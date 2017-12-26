Водитель-убийца перепутал газ и тормоз?

«Группа ГАЗ» опубликовала предварительные итоги анализа ДТП с участием рейсового автобуса, произошедшего днем в понедельник возле станции метро «Славянский бульвар» в Москве, чем подтвердила то, что все желающие сами могли наблюдать на видео.

Загадочная авария автобуса

«Предварительный анализ деталей происшествия показывает, что в начале движения колеса автобуса были резко вывернуты вправо и автобус направлялся со значительным отклонением от маршрута следования», — цитирует сообщение РИА «Новости».

Кроме того, «ГАЗ» считает, что водитель автобуса даже не пытался затормозить.

«При этом можно предположить, что с большой долей вероятности водителем не была задействована ни одна из перечисленных тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем, в противном случае автобус бы гарантированно остановился», — говорится в сообщении компании.

- То есть все как в поговорке "дело было не в бобине", - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Но кто сидел в кабине? Столичные власти кинулись проверять технику в автопарках, что надо было делать перед началом зимнего сезона, а не в канун Нового года. Сейчас же проверять, похоже, надо не технику, а личный состав... СМИ со ссылкой на следствие сообщают - водитель «перепутал педали тормоза и газа». Водитель рассказал, что хотел «перепарковаться» и запаниковал. В «Мострансавто» сообщили, что у водителя стаж более 20 лет, перед выездом он прошел медосмотр. Это как вообще водитель со стажем мог перепутать педали тормоза и газа? У него ж автоматизм выработан, перепутать невозможно! И потом есть ручной тормоз, есть возможноть торможения двигателем - там он достаточно долго катался, все мог успеть. Либо товарищ чего-то недоговаривает, и совершил наезд сознательно. Либо на московском транспорте водители выходят на линию в абсолютно невменяемом состоянии, например, из-за хронического утомления, вызванного постоянной переработкой.