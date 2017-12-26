До революции 1905 г в России народ думал, что просто царь не знает об их положения и жизни. Чтобы царь "узнал", понадобилось ещё 12 лет. История повторяется: Верхи не хотят править по новому, низы не могут жить по старому...
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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Дочь Назарбаева испугалась бастующих шахтеров
До революции 1905 г в России народ думал, что просто царь не знает об их положения и жизни. Чтобы царь "узнал", понадобилось ещё 12 лет. История повторяется: Верхи не хотят править по новому, низы не могут жить по старому...
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!!!O!QQ! A VAS-OQQ!--TOT!!& написал 26.12.2017 01:58
- Таки а шо, она таки упи-сялась? Таки-вот, если упи-сяется - тогда таки и говорить будем... Красивая девушка - Гордым Сказам за царицу таки вполне сойдет! То таки да...