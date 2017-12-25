Олигарха Полонского и недешёвого журналиста Лурье не пускают в президенты...

Центризбирком РФ отказался регистрировать инициативную группу в поддержку выдвижения бизнесмена Сергея Полонского в президенты. При этом, по словам руководителя ЦИК Эллы Памфиловой, у потенциального кандидата на пост главы государства еще остаются шансы поучаствовать в выборах.

"Сергей Юрьевич, у вас судимости вашей нет - этой претензии, то есть необратимой, по которой мы бы вам могли отказать, нет. Все эти недостатки вы можете, еще есть время, вы их можете исправить. Можете группу собрать, чтобы у вас было не менее 500 человек. Это право за вами, ваше желание - если захотите, до 7 января у вас еще время есть", - пояснила Памфилова (цитата по РИА "Новости").

Кроме того, Центральная избирательная комиссия также постановила, что журналист Олег Лурье, который ранее заявлял о своих президентских амбициях, не сможет баллотироваться на пост главы государства из-за непогашенной судимости.

Накануне, 24 декабря, Полонский у здания ЦИК, куда он приезжал подавать документы для участия в выборах президента, сообщил о том, что он готовит для сторонников "дополненную реальность", где, по его словам, и пройдут выборы. "С моей точки зрения, выходить сегодня на улицы - это XIX век", - пояснил он, однако оговорился, что "у каждого свои, разные концепции".

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

23 декабря с кандидатами на выборах президента определились три партии. "Единая Россия" будет поддерживать самовыдвиженца Владимира Путина, нынешнего президента и безусловного фаворита кампании. Ксения Собчак идет от "Гражданской инициативы", а КПРФ выдвинула Павла Грудинина. 24 декабря от ряда инициативных групп в разных регионах выдвинулся оппозиционер Алексей Навальный.

Съезд партии "Яблоко" выдвинул своего основателя и председателя федерального политкомитета партии Григория Явлинского в кандидаты на выборах президента РФ. Само голосование состоялось в первый день съезда 21 декабря, но официальные итоги были объявлены в пятницу, 22 декабря.

"Голосов "за" - 98 , "против" - четыре", - цитирует ТАСС результаты тайного голосования председатель счетной комиссии съезда. В пресс-службе партии сообщили, что за соблюдением всех процедур следил член Центризбиркома России Сиябшах Шапиев.

В первый день съезда Явлинский представил делегатам свою предвыборную программу. По словам политика, "партия подошла к этим выборам с концепцией будущего". "Жизнь человека, свобода, достоинство, творчество и равенство возможностей - в этом смысл будущего России", - перечислил он программные положения.

Главной задачей Явлинский считает дать людям возможность "жить без страха, без произвола, без угрозы бедности".

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