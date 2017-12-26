Путин предложил ввести утилизационный сбор на бытовую технику

Президент Владимир Путин предложил депутатам проработать вопрос введения утилизационного сбора на крупную бытовую технику, по аналогии с автопромом.

"Что касается крупных отходов - телевизоров, холодильников, другая крупная техника. Надо подумать, я не говорю, что нужно сейчас вводить, немедленно, надо подумать, чтобы не обременять, конечно, экономику и производителей, но, тем не менее, у нас в автоотрасли существует же утилизационный сбор. И он дает возможность создавать соответствующие кластеры производства по утилизации и переработке машин, которые вышли из употребления", - цитирует Путина Интерфакс.

При этом он отметил, что только идея, которую надо обсуждать, интересы бизнеса пострадать не должны, заявил президент Владимир Путин.

"Надо подумать, не спеша только и безо всякой суеты. Но очень важное направление, с этим полностью согласен и всячески готов поддерживать".