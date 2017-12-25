Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Олигарха Полонского и недешёвого журналиста Лурье не пускают в президенты...

Опубликовано 25.12.2017 в разделе комментариев 4

выборы президент цик
Олигарха Полонского и недешёвого журналиста Лурье не пускают в президенты...

Центризбирком РФ отказался регистрировать инициативную группу в поддержку выдвижения бизнесмена Сергея Полонского в президенты. При этом, по словам руководителя ЦИК Эллы Памфиловой, у потенциального кандидата на пост главы государства еще остаются шансы поучаствовать в выборах.

"Сергей Юрьевич, у вас судимости вашей нет - этой претензии, то есть необратимой, по которой мы бы вам могли отказать, нет. Все эти недостатки вы можете, еще есть время, вы их можете исправить. Можете группу собрать, чтобы у вас было не менее 500 человек. Это право за вами, ваше желание - если захотите, до 7 января у вас еще время есть", - пояснила Памфилова (цитата по РИА "Новости").

Кроме того, Центральная избирательная комиссия также постановила, что журналист Олег Лурье, который ранее заявлял о своих президентских амбициях, не сможет баллотироваться на пост главы государства из-за непогашенной судимости.

Накануне, 24 декабря, Полонский у здания ЦИК, куда он приезжал подавать документы для участия в выборах президента, сообщил о том, что он готовит для сторонников "дополненную реальность", где, по его словам, и пройдут выборы. "С моей точки зрения, выходить сегодня на улицы - это XIX век", - пояснил он, однако оговорился, что "у каждого свои, разные концепции".

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

23 декабря с кандидатами на выборах президента определились три партии. "Единая Россия" будет поддерживать самовыдвиженца Владимира Путина, нынешнего президента и безусловного фаворита кампании. Ксения Собчак идет от "Гражданской инициативы", а КПРФ выдвинула Павла Грудинина. 24 декабря от ряда инициативных групп в разных регионах выдвинулся оппозиционер Алексей Навальный.

Съезд партии "Яблоко" выдвинул своего основателя и председателя федерального политкомитета партии Григория Явлинского в кандидаты на выборах президента РФ. Само голосование состоялось в первый день съезда 21 декабря, но официальные итоги были объявлены в пятницу, 22 декабря.

"Голосов "за" - 98 , "против" - четыре", - цитирует ТАСС результаты тайного голосования председатель счетной комиссии съезда. В пресс-службе партии сообщили, что за соблюдением всех процедур следил член Центризбиркома России Сиябшах Шапиев.

В первый день съезда Явлинский представил делегатам свою предвыборную программу. По словам политика, "партия подошла к этим выборам с концепцией будущего". "Жизнь человека, свобода, достоинство, творчество и равенство возможностей - в этом смысл будущего России", - перечислил он программные положения.

Главной задачей Явлинский считает дать людям возможность "жить без страха, без произвола, без угрозы бедности".

 

Новости по теме:

Зачем-то убили Навального

Зюганов подставляет Грудинина?

М.Калашников: извинения Зюганову, наказ - Грудинину

Вся обрядная команда: Явлинский тоже выдвинулся опорой...

Национальный Лидер не почтит своим присутствием церемонию выдвижения себя в цари



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: А Полонский был бы интересен
!!!O!QQ! A VAS-OQQ!--TOT!& написал 26.12.2017 02:01
-Таки какая только шевалье в презики не лезет! То таки да...
Ответить
А Полонский был бы интересен в качестве кандидата в президенты
из него бы все валилось, как из мусорного бака... написал 26.12.2017 00:52
.
Ответить
(без названия)
стоик1076 написал 25.12.2017 22:09
Агония колониального режима?
Ответить
мОте Дрочеру , нарциссу, поету, писателю,профеССианальному рев=.....!( это он сам себя так называет
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковедовДал,ьССкий написал 25.12.2017 21:26
а ты предложи им себя или муфлоныча, ... вы же из = дешЁвых !
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Сожалеете ли вы о распаде СССР?:
Результаты
Интернет-ТВ
Загадочная авария автобуса
Загадочная авария автобуса
25.12.2017
Дочь Назарбаева испугалась бастующих шахтеров
Дочь Назарбаева испугалась бастующих шахтеров
26.12.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Водитель-убийца перепутал газ и тормоз? (5)
Исчезающая страна (10)
Памяти Директора (4)
ЦИК отказал в выдвижении кандидатом в президенты крановщицы Кировского завода Натальи Лисицыной (3)
Дочь Назарбаева испугалась бастующих шахтеров (1)
Навального "неожиданно" не допустили до выборов (3)
Олигарха Полонского и недешёвого журналиста Лурье не пускают в президенты... (4)
Шахид подорвал себя рядом со зданием афганской разведслужбы в Кабуле и унёс жизни трёх соплеменников (1)
Автобус въехал в подземный переход и подавил людей (17)
Национальный Лидер не почтит своим присутствием церемонию выдвижения себя в цари (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: О Грудинине на телевидении
Максим Калашников Максим Калашников: Бен Сальман обчищает "элиту", Кремль - электорат
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Постсоветский - значит выморочный
Дарья Митина Дарья Митина: Oфициальнo
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Это тебе не Кировлес, Лёша
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss