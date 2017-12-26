Гендиректора "Воентелекома" задержали за хищения на 500 млн рублей

В Москве задержали генерального директора подведомственной Министерству обороны компании "Воентелеком" Александра Давыдова. Как сообщает Коммерсант, его подозревают в хищении около 500 млн рублей при реализации госконтрактов, заключенных с Минобороны на поставки маршрутизаторов, а также осуществления авторского надзора за спутниковой связью.

По данным издания, в понедельник сотрудники Главного военного следственного управления и оперативники ФСБ провели обыски в кабинете и машине Давыдова, а затем задержали его на 48 часов и доставили на допрос в ГВСУ.

По версии следствия, топ-менеджеры "Воентелекома" заключая контракты с Минобороны в несколько раз завышали стоимость аппаратуры и услуг при помощи различных схем. Например, за маршрутизатор, рыночная стоимость которого по оценке следствия не превышала 350 тыс. руб., Минобороны платило по 1 млн руб.

При этом поставщиком программного обеспечения выступало подконтрольное фигурантам ООО «Эмзиор», а интеллектуальным собственником этих разработок являлась фирма «Эмзиор технолоджи», которую возглавляет родная сестра главы «Воентелекома» Ольга Давыдова. По предварительным подсчетам военных следователей, только по двум контрактам руководство «Воентелекома» таким образом похитило более 460 млн руб.

Источники издания отмечают, что ГВСУ намерено сегодня ходатайствовать перед Хамовническим райсудом об аресте Александра Давыдова.