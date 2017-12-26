Путин предложил ввести утилизационный сбор на бытовую технику

Президент Владимир Путин предложил депутатам проработать вопрос введения утилизационного сбора на крупную бытовую технику, по аналогии с автопромом.
"Что касается крупных отходов - телевизоров, холодильников, другая крупная техника. Надо подумать, я не говорю, что нужно сейчас вводить, немедленно, надо подумать, чтобы не обременять, конечно, экономику и производителей, но, тем не менее, у нас в автоотрасли существует же утилизационный сбор. И он дает возможность создавать соответствующие кластеры производства по утилизации и переработке машин, которые вышли из употребления", - цитирует Путина Интерфакс.
При этом он отметил, что только идея, которую надо обсуждать, интересы бизнеса пострадать не должны, заявил президент Владимир Путин.
"Надо подумать, не спеша только и безо всякой суеты. Но очень важное направление, с этим полностью согласен и всячески готов поддерживать".
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Закупайте оружие пока это еще просто. написал 26.12.2017 17:21
Полиграфыч написал 26.12.2017 16:18
алексс настоящий написал 26.12.2017 13:45
кенторолд написал 26.12.2017 13:33
В лад написал 26.12.2017 12:34
тупинамбург написал 26.12.2017 11:26
Василий(4) написал 26.12.2017 11:26
oskotr написал 26.12.2017 11:13
СтарЧе написал 26.12.2017 11:01
Калькулятор написал 26.12.2017 10:51
теперь любой ход будет вести к ухудшению.
во всем мире пытаются стимулировать потребительский спрос, который вызывает рост экономики.
у нас наоборот. лишь бы сейчас залатать дыру, а дальше не важно.
Вся Россия написал 26.12.2017 10:40
на выдыхаемый воздух написал 26.12.2017 10:20
---- на обувь- на технику - курортный сбор - НА ЧТО ЕЩЕ ?
на вывоз отходов уже ведь собирают !!!
на выдыхаемый воздух надо тоже ввести...