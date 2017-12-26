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Московский листок

Навального "неожиданно" не допустили до выборов

Опубликовано 26.12.2017 в разделе комментариев 3

навальный париж песков
Навального "неожиданно" не допустили до выборов

Центризбирком отказал Алексею Навальному в регистрации инициативной группы в поддержку его самовыдвижения на выборах президента в марте 2018 года из-за неснятой судимости, такое решение ЦИК принял на заседании в понедельник.

Новость, так скажем, сильно ожидаемая. Но важная.

Во-первых, совершенно непонятно, почему по Рунету бегают персонажи, со знанием дела утверждающие, что Навального вот-вот зарегистрируют, несмотря на то, что его предстоящий отказ в регистрации был озвучен председателем ЦИК больше месяца назад.

Во вторых, непонятно, что делают все многочисленные штабы по выдвижению Навального в президенты, которые он, по меткому выражению Лимонова, "отложил во всех регионах как муравей".

И в третьих, что будут теперь делать так называемые "навальнисты"?

Вопросы закономерные: никакой иной программы действий, кроме выдвижения на выборах президента и неминуемой его победы, Навальный не предтавил. Та программа, с которой он недавно выступил - это тоже выборная программа, то есть ориентированная прежде всего на несбыточный момент - его регистрацию и победу (получается даже два момента).

Ну а теперь чего?

В прошлый раз был призыв голосовать за кого угодно, лишь бы не за Путина - в результате Зюганов получил несколько лишних миллионов из бюджета за голоса дураков, которые повелись. Ну и еще Удальцова, который слился под Грудинина за ящик яблок.

Сейчас за кого призовет голосовать? За Грудинина? Но там места вокруг уже заняты более проворными товарищами. ЗаСобчак? Но она замужем. За Путина, которого поддерживает теперь "Справедливая Россия", кандидата от которой поддерживал Навальный в прошлый раз?

Либо призыв не ходить на выборы, который сам Навальный в прошлом президентском цикле называл "игрой в пользу Путина"? Что-то изменилось? Правила выборов или сам Путин?

Мне даже интересно, что еще он придумает? Правда интересно.

Я б посоветовал выдвинуться кандидатом в президенты США. Это был бы ход.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Меркель11 написал 26.12.2017 03:21
<Та программа, с которой он недавно выступил - это тоже выборная >программа, то есть ориентированная прежде всего на несбыточный >момент - его регистрацию и победу
автор перепил что ли? А какая у кандидата(!) должна быть программа? Ориентированная на поражение в выборах? У Пукина вообще нет программы и что, пукинский ты защекан
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(без названия)
3авиднов Никодим написал 26.12.2017 02:29
Нахальный не хило на сожителя Кабаевой поработал, взбаламутил миллионы людей и увел миллионы голосов в непонятки.
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(без названия)
!!!O!QQ! A VAS-OQQ!--TOT!!!& написал 26.12.2017 01:55
"по меткому выражению Лимонова, "отложил во всех регионах как муравей"."
- Таки Лимонов (Таки мутная личность!) - не прав! Муравьи - таки они рабочие особи и таки совершенно бесполые - таки ничего "отложить" не могут - таки навальняшку поддерживают ублюдки и бесноватые гав-нолики, которые хотя иметь проамерского таки презика, потому, что они таки подонки и ублюдки умственно таки неполноценные, кака их вожди - адик сахаров, пустым мешком таки прибитый из-за угла, Баба Лера, патологический солж, таки Алкаш Мордатый - то таки да...
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