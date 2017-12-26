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Московский листок

Зарубежные инвесторы вывели из РФ почти $900 млн за год

Опубликовано 26.12.2017 в разделе комментариев 0

Зарубежные инвесторы вывели из РФ почти $900 млн за год

В 2017 году иностранные инвесторы вывели с российского рынка почти 900 млн долларов, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на отчет Bank of America Merrill Lynch. Этот результат оказался самым провальным в период действия антироссийский санкций и фактически полностью перекрыл позитивный итог 2016 года, когда в российские фонды зарубежные инвесторы вложили $870 млн.

Издание отмечает, что только за предрождественскую неделю отток составил 126 млн долларов, в то время как всего за декабрь из фондов вывели 161 млн долларов.

В итоге российские фонды оказались в числе аутсайдеров среди стран БРИК. Больший объем средств был выведен только из фондов, ориентированных на Китай ($6,6 млрд). Между тем в индийские фонды инвесторы вложили с начала года $4,2 млрд, в бразильские поступило более $2,7 млрд. Суммарно фонды развивающихся рынков привлекли за 2017 год более $62 млрд. В свою очередь, в фонды развитых стран инвесторы вложили почти $220 млрд.

По словам начальника управления инвестиций «Райффайзен Капитала» Владимира Веденеева поведение инвесторов на российском рынке вызвано неоправдавшимися ожиданиями в начале года. По его мнению, они делали ставку на то, что приход к власти в США Дональда Трампа позволит снять геополитическую напряженность и, возможно, санкции с России. Однако вместо этого произошло ухудшение отношений между странами, которое летом переросло в расширение секторальных санкций.

 



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