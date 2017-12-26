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Московский листок

Гендиректора "Воентелекома" задержали за хищения на 500 млн рублей

Опубликовано 26.12.2017 в разделе комментариев 3

Гендиректора "Воентелекома" задержали за хищения на 500 млн рублей

В Москве задержали генерального директора подведомственной Министерству обороны компании "Воентелеком" Александра Давыдова. Как сообщает Коммерсант, его подозревают в хищении около 500 млн рублей при реализации госконтрактов, заключенных с Минобороны на поставки маршрутизаторов, а также осуществления авторского надзора за спутниковой связью.

По данным издания, в понедельник сотрудники Главного военного следственного управления и оперативники ФСБ провели обыски в кабинете и машине Давыдова, а затем задержали его на 48 часов и доставили на допрос в ГВСУ.

По версии следствия, топ-менеджеры "Воентелекома" заключая контракты с Минобороны в несколько раз завышали стоимость аппаратуры и услуг при помощи различных схем. Например, за маршрутизатор, рыночная стоимость которого по оценке следствия не превышала 350 тыс. руб., Минобороны платило по 1 млн руб.

При этом поставщиком программного обеспечения выступало подконтрольное фигурантам ООО «Эмзиор», а интеллектуальным собственником этих разработок являлась фирма «Эмзиор технолоджи», которую возглавляет родная сестра главы «Воентелекома» Ольга Давыдова. По предварительным подсчетам военных следователей, только по двум контрактам руководство «Воентелекома» таким образом похитило более 460 млн руб.

Источники издания отмечают, что ГВСУ намерено сегодня ходатайствовать перед Хамовническим райсудом об аресте Александра Давыдова.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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всего лишь полляма
алексс настоящий написал 26.12.2017 13:08
Поллярда вообще то.На порядок бильше.И да-натуральные "вести с полей".У многих недалеких сограждан еще есть,я смотрю,какие то иллюзии по поводу сущности капитализма.Всякие там "товар-деньги-товар","невидимая рука рынка" и прочая билиберда,из числа той которую нам лили в уши на закате СССР.Поймите-если конечной целью считать личное обогащение(а это альфа и омега капитализма как системы отношений),то самый выгодный вид бизнеса это не наркоторговля,не торговля оружием или война.Самый прибыльный бизнес-просто украсть!Никаких капиталовложений,налогов,страховок,фонда зарплаты и пр.затрат.Только знать с кем поделиться и насколько.Все!С точки зрения делового человека,Саша Давыдов и не преступник никакой.Он неумелый бизнесмен,не продумавший бизнес-схему.И не более того.И Мавроди-не махинатор.И Родченков никого не предавал(а он присягал кому то или чему то?)Или вокруг него были не воры?Или его начальство нет?Да ладно...
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Re: просто "вести с полей"...
Тупинамбург написал 26.12.2017 11:22
Как то жалистливо - всего лишь полляма. Маловато как то , не дотягивает до уровня даже губернского мера. Защитники своего сворованного кошелечка...хулиуд об обороне говорить. Один еббпнул деяток мильярдов, другой поменьше. А оборона крепнет и крепнет.
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просто "вести с полей"...
Тень написал 26.12.2017 11:11
В этой новости прекрасно все.
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