Голикова: ущерб от финансовых нарушений в РФ за год вырос вдвое - до 1,9 трлн рублей

Счётная палата в 2017 году выявила более 6,5 тыс. нарушений на общую сумму 1,9 трлн рублей, что в два раза больше показателя 2016 года, заявила глава ведомства Татьяна Голикова.
"Причины нарушений, как и в прошлом году, в основном связаны с несовершенством нормативных правовых актов, регулирующих использование бюджетных средств, а также с недостаточной компетенцией и отсутствием ответственности сотрудников государственных органов и организаций, распоряжающихся бюджетными средствами", - отметила она.
По ее словам, самыми распространенными нарушениями в уходящем году оказались нарушения при осуществлении государственных закупок (2,3 тыс. на сумму более 118,7 млрд руб.), нарушения при формировании и исполнении бюджетов (более 2 тыс. на сумму около 600 млрд руб.), и нарушения при ведении бухгалтерского учета, составления бюджетной отчетности (586 на сумму 813,5 млрд руб.).
Она отметила, что в 2017 году усилиями СП в бюджетную систему РФ было возвращено 18,8 миллиарда рублей, что в 2,1 раза больше, чем в 2016 году. При этом по большинству выявленных нарушений возврат средств в бюджетную систему в принципе невозможен.
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Непонятно вообще написал 26.12.2017 17:18
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Предлагаю во главе Счетной палаты поставить Рамзана Кадырова, который русский генерал, академик, глубоко верующий, порядочный, и главное неравнодушный человек!
Виктор + написал 26.12.2017 16:04
жоржик написал 26.12.2017 15:51
Нац. экономика 2117 12,85 Источник: http://zakony2017.ru/byudzhet-rossii-na-2017-god-v-cifrax/
Межбюджетные трансферы 768 4,66 Источник: http://zakony2017.ru/byudzhet-rossii-na-2017-god-v-cifrax/
Культура 93 0,56 Источник: http://zakony2017.ru/byudzhet-rossii-na-2017-god-v-cifrax/
Спорт 86 0,52 Источник: http://zakony2017.ru/byudzhet-rossii-na-2017-god-v-cifrax/
СМИ 73 0,44 Источник: http://zakony2017.ru/byudzhet-rossii-na-2017-god-v-cifrax/
ЖКХ 59 0,36 Источник: http://zakony2017.ru/byudzhet-rossii-na-2017-god-v-cifrax/
танков, самолетов ПЛ и кораблей, зарплаты было бы на две трети больше
1. жоржик. Оборона 2840 17,23 Источник: http://zakony2017.ru/byudzhet-rossii-na-2017-god-v-cifrax -танков, самолетов ПЛ и кораблей, зарплаты было бы на две трети больше Ну это коммунистический лозунг х.. кто даст такое увеличение зарплат работягам, лучше, из цифр получается что раз…ну это место для творчества всех – что за продолжение следует после раз..
2. Культура 93 0,56 Источник: http://zakony2017.ru/byudzhet-rossii-na-2017-god-v-cifrax/ -если увеличить на культуру в 20, 4 раза, то сколько возможностей появиться для всемирно известных творческих работников! Есть такие по одному приятелю, который считает что если сперли 60 млн. то это слишком мало, чтобы доказывать, атут было бы 1200 млн что тогда можно было бы доказывать что сперли? Вот только мне непонятно, одних сажают за сто тысяч, а другим спереть 60 миллионов это не зазорно, это интеллигентно;
3. а сколько было бы появилось возможностей для финансирования стадионов и прочего если бы Спорт вместо 86 0,52 Источник: http://zakony2017.ru/byudzhet-rossii-na-2017-god-v-cifrax получил энти 1900 т.е. в 22, 09 раза больше. Для публики из культуры 0,09Х 1900= 171 млн дайте их мне, пожалуйста это ж всего то на всего 0,09, так мало мало ХА-ХА, ХИ-ХИ!!!
4. а если бы в Нац. экономика 2117 12,85 Источник: http://zakony2017.ru/byudzhet-rossii-na-2017-god-v-cifrax то зарплата работяг увеличилась бы на 0,8974964572508266; то есть, если бы мужик получал 10 000 рэ то стал бы получать 18974 рэ 96коп
5. так что спасибо за такое сообщение;
6. нарушения при формировании и исполнении бюджетов (более 2 тыс. на сумму около 600 млрд руб.), и нарушения при ведении бухгалтерского учета, составления бюджетной отчетности (586 на сумму 813,5 млрд руб.). вот если бы ПВВ дал такую команду вернуть данные денежки в бюджет, то можно было бы это сделать совершенно не сложно, ну это мне и на мой взгляд, непрофессиональный, так скажем.
7. ? только вот он захотел бы жить дальше уже в другой стране, так и все Вы тут подвизающиеся?
8. так что остановимся на радостных известиях о возвращении 18, 8млрд рэ. Если есть синица в э .. руках, зачем журавль в небе в 1413, 5 млрд.рэ?