Голикова: ущерб от финансовых нарушений в РФ за год вырос вдвое - до 1,9 трлн рублей

Счётная палата в 2017 году выявила более 6,5 тыс. нарушений на общую сумму 1,9 трлн рублей, что в два раза больше показателя 2016 года, заявила глава ведомства Татьяна Голикова.

"Причины нарушений, как и в прошлом году, в основном связаны с несовершенством нормативных правовых актов, регулирующих использование бюджетных средств, а также с недостаточной компетенцией и отсутствием ответственности сотрудников государственных органов и организаций, распоряжающихся бюджетными средствами", - отметила она.

По ее словам, самыми распространенными нарушениями в уходящем году оказались нарушения при осуществлении государственных закупок (2,3 тыс. на сумму более 118,7 млрд руб.), нарушения при формировании и исполнении бюджетов (более 2 тыс. на сумму около 600 млрд руб.), и нарушения при ведении бухгалтерского учета, составления бюджетной отчетности (586 на сумму 813,5 млрд руб.).

Она отметила, что в 2017 году усилиями СП в бюджетную систему РФ было возвращено 18,8 миллиарда рублей, что в 2,1 раза больше, чем в 2016 году. При этом по большинству выявленных нарушений возврат средств в бюджетную систему в принципе невозможен.