Исчезающая страна

По данным Государственной службы статистики Украины, за 10 месяцев текущего года украинцев стало меньше на 166,3 тысячи человек. Это на 18% больше, чем сокращение населения за аналогичный период прошлого года. Всего за три года после майдана население Украины сократилось на 329 тысяч человек.

Сейчас в стране проживают 42,4 миллиона человек, но это Госстат считает вместе с Крымом, ДНР и ЛНР. Он же оценивает население Крыма и Севастополя в 2,5 миллиона, ДНР в 2,3 млн., ЛНР в 1,7 млн. То есть из цифры 42,4 млн. можно смело вычитать 6,5 миллионов. То есть остается примерно 36 миллионов.

По разным оценкам, за границей работают 2,5 – 4 миллиона человек, из них большинство скорее всего не вернется на Украину - возвращение на нищую родину эти люди как правило считают жизненной неудачей.

При неизменном уровне рождаемости и смертности к 2055 году население Украины составит 29,7 миллиона человек, а к 2100 – около 15 – 16 миллионов - такова оценка экспертов ООН.

Теперь напомним, что по данным на 1994 год УССР достигла максимума численности населения за всю свою историю - 52,5 миллиона человек.

Сравниваем: 52,5 и 36... Понимаете, что вместо фейкового "музея голодомора" в Киеве надо строить реальный мемориал жертвам геноцида постсоветской Украины?

Давайте сравним еще: фертильность женщин страны под названием Нигер высока, в среднем 7,6 ребёнка на одну женщину.

Сейчас в Нигере живут 23 миллиона человек. К 2050 году ожидается что будет 80 миллионов, а к 2100 году - 209 миллионов.

В стране под названием Нигер (не путать с Нигерией, которая населена уже гуще, чем РФ), кстати, по площади в 2 раза больше, чем Украина, живут бедно. Доля ВВП на душу населения около 1 тысячи долларов - в стремительно нищающей Украине все же около 8 тысяч. Полезные ископаемые тоже как на Украине - уран, уголь, поваренная соль...

Почему же Нигер растет как на дрожжах, а Украина тает?

Вывод напрашивается сам собой: чтобы средняя украинка рожала по 7-8 детей, надо снизить среднедушевой доход на Украине в 8 раз, как в Нигере! И правительство Гройсмана, как и ранее кабинет Яценюка, давно и уверенно стоят на этом пути.

Однако пока - не рожают украинки достаточного количества детей, чтобы компенсировать смертность и бегство из страны.

Но ведь не может так быть, чтобы обширную страну с хорошим климатом населяло 15-16 миллионов человек, а рядом задыхались от перенаселения страны с населением в несколько раз большим? Нигер, понятное дело, далеко, хотя глобализация и съедает расстояния. Но что рядом с Украиной?

Население Польши, например, составляет уже более 38 миллионов человек, хотя в 1950-м году было всего менее 25 миллионов. В Турции уже 79,5 миллионов, хотя по переписи 2000-го года было всего 67 миллионов, что естественно - начиная с 70-х годов население растет на 900 с лишним тысяч в год.

Причем объективно и турки, и поляки, и русские живут намного лучше украинцев. И сколько времени они будут наблюдать безучастно у себя под боком вместо страны - провал: в экономике, в политике, наконец, даже в демографии? Это не может продолжать долго по историческим меркам. Россия, собственно, уже не ждет, а забирает то, что само отваливается от Украины - да, конечно, это империалистическая политика. Еще какая империалистическая! Ну так радовались же, когда рухнул социализм? Радовались! А на смену ему пришел капитализм - в России в его наиболее развитой, имперской фазе. На Украине - в режиме колонии и полуколонии. Чего хотели, то и получили.

Сейчас возрождающийся польский национализм и неплохая экономическая коньюнктура возьмут свое, и Варшава начнет поглядывать на окрестности. Уже поглядывает. И видит западную Украину, которая исторически недавно была Польшей, и которая сейчас стремительно вымирает.

Турция смотрит на Украину с юга, и тоже видит бывшие турецкие владения, отторгнутые Россией в 18-м веке и переданные Украине "за красивые глаза".

Как это будет происходить? Трудно сказать. Но шансов на то, что уже к середине века Украина будет существовать в нынешних границах - немного. Просто не будет нужного числа украинцев, чтобы обживать и защищать эти территории.

Ну, не было такой страны раньше, и не будет...