста в России.
Верьте мне, так и будет, наши дети будут жить при коммунизме.
Потерпеть токмо
Не разрушить ба
Хрупкое счастье
Люди привыкли к хорошему :
Техосмотр, менты не ураганят, документооборот без взяток, медицина, продукты отменные, улицы чистые, асфальт и плитка, загранпаспорт без проблем, таможня не берет взяток, дети в школах с нормальными учителями.
Если ты не гомосексуалист и не лезешь в политику, то жизнь просто радует с бокалом безалкогольного пива!!!!!
Потому что все хорошо и цель построение Русского Православного Мира появилась!
ВОЗМОЖНО все идет к тому , что скоро рванет из-за бедности, но это не вина власти, а вина таких как ты, потому что в РФ все разрешено, кроме гомосексуализма и политики. Но я думаю, да нет, я уверен, не рванет, ибо недобитки СССРовские настолько ничтожны количеством, умом и силой воли, что доживайте своий век и упокой душу их рабов божьих.
СССР сдох. Как ни крути, его нет, перелистнуть страницу и забыть это г о в н о, ложь, надругательство над смыслом жизни, и прочая мерзость.
Если бы не :
Краснож. в 1993 году не было бы дилеммы между ужасом СССровским и чудаковатым Ельциным и был бы вообще другой выбор страны!;
Краснож. в Чечню, Абхазию, Приднестровье, Южную Осетию не полезла бы страна;
Краснож. в 1996 году был бы выбор между настоящими социалистами и либералами и страна пошла по-другому пути;
Краснож. никакого путина не было бы, как противовес краснож. Лужкову Примакову Маслякову;
Краснож. никогда Россия не полезла бы в Крымский капкан и Донбасский мертвый узел.......
Имеется целыц класс, прослойка дармоедская - ни копейки в бюджет, ни одной светлой мысли, ни одного реального предложения для современного общества, ноль. Ноль, но живучий и наглый, жрет и тут же хает.
Да если бы в СССР были Пятерочки ( не говоря о других супермаркетах ), Московская медицина, автомобили нынешние, одежда и обувь 2017, свинины и говядины навалом, овощи и фрукты, лекарства....., люди бы терпели долго. Но этого просто не могло быть по определению, так что радуйтесь краснож., что не я президент, я б вытравил как мерзких тараканов, а Путин обеспечивает дожитие комфортное.
Очковтиратель Наезд написал 25.12.2017 17:37
Аварийность в любом случае больше, просто зима. Если машина исправна, абс и хороший протектор больше 5 миллиметров, дворники чистят стекло лобовое и не запотевает салон, то обычный зимний день.
Авария!
Либо подрезали, либо тормоза, либо намерено. Выяснят. И вход защитят, жизнь продолжается, а бабок подъездных один выход это Раскольников. И чтоб по башке топором.