Шахид подорвал себя рядом со зданием афганской разведслужбы в Кабуле и унёс жизни трёх соплеменников

В Кабуле утром в понедельник, 25 декабря, прогремел взрыв у входа в здание Национального директората безопасности (афганской разведывательной службы). Об этом сообщает агентство Reuters. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. В результате погибли не менее трех человек, еще один получил ранения, сообщили местные власти.

В Министерстве здравоохранения страны заявили, что раненый был доставлен в больницу. Пока ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за атаку. За последние месяцы в столице Афганистана произошел ряд нападений, ответственность за которые брали на себя группировки "Талибан" и "Исламское государство" (запрещены на территории РФ).

Так, 7 ноября вооруженная группа ИГ напала в Кабуле на телевизионную станцию. Инцидент произошел в здании частного телеканала Shamshad, вещающего на языке пушту. При нападении погибли два человека и 20 были ранены.

Нападавшие были одеты в полицейскую форму, они проникли в офис, открыли стрельбу и взорвали гранату. После этого террористы ворвались в здание и начали стрелять. Нападавших было трое. Во время атаки в здании находилось около ста человек.

Напомним, сегодня же в Берлине автомобиль протаранил здание штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии. Об этом сообщает местное издание Bild. Инцидент произошел около полуночи 24 декабря. Автомобиль марки Peugeot въехал в главный вход офиса СДПГ в районе Кройцберг, уточняет издание.

За рулем автомобиля находился 58-летний водитель. Внутри авто правоохранители обнаружили канистры с бензином и жидкостью для розжига. Мужчина признался, что планировал совершить теракт-самоубийство.

В результате происшествия он получил травмы и был доставлен в больницу. Больше никто из людей не пострадал, сообщает полиция Берлина в Twitter.

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