ЦИК отказал в выдвижении кандидатом в президенты крановщицы Кировского завода Натальи Лисицыной

Ну, развитие событий вполне предсказуемое. ЦИК отказал РОТ Фронту в выдвижении кандидатом в президенты активистки РКРП, крановщицы Кировского завода Натальи Лисицыной.

Было озвучено два предлога.

Первый — якобы были нарушены сроки уведомления ЦИК о проведении съезда, выдвинувшего Лисицыну. Однако по закону этот срок составляет три дня. Съезд состоялся в минувший четверг вечером, а ЦИК была уведомлена в понедельник утром. Стоит ли объяснять, что именно для того съезд и назначили на вторую половину четверга, чтобы в понедельник с утра отправить уведомление.

Второй предлог — якобы не была предоставлена справка о расходах. Но позвольте, в соответствие со ст.35 федерального закона "О выборах президента Российской Федерации", уполномоченное лицо кандидата обязано предоставить, цитирую:

"сведения о расходах кандидата, а также о расходах его супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка,

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей

участия, паев в уставных (складочных) капитал

ах организаций), совершенной в течение

последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга

за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения

средств, за счет которых совершена сделка..."

Как думаете, как часто крановщица Кировского завода совершает сделки, суммы которых превышают её трёхлетний доход? Вопрос риторический.

Такое ощущение, что, когда готовился ответ ЦИК, чиновник за неимением к чему придраться просто кинул в шапку нарезанные куски законов и вынул две бумажки наугад.

К этой утомительной игре в слова мы, естественно, были готовы. Тактика вполне предсказуемая: власти будут до последнего оттягивать приём документов под надуманными предлогами, чтобы максимально отобрать у нас время для следующего этапа. Однако, и на следующем этапе начнётся эта глупая игра и затягивание продолжится. Чтобы измотать нас перед окончательным отказом.

Наши маленькие успехи радуют, наши маленькие поражения огорчают, но следует помнить, что наши цели куда более масштабные, нежели какие-то там дебильные выборы. #Нам_не_нужен_президент Наша задача — сплочение рабочих на местах и по всей России, наша цель — власть рабочих, т.е. абсолютного трудящегося большинства населения, а не кучки чиновников и капиталистов. Даже если бы кандидата от рабочего класса без проволóчек зарегистрировали, он всё равно не мог бы конкурировать на равных с десятками и сотнями миллионов рублей, брошенными в пасть избирательных кампаний кандидатов от капиталистов.

Так что нет нужды пассивно наблюдать, как ЦИК принимает заявления от денежных мешков и их приказчиков, и в то же время динамит простую крановщицу с Кировского завода. Это просто дурацкие выборы, которые лишь наглядно демонстрируют, чья в стране власть. А вы — обсудите у себя на работе с коллегами, чья власть должна быть!

От редакции: В сети уже обсуждается, смогут или нет РОТ Фронт и ОКП, поддержавшая выдвижение Лисициной, собрать через свои региональные органиации 100 тысяч подписей и доказать ЦИКу их подлинность. Но, как видим, рабочего кандидата и до сбора подписей выпихивают с выборов, хотя и выдвинута товарищ Лисицына съездом вполне себе зарегистрированной Минюстом партии РОТ Фронт.

Вот не могут в России рабочие правильно оформить десяток бумажек. Тупые, быдло. Вот во Франции в президентских выборах может участвовать рабочий с автозавода, и даже набрать около 5 процентов. В России, усиленно двигающейся к сословному обществу и наследственной монархии, даже от компартии выдвигается исключительно мультимиллионер-латифундист. И выдвигают его такие же миллионеры - в составе фракции КПРФ в парламенте ни одного рабочего, зато буржуазии добрая половина. Наверно поэтому президентом Франции стал малоизвестный банковский служащий, женатый на собственной учительнице, а в России уже 18 лет Путину нет никакой замены.

Наверно поэтому ВВП Франции 43 тысячи долларов на душу населения, а в России всего 9... И социальное расслоение при этом совсем не такое вопиющее, как в РФ. И нет такого явления как нищие работающие люди, о чем недавно сетовала вице-премьер Голодец.

Мы, конечно, не рассчитываем сменить ситуацию в стране через буржуазные выборы. Но степень наглости правящего класса даже в таком деле, как декоративная передача через выборы власти от одной группы буржуазии к другой, в России просто вызывает изумление. Если в странах Европы буржуазия хотя бы маскирует свою власть декоративными процедурами, то в России - просто выставляет напоказ свой полный игнор любых интересов, кроме своих собственных.

В принципе, того, что мы хотели от выдвижения товарища Лисицыной, мы уже добились.

Анатолий Баранов, секретарь ЦК ОКП