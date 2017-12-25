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Московский листок

Национальный Лидер не почтит своим присутствием церемонию выдвижения себя в цари

Опубликовано 25.12.2017 в разделе комментариев 1

рпц выборы силовигархия президент монархизм
Национальный Лидер не почтит своим присутствием церемонию выдвижения себя в цари

Заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты России пройдет без самого кандидата. Как объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент слишком занят. Путин идет на выборы как самовыдвиженец, и потому одним из условий выдвижения является создание инициативной группы в его поддержку в количестве не менее 500 человек. По той же схеме, например, выдвигается Алексей Навальный, и он такую встречу провел. Однако Путин не смог найти время на это мероприятие.

"Завтра достаточно загруженный рабочий график. Кроме того, в данном случае присутствие президента не требуется", - цитирует объяснение Пескова РИА "Новости".

Заседание инициативной группы по вопросу выдвижения Путина состоится 26 декабря в павильоне на ВДНХ. За аренду площадки требуется заплатить 400 тысяч рублей. Причем деньги пойдут фонду под патронажем епископа Егорьевского Тихона (Шевкунова), которого называют в прессе "духовником Путина".

В состав группы по выдвижению Путина кандидатом в президенты вошли ректор МГУ Виктор Садовничий, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, и.о. секретаря генсовета "Единой России" Андрей Турчак, врач Лео Бокерия, олимпийский чемпион Александр Карелин и другие.

Очередные президентские выборы пройдут 18 марта 2018 года. Помимо Путина и Навального, уже официально выдвинулись кандидатами в президенты РФ телеведущая Ксения Собчак, директор "Совхоза им. Ленина" Павел Грудинин от КРПФ, основатель "Яблока" Григорий Явлинский, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, омбудсмен Борис Титов от Партии роста, бизнесмен Сергей Полонский, журналистка Екатерина Гордон. "Основной идеей своей программы она обозначила защиту прав женщин и детей, отметив свой многолетний опыт в этой сфере", - отмечается в сообщении о намерении Гордон баллотироваться на высший пост страны в 2018 году. Лозунгом кампании журналистки стал тезис: "Права женщин и детей - зеркало российской реальности".

Телеведущая рассказала о своей программе в видеоролике, размещенном на сайте. По ее словам, Россия - страна матерей-одиночек, на которых "всем плевать". "Я, вероятно, буду единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента", - отметила Гордон.

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Всего комментариев к статье: 1
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в списке одни жиды и криптожиды включая сюда и шаломова- путина
еврейский балаган в нищей ограбленной России написал 25.12.2017 17:47
чуточку разбавленные разве что грудининым и титовым
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