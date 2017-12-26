Исчезающая страна

По данным Государственной службы статистики Украины, за 10 месяцев текущего года украинцев стало меньше на 166,3 тысячи человек. Это на 18% больше, чем сокращение населения за аналогичный период прошлого года. Всего за три года после майдана население Украины сократилось на 329 тысяч человек.
Сейчас в стране проживают 42,4 миллиона человек, но это Госстат считает вместе с Крымом, ДНР и ЛНР. Он же оценивает население Крыма и Севастополя в 2,5 миллиона, ДНР в 2,3 млн., ЛНР в 1,7 млн. То есть из цифры 42,4 млн. можно смело вычитать 6,5 миллионов. То есть остается примерно 36 миллионов.
По разным оценкам, за границей работают 2,5 – 4 миллиона человек, из них большинство скорее всего не вернется на Украину - возвращение на нищую родину эти люди как правило считают жизненной неудачей.
При неизменном уровне рождаемости и смертности к 2055 году население Украины составит 29,7 миллиона человек, а к 2100 – около 15 – 16 миллионов - такова оценка экспертов ООН.
Теперь напомним, что по данным на 1994 год УССР достигла максимума численности населения за всю свою историю - 52,5 миллиона человек.
Сравниваем: 52,5 и 36... Понимаете, что вместо фейкового "музея голодомора" в Киеве надо строить реальный мемориал жертвам геноцида постсоветской Украины?
Давайте сравним еще: фертильность женщин страны под названием Нигер высока, в среднем 7,6 ребёнка на одну женщину.
Сейчас в Нигере живут 23 миллиона человек. К 2050 году ожидается что будет 80 миллионов, а к 2100 году - 209 миллионов.
В стране под названием Нигер (не путать с Нигерией, которая населена уже гуще, чем РФ), кстати, по площади в 2 раза больше, чем Украина, живут бедно. Доля ВВП на душу населения около 1 тысячи долларов - в стремительно нищающей Украине все же около 8 тысяч. Полезные ископаемые тоже как на Украине - уран, уголь, поваренная соль...
Почему же Нигер растет как на дрожжах, а Украина тает?
Вывод напрашивается сам собой: чтобы средняя украинка рожала по 7-8 детей, надо снизить среднедушевой доход на Украине в 8 раз, как в Нигере! И правительство Гройсмана, как и ранее кабинет Яценюка, давно и уверенно стоят на этом пути.
Однако пока - не рожают украинки достаточного количества детей, чтобы компенсировать смертность и бегство из страны.
Но ведь не может так быть, чтобы обширную страну с хорошим климатом населяло 15-16 миллионов человек, а рядом задыхались от перенаселения страны с населением в несколько раз большим? Нигер, понятное дело, далеко, хотя глобализация и съедает расстояния. Но что рядом с Украиной?
Население Польши, например, составляет уже более 38 миллионов человек, хотя в 1950-м году было всего менее 25 миллионов. В Турции уже 79,5 миллионов, хотя по переписи 2000-го года было всего 67 миллионов, что естественно - начиная с 70-х годов население растет на 900 с лишним тысяч в год.
Причем объективно и турки, и поляки, и русские живут намного лучше украинцев. И сколько времени они будут наблюдать безучастно у себя под боком вместо страны - провал: в экономике, в политике, наконец, даже в демографии? Это не может продолжать долго по историческим меркам. Россия, собственно, уже не ждет, а забирает то, что само отваливается от Украины - да, конечно, это империалистическая политика. Еще какая империалистическая! Ну так радовались же, когда рухнул социализм? Радовались! А на смену ему пришел капитализм - в России в его наиболее развитой, имперской фазе. На Украине - в режиме колонии и полуколонии. Чего хотели, то и получили.
Сейчас возрождающийся польский национализм и неплохая экономическая коньюнктура возьмут свое, и Варшава начнет поглядывать на окрестности. Уже поглядывает. И видит западную Украину, которая исторически недавно была Польшей, и которая сейчас стремительно вымирает.
Турция смотрит на Украину с юга, и тоже видит бывшие турецкие владения, отторгнутые Россией в 18-м веке и переданные Украине "за красивые глаза".
Как это будет происходить? Трудно сказать. Но шансов на то, что уже к середине века Украина будет существовать в нынешних границах - немного. Просто не будет нужного числа украинцев, чтобы обживать и защищать эти территории.
Ну, не было такой страны раньше, и не будет...
