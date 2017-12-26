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Московский листок

Путин предложил ввести утилизационный сбор на бытовую технику

Опубликовано 26.12.2017 в разделе комментариев 12

Путин предложил ввести утилизационный сбор на бытовую технику

Президент Владимир Путин предложил депутатам проработать вопрос введения утилизационного сбора на крупную бытовую технику, по аналогии с автопромом.

"Что касается крупных отходов - телевизоров, холодильников, другая крупная техника. Надо подумать, я не говорю, что нужно сейчас вводить, немедленно, надо подумать, чтобы не обременять, конечно, экономику и производителей, но, тем не менее, у нас в автоотрасли существует же утилизационный сбор. И он дает возможность создавать соответствующие кластеры производства по утилизации и переработке машин, которые вышли из употребления", - цитирует Путина Интерфакс.

При этом он отметил, что только идея, которую надо обсуждать, интересы бизнеса пострадать не должны, заявил президент Владимир Путин.

"Надо подумать, не спеша только и безо всякой суеты. Но очень важное направление, с этим полностью согласен и всячески готов поддерживать".

 



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Всего комментариев к статье: 12
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(без названия)
Закупайте оружие пока это еще просто. написал 26.12.2017 17:21
Пока мы не все вместе поднимемся и не натолкаем им во все щели денег, что бы они последнее что запомнили подыхая, так это жевание бумажного рубля, до тех пор весь этот беспредел устроенный народу плешивым карликом и его компанией и будет продолжаться.
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Re: Re: смотрите мультик про Чипполино.
Полиграфыч написал 26.12.2017 16:18
Предлагаю ввести налог на КАЛ. Хоть и не было этого в мультике, но СРУТ все и он достаточно прибыльный. Правда последнее время все стали меньше СРАТЬ! Потому что неча ЖРАТЬ!
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Re: смотрите мультик про Чипполино.
алексс настоящий написал 26.12.2017 13:45
Станем меньше дышать.Злонамерянно.Кстати повышение цен на телевизоры-это удар по собственным яйцам.Как будем узнавать про происки Госдепа?И кто нам расскажет про хохлов?
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(без названия)
кенторолд написал 26.12.2017 13:33
на твою утилизацию упырек плешивый ! последние бы отдал
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смотрите мультик про Чипполино.
В лад написал 26.12.2017 12:34
Сборы,акцизы,налоги,рост тарифов ЖКХ,проезд...............................на дождь,на солнце,на туман....................итог=25 млн.нищих+100 миллиардеров.
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Re: у нас в автоотрасли существует же утилизационный сбор
тупинамбург написал 26.12.2017 11:26
И правда уже вовсю собирают по цене лома. Уже и на это лапу наложили.
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(4) написал 26.12.2017 11:26
Предлагаю ввести налог на утилизацию Путина и всей его банды государственных преступников, коллаборационистов!
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(без названия)
oskotr написал 26.12.2017 11:13
Да уж давно с нас выдаивают сбор на утилизацию России.
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Моль ? На царство ?
СтарЧе написал 26.12.2017 11:01
А что, идея просто революционная ! Просто поле непаханное, и от свалок избавимся и бюджет пополним. Дожить бы только до светлого будущего...
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а это уже серьезно
Калькулятор написал 26.12.2017 10:51
в шахматах это называется цугцванг - вынужденный ход, который ведет к ухудшению позиции.
теперь любой ход будет вести к ухудшению.
во всем мире пытаются стимулировать потребительский спрос, который вызывает рост экономики.
у нас наоборот. лишь бы сейчас залатать дыру, а дальше не важно.
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(без названия)
Вся Россия написал 26.12.2017 10:40
Я понял, Путин ширяется постоянно отборным герочем. Посмотрите на этого чудика, он в своем мире живет.
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у нас в автоотрасли существует же утилизационный сбор
на выдыхаемый воздух написал 26.12.2017 10:20
у нас в автоотрасли существует же утилизационный сбор
---- на обувь- на технику - курортный сбор - НА ЧТО ЕЩЕ ?
на вывоз отходов уже ведь собирают !!!
на выдыхаемый воздух надо тоже ввести...
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