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Московский листок

Водитель-убийца перепутал газ и тормоз?

Опубликовано 26.12.2017 в разделе комментариев 5

москва автобус мади
Водитель-убийца перепутал газ и тормоз?

«Группа ГАЗ» опубликовала предварительные итоги анализа ДТП с участием рейсового автобуса, произошедшего днем в понедельник возле станции метро «Славянский бульвар» в Москве, чем подтвердила то, что все желающие сами могли наблюдать на видео.

Загадочная авария автобуса 

«Предварительный анализ деталей происшествия показывает, что в начале движения колеса автобуса были резко вывернуты вправо и автобус направлялся со значительным отклонением от маршрута следования», — цитирует сообщение РИА «Новости». 

Кроме того, «ГАЗ» считает, что водитель автобуса даже не пытался затормозить. 

«При этом можно предположить, что с большой долей вероятности водителем не была задействована ни одна из перечисленных тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем, в противном случае автобус бы гарантированно остановился», — говорится в сообщении компании. 

- То есть все как в поговорке "дело было не в бобине", - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Но кто сидел в кабине? Столичные власти кинулись проверять технику в автопарках, что надо было делать перед началом зимнего сезона, а не в канун Нового года. Сейчас же проверять, похоже, надо не технику, а личный состав... СМИ со ссылкой на следствие сообщают - водитель «перепутал педали тормоза и газа». Водитель рассказал, что хотел «перепарковаться» и запаниковал. В «Мострансавто» сообщили, что у водителя стаж более 20 лет, перед выездом он прошел медосмотр. Это как вообще водитель со стажем мог перепутать педали тормоза и газа? У него ж автоматизм выработан, перепутать невозможно! И потом есть ручной тормоз, есть возможноть торможения двигателем - там он достаточно долго катался, все мог успеть. Либо товарищ чего-то недоговаривает, и совершил наезд сознательно. Либо на московском транспорте водители выходят на линию в абсолютно невменяемом состоянии, например, из-за хронического утомления, вызванного постоянной переработкой. 



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Всего комментариев к статье: 5
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Мог бы сбросить на нейтралку,
выключить двигатель... написал 26.12.2017 05:24
.
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а люди погибли
водитель со стажем написал 26.12.2017 04:06
Водитель-убийца перепутал газ и тормоз.
Такое случается, но обычно быстро исправляешься, а тут возможно паника. Когда ездил на москвиче-412, этого не случалось, на других машинах почему-то случается.
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Собянина пора в тундру отсылать.Ничего этот овощ с бабьей харей не может
Закоренелый написал 26.12.2017 03:08
Слупить с него-конкретно-штраф по сотне тысяч баксов семье каждого погибшего и пострадавшего. И пускай в тундру мчится на оленях утром ранним,чучело тупое абсолютно.Из столицы кишлак
сделал, своих соплеменников дауномордых навез миллионы,
одна вонь от них и от него.
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Мострансавто
Наблюдатель2 написал 26.12.2017 03:02
Это автобус "Мострансавто", а не "Мосгортранса".
Областной перевозчик, а не московский, компрене? Обращайтесь к Шойгу.
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Случайно был там
Гаденыш написал 26.12.2017 02:45
Момент наезда не видел. В это время выходил из метро. Издалека показалось, что идет ремонт подземного перехода и половину лестницы строители закрыли для утепления Люди заглядывают за парапет и смотрят вниз - там валяются разные вещи. Подошел к переходу, со стороны лестницы. Метрах в трех девушка с окровавленной головой , слегка двигает ногами, кто-то хотел взять ее за голову - но тут закричали , что нельзя-вдруг сломана шея. На ступеньках лежал мужчина головой вниз . Было видно как он прерывисто дышит - шел пар. Поразил цвет его кожи -неестественно серый. Автобус стоял упершись верхней частью крыши в свод перехода. Из под него торчали ноги нескольких человек. Значит они лежали на ступенях под автобусом вниз головами под углом градусов 30 9 угол наклона лестницы ). Выскочил какой-то здоровый мужик и начал орать - " Он сам поехал, он сам поехал !". Может быть водитель. Вокруг собиралась толпа , половина снимала на телефоны. Какой-то крепкого сложения парень стал матом орать на толпу "...вам что развлечение ??". Одна девица возразила "я вызвала скорую". На что он заорал на нее " а СНИМАЕШЬ.........ЗАЧЕМ, В КОНТАКТЕ ПРОСЛАВИТСЯ ХОЧЕШЬ ?". Поразило, что большинство людей спокойно шло в обе стороны по переходу, как-будто ни в чем не бывало. Чем тут можно помочь ? Не стал больше смотреть и ретировался. Минут через 5 подъехала первая скорая.
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