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заклинатель написал 26.12.2017 05:50
Президент Украины заговорил о "коварстве украинского режима", то есть своего режима.
Выступая перед чиновничеством министерства иностранных дел Украины по случаю какой-то даты, Порошенко вдруг заявил:
"Дорогие друзья! Никто наверное не знает коварства украинского режима лучше, чем мы, украинцы. Поэтому наша историческая миссия есть и должна быть - чтобы мы на передовой борьбы с цивилизованным миром и русским империализмом демонстрировали свои лучшие качества". В оригинале произносилось на укромове.
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В сообщениях об этой сенсации неправильно переводят и пишут: "Никто наверное не знает подлости украинского режима лучше, чем мы, украинцы"
Но правильно: коварства, а не подлости. Хотя и подлости украинского режима много, но сказано было о коварстве его, это нужно уточнить для истории.
В сообщениях также неправильно называют это признание Порошенки оговоркой по Фрейду. Но это не оговорка, потому что дальше Порошенко продолжил такую же разоблачительную речь: "мы - на передовой борьбы с цивилизованным миром".
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Действительно, украинство - это регресс и возврат к пещерным временам, вплоть до диких танцев вокруг костра при сборе украинской нации (то есть племени). Характерно, что в полностью разрушенной Украине, где уже почти ничего не работает (из промышленности), такое положение никого не волнует. Украинство со времен Петлюры и Шевченка мечтало о "вишневом садочке коло хаты" и больше не о чем.
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Чем объяснить такую откровенность президента украинской нации? Как кто-то написал, украинцы - религиозная нация. В таком случае, это бог вмешался в речь Порошенка и заставил его произносить не то, что он хотел изначально - понятно, что такие разоблачения изначально в выступлении не планировались. Это именно вмешательство каких-то высших сил, которые ввергли вождя племени в транс и заставили его произносить то, что мы слышали. Или же в вождя украинского племени вселился какой-то дух или дьявол, который его голосом заговорил, чтобы все знали, что такое украинство и украинцы.
В этом удивительном случае вмешательства потустороннего мира в выступление - знак того, что потусторонние силы сильно разгневаны на украинскую нацию. Страшно представить, что ее ждет!
observer написал 26.12.2017 05:19
географ глобус пропил написал 26.12.2017 03:17
Вместо того,чтоб запретить идти на 4й срок Утину,всякую
херовину пишут про какую-то украинонигерию. Да усралась она.
В России 40 миллионов нищих-вот о чем надо думать.
Недра принадлежат кагалу кошерных товарищей-
вот о чем надо думать,как отобрать у них наши недра и ископаемые.
Промышленность надо восстанавливать,инфраструктуру.
И много что еще,едрит твою двадцатт.
а чо, нормальна написал 26.12.2017 03:00
и Нигерия тоже жару даеть! Энтово росия исчезаить, а чтоб русские подыхали без боли - им баки про Украину забивают!
златокудрый Ивашка написал 26.12.2017 02:53
Россия исчезает, об это надо писать!
задлобали, никого не интересует эта Украина, кроме ольгинских ботов
!!!O!QQ! A-VAS-OQQ!--TOT!!!& написал 26.12.2017 02:04
Исчезающая страна
Я думал, что это про Россию "
- Таки везде, где произошла демократизация и у власти невменяемые - таки бесноватые гав-нолики, которые на сценах своих творчильников хями таки размахивают или - таки безумные вчонкины своими хигисами меряются - там тупые населюки нищают и вымирают - то таки да...
.......... . . написал 26.12.2017 01:37
LAM написал 26.12.2017 01:19
Я думал, что это про Россию
ATT написал 26.12.2017 01:11
!!!O!QQ!AVASOQQ!TOT!!!&& написал 26.12.2017 01:08
- Таки примерно такую глупость сморозил некий Менделев относительно РИ... Давненько - таки да... То таки да... Теперь монархическое бы-дло стенает, что кабы не Революция, кабы не Большевики, то жило бы здеся полярда или даже целый таки ярд... Ублюдки оне и логика таки у них - ублюдочная - совсем как у того Менделеева... То таки да... тут нужно не хней заниматься, а изучать конкретный механизм е-бли! Сейчас украинские девушки где работают? То таки на панели! А там не ецца, а с-осут - то таки да! Таки понятно, что они делают это с Достоинством, которое для них таки завоевал майдаун, но детей от этого дела таки все-равно не бывает... То таки да...