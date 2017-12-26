"Дочь Назарбаева испугалась бастующих шахтеров"

До революции 1905 г в России народ думал, что просто царь не знает об их положения и жизни. Чтобы царь "узнал", понадобилось ещё 12 лет. История повторяется: Верхи не хотят править по новому, низы не могут жить по старому...

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